فرانسسے کے صدر ایمانویل میکروں اور کینیڈیہ کے وزیراعظم مارک کارنی نے گ7 summit se pehle mil kar ultrafragmented global order ke against democracies ki mustaqbil ke liye coalition ki zaroorat ko Highlight kiya. Iske against woh us tariqe ko point karein jisme Trump ne tariffs aur canada ko 51st state ke taur par chunauti di. Donon mulkon ne rule of law aur climate action par emphasis karna shuru kar diya.

فرانسسے اور کینیڈیہ کے چند پیشوا جمعہ کو واضح کیا کہ اٹاوٹا اور یورپ کے درمیان قریبی تعلقات کی ضرورت ہے تاکہ عالمی انتشار میں اضافہ ہو سکے جو کہ اṛوپا کےslideshow دبائوٹر falt kardous طاقت کے وہ ملازم ہو جس کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرURRENCY taraf say aaya shor.

فرانسسے کے صدر ایمانویل میکروں اور کینیڈیہ کے وزیراعظم مارک کارنی گ7和 sindhure summit ke agay evian, lake geneva ke kinare milay.

"ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی نظام ٹوٹتا ہے، کہ اس میں طاقت کی سیاست کا لوٹنا، common rules ko challenge karna, economic coercion, interference, aur information warfare shamil hai" میکروں نے ٹرمپ کی جانب سے shuru kiye gaye tariff war ke khaas taur par ishara karte hue kaha. "گہرائی میں، ہم rule of law، عالمی نظام، سائنس، climate change aur iske implications par yahi hota hai ki hum apne democratic values ko respect karein aur un ki hifazat karein، aur apne bachon ko bhi protect karein، پر yakin rakhte hain"، اس نے ٹرمپ ke frequently controversial issues ko.reference diya.

"Iske against، hamare do mulk ek hi conviction share karte hain -- democracies clear-eyed، strong، aur aram se aage badhne ke liye tayyar honi chahiye". کارنی نے انگریزی میںtalk karte hue kaha: "Mil kar kaam karna، Canada، France aur Europe is century ke liye a powerful force for good banne ke liye tayyar hain".

Trump ke return to power ke baad se، woh Canada ke Khilaaf hostile statements ki zayda kardi hain، commercial aur economic attacks bhi barh rahey hain، june 1 ko us ne apni truth social network par Canada ko America ka "51st state" ke taur par dubara refer kiya





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