کینزا حبیبی نے سمینہ احمد کی دہائیوں پر محیط کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا
اداکارہ کینزا حبیبی نے ویٹرن ستارہ سمینہ احمد کے کیریئر کی یادگار تصویریں شیئر کر کے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
پاکستانی اداکارہ کینزا حبیبی نے ویٹرن اداکارہ سمینہ احمد کی دہائیوں پر محیط کیریئر اور ان کے فن کی گہرائی پر دل سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کینزا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام اسٹوریز کے ذریعے ایک جذباتی ویڈیو شیئر کی جس میں سمینہ احمد کا سفر سات سو بیس سے لے کر موجودہ دور تک دکھایا گیا تھا۔
اداکارہ کینزا حبیبی کا ویڈیو کیسے شیئر کیا
کینزا حبیبی نے اپنی سوشل میڈیا اسٹوری پر ایک ویڈیو دوبارہ شیئر کی جس میں سمینہ احمد کی مختلف دہائیوں میں تبدیلی اور ان کی اسکرین پر موجودگی کو نمایاں کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو نے ناظرین کو سات سو بیس کی دہائی سے لے کر موجودہ دور تک لے جایا، جہاں اداکارہ کی شکل و صورت میں آنے والی تبدیلیاں اور ان کی مسلسل کامیابی کو دکھایا گیا تھا۔Also readJames Talarico & Brianna Shine at Texas Longhorns Game
اس ویڈیو کے ساتھ کینزا نے انتہائی مختصر مگر پر اثر کپشن لکھا کہ 'او مائی ہارٹ' جس کے ساتھ ہی وہ دل کے نظارے کرنے والا ایموجی شامل کیا۔ یہ مختصر ردعمل نہ صرف سمینہ احمد کے لیے ان کی گہری تعظیم کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ ویٹرن اداکارہ کے وسیع کیریئر کو دیکھ کر پیدا ہونے والی جذباتی کیفیت کو بھی بیان کرتا ہے۔
سمینہ احمد کی طویل اور قابلِ فخر خدمات
سمینہ احمد دہائیوں سے پاکستانی تفریحی صنعت کا ایک مشہور چہرہ رہی ہیں اور ٹیلی ویژن اور فلمی صنعت میں اپنی لچک اور یادگار اداکاری کے لیے سرلسٹ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کا سات سو بیس کی دہائی سے لے کر آج تک کا سفر ان کے فن میں غیر معمولی مستقل مزاجی اور صنعت کے لیے ان کی دیرپا خدمات کا شاہد ہے۔
سمینہ احمد کو حال ہی میں اکتیس سو بیس وِی میں منعقدہ دہویں پاکستان ایکسی لینس ایوارڈز (Pakistan Excellence Awards) میں ایک ہونری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز ان کی تفریحی دنیا میں طویل عرصے سے جاری خدمات اور ان کی منفرد پہچان کو تسلیم کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔
کینزا اور سمینہ کا مشترکہ کیریئر کا سفر
کینزا حبیبی اور سمینہ احمد کی اداکاری کا پہلو صرف پسندیدگی تک محدود نہیں بلکہ ان کے پیشہ ورانہ تعلق کا بھی ایک خوبصورت پہلو موجود ہے۔ دونوں اداکاراؤں نے پہلے بھی ایک ساتھ اسکرین شیئر کی ہے، جس میں سترہ سو پندرہ میں بننے والی فیملی ڈراما 'میکے کو دے دو سنڈیس' شامل ہے۔
اس ڈرامے کے ذریعے کینزا حبیبی کو ویٹرن اداکارہ سمینہ احمد کے ساتھ کام کرنے کا مواقع ملا، جس نے انہیں بڑی اداکارہ کے تجربے اور ہنر سے براہِ راست رہنمائی اور ملنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ مشترکہ تجربہ دونوں نسلوں کی اداکاراؤں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔
کینزا حبیبی کی بین الاقوامی پروجیکٹس کی خبر
اس کے علاوہ، کینزا حبیبی کی پیشہ ورانہ زندگی میں ابھی بھی کافی سرخیوں کا سبب بنتی ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق، کینزا حبیبی کو بنگلہ دیشی ڈائریکٹر ہیمال اشرف کی آنے والی فلم 'محبّت' کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ ایک بین الاقوامی تعاون کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ کینزا کے ساتھ بنگلہ دیشی اداکار شکیل خان کو ہیرو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔
یہ منصوبہ اس لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل ہے کہ یہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی سنیما کے درمیان ایک نئے اور ممکنہ کراس بوردرا ملے کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ کینزا حبیبی کی موجودہ سرگرمیاں اور ان کی جانب سے ویٹرن اداکاراؤں کی تعریف دونوں پہلوؤں میں ان کی کیریئر کی کشش اور صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں۔
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