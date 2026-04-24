کینیڈین خاتون کی پاکستانی شہری سے محبت اور شادی کی کہانی

کینیڈا سے تعلق رکھنے والی سارہ مشیل لینا ایک پاکستانی شہری سے محبت میں مبتلا ہوکر شادی کیلئے پاکستان پہنچیں۔ یہ واقعہ خیبرپختونخوا کے علاقے دیر لوئر میں پیش آیا۔
دیر لوئر میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا ہے جہاں کینیڈا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون، سارہ مشیل لینا ، ایک پاکستان ی شہری سے محبت میں پڑ کر شادی کرنے کے لیے پاکستان پہنچیں۔ یہ واقعہ خیبرپختونخوا کے دورافتادہ علاقے تیمرگرہ، دیر لوئر میں رونما ہوا، جس نے علاقے میں خوشگوار حیرت کی لہر دوڑا دی۔ سارہ مشیل لینا اپنے ایک سوشل میڈیا دوست کے پیار میں مبتلا ہوئیں اور اس محبت کو پروان چڑھانے کے لیے ہزاروں میل دور کینیڈا سے پاکستان تک کا سفر طے کیا۔ ذرائع کے مطابق، سارہ اور اس کے پاکستان ی دوست کی دوستی سوشل میڈیا پر شروع ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ان کی دوستی محبت میں تبدیل ہوگئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور شادی کرنے کے لیے پاکستان میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ سارہ مشیل لینا نے پاکستان کے لیے ویزا حاصل کیا اور 6 مارچ 2026 کو ویزا کی درخواست جمع کروائی۔ انہیں 10 مارچ 2026 کو 90 روزہ سنگل انٹری ٹورسٹ ویزا جاری کیا گیا، جو 10 مارچ 2026 سے 9 جون 2026 تک کے لیے کارآمد ہے۔ ویزا دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارہ مشیل لینا 12 مئی 1989 کو پیدا ہوئی تھیں۔ پاکستان پہنچنے کے بعد، انہوں نے باہمی رضامندی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کی تقریب سادہ مگر پروقار انداز میں منعقد کی گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں یہ واقعہ ایک نئی کہانی کی طرح پھیل گیا ہے۔ سارہ مشیل لینا نے میڈیا سے بات کرنے سے معذرت کی ہے اور اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا کی نظروں سے دور رکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ تاہم، علاقے کے مکین اس بات پر حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی خاتون نے ان کے علاقے میں آکر شادی کی۔ یہ واقعہ پاکستان میں محبت کی طاقت اور سرحدوں سے بالاتر جذبات کی مثال بن گیا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جہاں غیر ملکی خواتین نے پاکستان ی شہریوں سے محبت میں پڑ کر شادی کی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کسی بھی سرحد، مذہب یا ثقافت کی قید میں نہیں رہ سکتی۔
