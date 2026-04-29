کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات میں ریاضی کا پرچہ لیک، فروخت اور سوشل میڈیا پر وائرل

پاکستان میں کیمبرج انٹرنیشنل کے مئی جون سیشن کے امتحانات میں ریاضی کا پرچہ ریڈ اٹ ایپ پر لیک ہو گیا اور فروخت کیا گیا۔ یہ واقعہ تعلیمی نظام میں سیکیورٹی کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔
پاکستان میں کیمبرج انٹرنیشنل کے مئی جون سیشن کے امتحانات میں بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ریاضی کے پرچے اور اس کے جوابات ریڈ اٹ نامی ایک ایپ پر فروخت کیے گئے اور پھر واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تیزی سے پھیل گئے۔ یہ واقعہ دنیا کے سب سے بڑے اور معروف امتحانی نظام کیمبرج انٹرنیشنل کے امتحانات کی ساکھ پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، اے ایس ریاضی 1 کا پرچہ، جس کا کوڈ پیور میتھ ون 9707 ہے، بدھ کی دوپہر ملک بھر میں منعقد ہوا۔ تاہم، منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہی یہ پرچہ اور اس کے حل شدہ جوابات ریڈ اٹ ایپ پر وائرل ہو گئے۔ ابتدا میں غیر حل شدہ پرچہ سامنے آیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد حل شدہ پرچہ بھی دستیاب ہو گیا۔ متاثرہ طلبا نے بتایا کہ حل شدہ پرچہ اس ایپ پر فروخت کیا گیا اور پھر واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا پر پھیل گیا۔ کیمبرج سسٹم کے سیکیورٹی قواعد کے تحت، امتحانی مراکز سے پرچہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ طلبا سوالیہ پرچے پر ہی امتحان دیتے ہیں۔ تاہم، سوشل میڈیا پر ایک نامعلوم شخص نے پرچہ لیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور کیمبرج انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ مزید پرچے بھی لیک کر دیں گے۔ اس واقعہ نے محنت کرنے والے طلبا میں شدید اضطراب اور مایوسی پیدا کر دی ہے۔ طلبا نے اپنے اسکولوں کی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ تاہم، انتظامیہ نے طلبا سے ثبوت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایکسپریس نیوز نے کیمبرج سسٹم سے رابطہ کرنے کی متعدد بار کوشش کی، لیکن پاکستان میں کنٹری ہیڈ عظمیٰ یوسف کا موبائل فون بند رہا۔ اس سے کیمبرج انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے پر کوئی فوری ردعمل ظاہر نہیں ہوا۔ یہ واقعہ تعلیم ی نظام میں پائی جانے والی خامیوں اور سیکیورٹی کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ پرچہ لیک ہونے سے طلبا کی صلاحیتوں کا درست اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا اور یہ ان طلبا کے لیے ناانصافی کا باعث بنے گا جنہوں نے محنت اور لگن سے تیاری کی۔ اس واقعہ کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ دار افراد کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ کیمبرج انٹرنیشنل کو اپنی سیکیورٹی نظام کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ، طلبا کو بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے پرچہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے حقوق کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں۔ یہ واقعہ نہ صرف طلبا کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے، بلکہ پورے تعلیم ی نظام کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے، اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا اور فوری اقدامات کرنا ضروری ہے۔ ایکسپریس نیوز ہمیشہ کی طرح خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے اور اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس معاملے پر تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے.
