کیمرون بینکوٹ کا دعویٰ آسٹریلیا کی ٹیم کو 2018 کی بال ٹیمپرزنگ کا علم تھا
کیمرون بینکوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2018 میں جنوبی افریقہ کے خلاف آسٹریلوی ٹیم کو بال ٹیمپرزنگ کا مکمل علم تھا، جس نے کرکٹ آسٹریلیا کی تحقیقات کو چیلنج کر دیا ہے۔
کرکٹ آسٹریلیا کے سابق بلے باز کیمرون بینکوٹ نے ایک طویل کالم شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 2018 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران بال ٹیمپرزنگ کے پورے معاملے سے پوری آسٹریلوی ٹیم آگاہ تھی۔ بینکوٹ نے انکشاف کیا کہ وہ کرکٹ آسٹریلیا کی ابتدائی تحقیقات کے دوران پورا سچ نہیں بتا رہے تھے تاکہ دیگر کھلاڑیوں کو پھنسنے سے بچایا جا سکے۔ اس نئی پیشرفت نے 'سنڈ پیپرجیٹ' کیس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور آسٹریلوی کرکٹ کی تاریخ میں ایک نازک موڑ پیدا کیا ہے۔
بینکوٹ کا اعتراف اور تحقیقاتی حقائق
بینکوٹ نے واضح کیا کہ یہ معاملہ صرف اس، اسٹیو اسمتھ اور ڈیوڈ وارنر تک محدود نہیں تھا بلکہ پوری ٹیم اس کے بارے میں جاننے والی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ جب ان سے کرکٹ آسٹریلیا کی طرف سے پوچ گچھ کی گئی تو انہوں نے اہم تفصیلات چھپا دیں جن میں بال کو رگڑنے کے آغاز کا وقت، اس کی مدت اور دیگر افراد کی شمولیت شامل تھی۔ بینکوٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ قدم کرکٹ آسٹریلیا کی تحقیقات کی حفاظت کے لیے اٹھایا تھا تاکہ معاملہ بڑھنے نہ پائے اور دیگر لوگ متاثر نہ ہوں۔Also readGrand Theft Auto VI Launch Date Set For Thursday
ان کا کہنا تھا کہ بال کو رگڑنے کا خیال ڈیوڈ وارنر کا تھا لیکن یہ بحث ٹیم کے وسیع ماحول میں کی گئی تھی۔ بینکوٹ نے بتایا کہ انہوں نے تیز گیند بازوں پیٹ کمنز، متھلیہ شارک، جوش ہیزل ووڈ اور متھلیہ مارش کے ساتھ اس بات پر گفتگو کی تھی کہ کیا ریورس سوئنگ کافی ہے یا نہیں۔ اس گفتگو کے دوران بال کی حالت اور اس کے اثرات پر بھی کھلے عام بات چیت ہوتی تھی۔
کھلاڑیوں کی پوزیشن اور باہمی تضاد
آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز اور دیگر بولرز نے سال 2021 میں مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے بال ٹیمپرزنگ سے لاعلمی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بینکوٹ نے ان کے بیان کو غلط قرار دیا۔ بینکوٹ کا کہنا تھا کہ کمنز کا حال ہی میں دیا گیا بیان جس میں انہوں نے یوسف کھاوا کی کتاب میں دی گئی معلومات کو جھوٹ قرار دیا تھا، حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ بینکوٹ نے محسوس کیا کہ کمنز نے پریس کانفرنس میں جو بات کہی وہ اس تجربے سے مطابقت نہیں رکھتی جو پوری ٹیم نے مشترکہ طور پر جھela تھا۔
اس معاملے میں یوسف کھاوا کی سوانح عمری نے پہلے ہی بحث کو جنم دیا تھا جس میں انہوں نے ٹیم کے دیگر رکنوں کے علم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب بینکوٹ کا بیان ان سابقہ بیانات کی تائید کرتا ہے کہ معاملہ صرف تین کھلاڑیوں تک محدود نہ تھا۔ بینکوٹ نے اعتراف کیا کہ ان کے کرکٹ کیرئیر پر سب سے زیادہ اثر پڑا اور وہ 2019 کے بعد جسٹن لینجر کے کوچ بننے کے بعد سے ملکی ٹیم میں کھیلنے سے قاصر رہے ہیں۔
کرکٹ آسٹریلیا کا ردعمل اور اگلا اقدام
کرکٹ آسٹریلیا نے بینکوٹ کے بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے کہنے کی احترام کرتے ہیں اور اس بات پر غور کر رہے ہیں۔ اے سی نے وضاحت کی کہ وہ 2018 کے واقعات کے متعدد پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سیاق و سباق میں اے سی نے ایک آزاد فورم قائم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ تمام کھلاڑی اپنی طرف سے واقعات کی داستان بیان کر سکیں۔
اس آزاد فورم میں تمام متعلقہ کھلاڑیوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی یادداشت کے مطابق بتائیں کہ واقعات کیسے رونما ہوئے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا موقف ہے کہ اس طرح کے منصوبے سے ٹیم کی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور اس لیے شفافیت کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ بینکوٹ کا کہنا تھا کہ ان کا کیرئیر تباہ ہو چکا ہے اور سچائی کو چھپانا اب سچائی کو بیان کرنے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔
معاملے کا مستقبل اور کھلاڑیوں پر اثرات
بینکوٹ، ڈیوڈ وارنر اور اسٹیو اسمتھ کو بال ٹیمپرزنگ کے بعد معطل کر دیا گیا تھا، لیکن بینکوٹ کا بین الاقوامی کیرئیر سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اس واقعے کے بعد 33 سالہ بینکوٹ نے صرف دو میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی ہے۔ 2018 کے بعد سے ان کا ٹیم میں رہنا ممکن نہ ہو سکا، جس سے کرکٹ کی دنیا میں حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
اب کرکٹ آسٹریلیا کے پاس بینکوٹ اور دیگر کھلاڑیوں کے بیانات کا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آزاد فورم کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور کیا اس سے آسٹریلوی ٹیم کی قیادت یا ساخت میں تبدیلی آتی ہے۔ بینکوٹ کے اس اعتراف نے تاریخی طور پر اہمیت رکھنے والے اس واقعے کو ایک نئی روشنی میں پیش کیا ہے۔
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