کیمرون بینکرافٹ نے پیٹ کمنز کی قیادت پر سوال اٹھا دیے
آسٹریلیا کے کیپٹن پیٹ کمنز نے 2018 کے بال ٹیمپرنگ سکیل میں اپنی غیر جانبداری کا دعویٰ دہرایا ہے جب کہ کیمرون بینکرافٹ نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے۔
آسٹریلیا کے ٹیسٹ کرکٹ کیپٹن پیٹ کمنز نے 19 نومبر 2026 کو دوبارہ واضح کیا ہے کہ انہیں 2018 کے معروف بال ٹیمپرنگ سکیل یعنی سینڈ پیپا گیٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، حالانکہ کیمران بینکرافٹ کے 4000 الفاظ پر مشتمل ایک طویل بیان نے ان کی قیادت پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ بینکرافٹ نے ان الزامات کے ساتھ اپنے خاموشی توڑنے کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے کمنز کی پیشانی کانفرنس میں دی گئی تردید کو آخری ٹانگ قرار دیا۔
بینکرافٹ کے الزامات اور کمنز کا ردعمل
کیمران بینکرافٹ، جنہیں 9 ماہ کی پابندی سنائی گئی تھی، نے بدھ کے روز ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے کمنز کی ایمانداری پر سوالات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیپٹن کی جانب سے گذشتہ ہفتے دی گئی وضاحتوں کے باوجود حقائق چھپائے گئے ہیں۔ پیٹ کمنز کے مینجر نیل میکسویل نے جمعہ کے روز ایک بیان میں کہا کہ کمنز کی موقف میں آٹھ سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ ایک روز سے اس معاملے میں صاف ستھرا رہے ہیں۔ میکسویل نے مزید کہا کہ کمنز بینکرافٹ کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں لیکن ان پر کوئی الزامات ثابت نہیں ہوتے۔Also readAmazon says its increasing pay for contracted delivery drivers
میڈیا اور کرکٹ آسٹریلیا کا ردعمل
آسٹریلیا کی قومی اخبار نے پیٹ کمنز کی کیپٹنسی کا فوری جائزہ لینے کا مطالبہ کیا، جس میں سینئر کھیل کے جرنلسٹ رابرٹ کریڈوک نے لکھا کہ بینکرافٹ کے زبردست الزامات کے بعد کمنز کو سچائی سے گریز کرنے کا شکار قرار دیا گیا ہے۔ دیگر ذرائع ابلاغ میں بھی اس بات کی شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آیا کمنز اس تنازعے سے باہر نکل پائیں گے۔ تاہم، کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو ٹیڈ گرینبرگ نے ہفتہ سے پہلے کہا کہ کمنز کو اس معاملے میں پاک صاف ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
2018 کے سکیل کا دوبارہ جائزہ
یہ آٹھ سال پرانا تنازعہ اسماعیل خواجه کی اپنی آٹو بائیوگرافی میں سامنے آنے والے دعویٰ کے بعد دوبارہ سرخیوں میں آیا ہے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ پوری ٹیم اور اسٹاف کو بال ٹیمپرنگ کے بارے میں اطلاع تھی۔ 2018 میں کرکٹ آسٹریلیا کی تحقیق میں یہ پایا گیا کہ سازش صرف تین کھلاڑیوں تک محدود تھی جن کی پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اسٹیو اسمتھ اور چاڈ سیئرز نے اب خواجه کے موقف کا ساتھ دیا ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور کھلاڑیوں کی رائے
کرکٹ آسٹریلیا نے ایک آزاد فورم قائم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ تمام کھلاڑی اپنی کہانی بیان کر سکیں، لیکن ٹیڈ گرینبرگ نے واضح کیا کہ اس کی رپورٹ عوامی نہیں ہوگی اور کوئی سزا نہیں ہوگی۔ چاڈ سیئرز نے مقامی ریڈیو اسٹیشن سین ایف این پر کہا کہ اگر حقائق کو کاٹا جائے تو اس فورم میں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسٹیو اسمتھ، جنہیں 12 ماہ کی پابندی اور کیپٹنسی سے محروم کیا گیا تھا، ابھی تک سرکاری طور پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔
سولٹھر لینڈ کا خاموشی اختیار کر لینا
پرانا کرکٹ آسٹریلیا سی ای جیمز سولٹھر لینڈ، جو سینڈ پیپا گیٹ کے دوران سربراہ تھے، نے ہفتہ کو خبروں کی تنظیم روئٹرز سے کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے 2018 میں اس کیس کے انتظام کی حمایت یا مخالفت کرنے سے گریز کیا۔ موجودہ صورتحال میں آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کے پاس مستقبل میں مزید تحقیقات کے لیے کوئی فوری منصوبہ نہیں ہے، سوائے اس آزادانہ جائزے کے جس سے کوئی قانونی یا تنضیمی کارروائی متوقع نہیں ہے۔
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