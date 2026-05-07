کیمبرج انٹرنیشنل نے پاکستان میں اے لیول ریاضی کا پرچہ منسوخ کر دیا

پاکستان کی تعلیمی تاریخ میں پہلی بار کیمبرج انتظامیہ نے اے لیول کے ریاضی کے پرچے کو لیک ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا ہے اور اب 9 جون کو دوبارہ امتحان لیا جائے گا۔
پاکستان کی تعلیم ی تاریخ میں ایک انتہائی حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جہاں کیمبرج انٹرنیشنل انتظامیہ نے اے لیول کے ریاضی کے پرچے کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان میں پہلی بار کیا گیا ہے جس نے نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ اور تعلیم ی اداروں میں بھی کھلبلی مچا دی ہے۔ ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق زون 3 اور 4 میں لیے گئے کیمبرج انٹرنیشنل اے ایس لیول میتھمیٹکس کے سوالیہ پرچے جس کا کوڈ 9709/12 ہے اس کے حوالے سے ایک سنگین صورتحال سامنے آئی ہے۔ انتظامیہ نے اپنے باقاعدہ اعلامیے میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ پرچہ امتحانی ضوابط کی شدید خلاف ورزی کرتے ہوئے مقررہ وقت سے پہلے ہی سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے شیئر کر دیا گیا تھا۔ جب انتظامیہ نے اس واقعے کا تفصیلی جائزہ لیا تو یہ پایا گیا کہ پرچے کی شیئرنگ کی نوعیت اور اس کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس پرچے کی بنیاد پر دیے گئے نتائج کو حتمی یا قابل اعتبار نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ طلبہ کے مستقبل اور امتحانی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس پرچے کو مکمل طور پر منسوخ کرنے کا سخت فیصلہ کیا گیا۔ کیمبرج انتظامیہ نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صورتحال متاثرہ طلبہ، ان کے والدین اور ان کے اسکولوں کے لیے شدید ذہنی دباؤ اور مایوسی کا باعث بنی ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ سوالیہ پرچے کی چوری اور اس کی غیر قانونی طور پر تقسیم کا معاملہ اس وقت ایک فعال تحقیقات کے مرحلے میں ہے اور اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے کیمبرج انتظامیہ پاکستان کے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر گہرا تعاون کر رہی ہے تاکہ ان مجرمانہ عناصر کی نشاندہی کی جا سکے جنہوں نے اس بڑے فراڈ کو انجام دیا۔ انتظامیہ نے سخت وارننگ جاری کی ہے کہ جو بھی شخص خفیہ امتحانی مواد کو شیئر کرنے یا اس کے غلط استعمال میں ملوث پایا گیا، اس کے خلاف نہ صرف قانونی کارروائی کی جائے گی بلکہ اسے کیمبرج کی تمام اسناد اور مستقبل کی تعلیم ی سرگرمیوں سے مستقل طور پر نااہل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں اکثر ایسے جھوٹے دعوے موصول ہوتے ہیں کہ پرچے لیک ہو گئے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ دھوکے بازوں کی سازش ہوتی ہے جو معصوم طلبہ کو مالی طور پر لوٹنے کے لیے ایسے جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ کیمبرج کی ٹیمیں سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز کی مسلسل نگرانی کرتی ہیں تاکہ ایسے مواد کو فوری طور پر ہٹایا جا سکے اور طلبہ کو گمراہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس پیچیدہ صورتحال کے حل کے لیے کیمبرج کے سینئر امتحانی ماہرین نے ایک جامع حکمت عملی تیار کی ہے جس کے تحت متاثرہ علاقوں کے تمام امیدواروں سے ریاضی کے اس مخصوص پرچے کا ایک نیا ورژن دوبارہ لیا جائے گا۔ انتظامیہ کا ماننا ہے کہ متبادل پرچہ ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے تمام طلبہ کے لیے منصفانہ نتائج کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور ایسی گریڈنگ فراہم کی جا سکتی ہے جس پر عالمی سطح کی جامعات اور دیگر تعلیم ی ادارے مکمل اعتماد کر سکیں۔ اس متبادل امتحان کا انعقاد منگل 9 جون 2026 کو جون سیریز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق کیا جائے گا۔ طلبہ کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس دوبارہ امتحان کے لیے کسی بھی قسم کی اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی، تاکہ مالی بوجھ طلبہ کے لیے مزید پریشانی کا باعث نہ بنے۔ مزید تفصیلات کے حوالے سے انتظامیہ نے 15 مئی تک ایک جامع گائیڈ فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ نئے سوالیہ پرچے کب اور کس طریقے سے موصول ہوں گے اور امتحان کے انعقاد کے لیے کن مخصوص طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ اس گائیڈ میں ان طلبہ کے لیے بھی معلومات ہوں گی جو جون 2026 کے امتحانات سے دست بردار ہونا چاہتے ہیں یا نومبر 2026 کے سیشن میں اندراج کروانا چاہتے ہیں۔ یہ پورا عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تعلیم ی معیار اور شفافیت کسی بھی قیمت پر سمجھوتہ طلب نہیں ہے اور عالمی امتحانی بورڈز اپنی ساکھ بچانے کے لیے سخت ترین اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
