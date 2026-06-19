کینیڈا نے فٹبال ورلڈ کپ 2022 میں گروپ بی کا میچ قطر کو 6-0 سے ہرا دیا، جس سے ٹیم نے مرحلہ بندی کے قریب پہنچ گئی، مگر کھلاڑی اسماعیل کونے کی شدید انجری نے کامیابی پر پانی پھیر دیا۔
کینیڈا نے 27 نومبر 2022 کو قطر کے خلاف فٹبال ورلڈ کپ 2022 کے گروپ بی کے میچ میں اپنی تاریخ کی پہلی فتح حاصل کرتے ہوئے قطر کو 6-0 سے یکطرفہ شکست دے دی۔ یہ میچ قطر کے دارالحکومت دو hailed میں کھیلا گیا، جہاں کینیڈیائی ٹیم نے آغاز سے ہی جارحانہ и_game پیش کیا۔ پہلے ہی قدامت میں سائل لارن نے 16ویں منٹ میں گول کر کے کینیڈا کو برتری دلائی، جس کے بعد جوناتھن ڈیوڈ نے 29ویں منٹ میں دوسرا گول کر کے اسکور 0-2 کر دیا۔ سلسلہ وار حملے جاری تھے جب 33ویں منٹ میں قطر کے کھلاڑی ہومام الامین کو فاؤل پر ریڈ کارڈ دکھائی گئی، جس سے قطر 10ویں کھلاڑی کے بغیر کھیلنے پر مجبور ہوا۔ دوسرے ہاف میں میچ کا ایک حزنناک واقعہ پیش آیا جب کینیڈا کے middfielder اسماعیل کونے اور قطر کے middfielder عاصم عمر مدیبو گیند کے حصول کے لیے ٹکراؤ ہوا۔ ٹکراؤ میں کونے شدید زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طبی امداد کے بعد اسٹریچر پر میدان سے باہر منتقل کیا گیا۔ اس وقت کینیڈیائی کھلاڑی غصے میں تھے کیونکہ انہوں نے کونے کو چوٹ پہنچنے کے لیے بھیڑ بھیڑ کی بھی۔ واقعے کے بعد VAR Þ££آؤٹ کی مدد سے مدیبو کے پیلے کارڈ کو ریڈ کارڈ میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد قطر 9 کھلاڑیوں تک محدود ہو گیا۔ نام نہاد شائقین کونے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، جبکہ زخمی کونے نے اسٹریچر پر جاتے ہوئے ہاتھ ہلا کر حاضرین کا شکریہ ادا کیا، جس نے تمام حاضرین کو جذباتی کیا۔ 63ویں منٹ میں ناتھن سلیبا نے فری کک پر شاندار گول کر کے اسکور 0-4 کر دیا اور جشن کے دوران کونے کی جرسی اٹھا کر زخمی ساتھی سے اظہارِ یکجہتی کیا۔ اس کے بعد قطر کے محمد المناعی کی بدقسمتی से اپنے ہی جال میں گیند چلی گئی، جو گول کیس where گئی۔ آخر encircles میں جوناتھن ڈیوڈ نے اضافی وقت میں تیسرا گول کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کردیا اور میچ 0-6 پر ختم ہوا۔ اس خاتون کے بعد کینیڈا گروپ بی میں سرفہرست آ گیا ہے اور وہ ساکٹرز اسٹیج تک رسائی کے قریب ہیں، اگرچہ سیکرٹریم کے خلاف کھیلے جانے والے اگلے میچ میں کونے کی انجری نے ٹیم کو ایک بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی، کینیڈا کی کامیابی پر کچھ ناقدین نے ٹکراؤ کے واقعے کی مذمت کی ہے، جبکہ fencingوں نے کھلاڑیوں کی سلامتی کے لیے بہتر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے.
کینیڈا نے 27 نومبر 2022 کو قطر کے خلاف فٹبال ورلڈ کپ 2022 کے گروپ بی کے میچ میں اپنی تاریخ کی پہلی فتح حاصل کرتے ہوئے قطر کو 6-0 سے یکطرفہ شکست دے دی۔ یہ میچ قطر کے دارالحکومت دو hailed میں کھیلا گیا، جہاں کینیڈیائی ٹیم نے آغاز سے ہی جارحانہ и_game پیش کیا۔ پہلے ہی قدامت میں سائل لارن نے 16ویں منٹ میں گول کر کے کینیڈا کو برتری دلائی، جس کے بعد جوناتھن ڈیوڈ نے 29ویں منٹ میں دوسرا گول کر کے اسکور 0-2 کر دیا۔ سلسلہ وار حملے جاری تھے جب 33ویں منٹ میں قطر کے کھلاڑی ہومام الامین کو فاؤل پر ریڈ کارڈ دکھائی گئی، جس سے قطر 10ویں کھلاڑی کے بغیر کھیلنے پر مجبور ہوا۔ دوسرے ہاف میں میچ کا ایک حزنناک واقعہ پیش آیا جب کینیڈا کے middfielder اسماعیل کونے اور قطر کے middfielder عاصم عمر مدیبو گیند کے حصول کے لیے ٹکراؤ ہوا۔ ٹکراؤ میں کونے شدید زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طبی امداد کے بعد اسٹریچر پر میدان سے باہر منتقل کیا گیا۔ اس وقت کینیڈیائی کھلاڑی غصے میں تھے کیونکہ انہوں نے کونے کو چوٹ پہنچنے کے لیے بھیڑ بھیڑ کی بھی۔ واقعے کے بعد VAR Þ££آؤٹ کی مدد سے مدیبو کے پیلے کارڈ کو ریڈ کارڈ میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد قطر 9 کھلاڑیوں تک محدود ہو گیا۔ نام نہاد شائقین کونے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، جبکہ زخمی کونے نے اسٹریچر پر جاتے ہوئے ہاتھ ہلا کر حاضرین کا شکریہ ادا کیا، جس نے تمام حاضرین کو جذباتی کیا۔ 63ویں منٹ میں ناتھن سلیبا نے فری کک پر شاندار گول کر کے اسکور 0-4 کر دیا اور جشن کے دوران کونے کی جرسی اٹھا کر زخمی ساتھی سے اظہارِ یکجہتی کیا۔ اس کے بعد قطر کے محمد المناعی کی بدقسمتی से اپنے ہی جال میں گیند چلی گئی، جو گول کیس where گئی۔ آخر encircles میں جوناتھن ڈیوڈ نے اضافی وقت میں تیسرا گول کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کردیا اور میچ 0-6 پر ختم ہوا۔ اس خاتون کے بعد کینیڈا گروپ بی میں سرفہرست آ گیا ہے اور وہ ساکٹرز اسٹیج تک رسائی کے قریب ہیں، اگرچہ سیکرٹریم کے خلاف کھیلے جانے والے اگلے میچ میں کونے کی انجری نے ٹیم کو ایک بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی، کینیڈا کی کامیابی پر کچھ ناقدین نے ٹکراؤ کے واقعے کی مذمت کی ہے، جبکہ fencingوں نے کھلاڑیوں کی سلامتی کے لیے بہتر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے
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