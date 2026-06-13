کینیڈی سینٹر سے ٹرمپ کا نام ہٹانے کا عمل شروع

واشنگٹن ڈی سی میں کارکنوں نے جان ایف کینیڈی سینٹر کی عمارت سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہٹانا شروع کر دیا، جج کے حکم کے بعد کہ نام تبدیل کرنا غیر قانونی تھا۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کارکنوں نے ہفتے کے روز جان ایف کینیڈی سینٹر فار پرفارمنگ آرٹس کے اگلے حصے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہٹانا شروع کر دیا، ایک وفاقی جج کے فیصلے کے بعد جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا نام تبدیل کرنا غیر قانونی تھا۔ ایک سفید سائبان نے عمارت کے باہر موجود زیادہ تر نشانات کو اس طرح چھپا لیا تھا کہ نیچے سے تیز شور کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، جبکہ صبح کے جاگنگ کرنے والے تھوڑی دیر کے لیے مقام کے سامنے رک کر کام دیکھتے رہے۔ یہ کوشش اس وقت سامنے آئی جب جج نے سینٹر کے بورڈ کی جانب سے ٹرمپ کا نام ہٹانے کو روکنے کے لیے آخری لمحے کی درخواست مسترد کر دی، جو صدر کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد سے اپنا نام اور تصویر سرکاری مقامات پر رکھنے کی وسیع تر کوشش میں ایک دھچکہ ہے۔ امریکی سیاسی روایت سے اچانک علیحدگی کے طور پر دیکھی جانے والی اس پیش رفت میں، اتوار کی صبح تک کام مکمل ہونے کی توقع تھی تاہم طوفانی بارش کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ کینیڈی سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میٹ فلوکا نے ایک بیان میں کہا کہ طوفانی بارش نے کارکنوں کے لیے حفاظتی مسائل پیدا کیے تھے، لہٰذا یہ توقع تھی کہ صبح کے ابتدائی اوقات میں کام مکمل ہو جائے گا۔ امریکی ضلعی جج کرسٹوفر کوپر نے گزشتہ ماہ اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ جان ایف کینیڈی سینٹر فار پرفارمنگ آرٹس کو ٹرمپ کے نام پر غیر قانونی طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا اور صرف کانگریس کو اس کا نام تبدیل کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو 14 دن کا وقت دیا تھا کہ وہ ٹرمپ کا نام سنگ مرمر کی عمارت کے اگلے حصے اور وینیو سے منسلک کسی بھی مواد سے ہٹا دے.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کارکنوں نے ہفتے کے روز جان ایف کینیڈی سینٹر فار پرفارمنگ آرٹس کے اگلے حصے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہٹانا شروع کر دیا، ایک وفاقی جج کے فیصلے کے بعد جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا نام تبدیل کرنا غیر قانونی تھا۔ ایک سفید سائبان نے عمارت کے باہر موجود زیادہ تر نشانات کو اس طرح چھپا لیا تھا کہ نیچے سے تیز شور کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، جبکہ صبح کے جاگنگ کرنے والے تھوڑی دیر کے لیے مقام کے سامنے رک کر کام دیکھتے رہے۔ یہ کوشش اس وقت سامنے آئی جب جج نے سینٹر کے بورڈ کی جانب سے ٹرمپ کا نام ہٹانے کو روکنے کے لیے آخری لمحے کی درخواست مسترد کر دی، جو صدر کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد سے اپنا نام اور تصویر سرکاری مقامات پر رکھنے کی وسیع تر کوشش میں ایک دھچکہ ہے۔ امریکی سیاسی روایت سے اچانک علیحدگی کے طور پر دیکھی جانے والی اس پیش رفت میں، اتوار کی صبح تک کام مکمل ہونے کی توقع تھی تاہم طوفانی بارش کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ کینیڈی سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میٹ فلوکا نے ایک بیان میں کہا کہ طوفانی بارش نے کارکنوں کے لیے حفاظتی مسائل پیدا کیے تھے، لہٰذا یہ توقع تھی کہ صبح کے ابتدائی اوقات میں کام مکمل ہو جائے گا۔ امریکی ضلعی جج کرسٹوفر کوپر نے گزشتہ ماہ اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ جان ایف کینیڈی سینٹر فار پرفارمنگ آرٹس کو ٹرمپ کے نام پر غیر قانونی طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا اور صرف کانگریس کو اس کا نام تبدیل کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو 14 دن کا وقت دیا تھا کہ وہ ٹرمپ کا نام سنگ مرمر کی عمارت کے اگلے حصے اور وینیو سے منسلک کسی بھی مواد سے ہٹا دے
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