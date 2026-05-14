کینیڈا کی عدالت کا البرٹا کی علیحدگی کی تحریک کے خلاف اہم فیصلہ

کینیڈا کی ایک عدالت نے البرٹا میں علیحدگی پسندوں کی ریفرنڈم کی درخواست کی منظوری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مقامی آبادی کے حقوق کی پامالی کا ذکر کیا ہے۔
کینیڈا کی ایک عدالت نے بدھ کے روز ایک انتہائی اہم اور متنازع فیصلہ سناتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ صوبہ البرٹا کے حکام نے صوبے کے علیحدگی پسندوں کی جانب سے جمع کرائی گئی ایک پٹیشن کی منظوری دے کر قانونی غلطی کی ہے۔ اس فیصلے کے فوراً بعد علیحدگی پسندی کی حمایت کرنے والے گروپوں نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کریں گے۔ اسٹے فری البرٹا نامی ایک شہری گروپ جو کینیڈا کے تیل سے مالا مال مغربی صوبہ البرٹا کو وفاق سے الگ کر کے ایک آزاد ریاست بنانا چاہتا ہے، اسے الیکشنز البرٹا کی جانب سے ایک ریفرنڈم کے لیے دستخط جمع کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے صوبائی دارالحکومت ایڈمنٹن میں اس گروپ نے ان دستخطات کے بکس جمع کرائے جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ ان میں تین لاکھ سے زائد حامیوں کے دستخط شامل ہیں۔ علیحدگی پسندوں کا ماننا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں دستخط اکتوبر میں ریفرنڈم کروانے کے لیے کافی ہیں، تاہم عدالت کے حالیہ فیصلے نے ان امیدوں کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ کینیڈین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جسٹس شائنا لیونارڈ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ البرٹا کے حکام نے اس پٹیشن کی منظوری دیتے وقت صوبے کے ان مقامی اور قدیم باشندوں یعنی انڈیجینس گروپس سے مشاورت نہیں کی جنہوں نے کینیڈا کی آزادی سے پہلے برطانوی تاج کے ساتھ معاہدات پر دستخط کیے تھے۔ عدالت نے اس نکتے پر زور دیا کہ اگر البرٹا ایک آزاد ریاست بن جاتا ہے تو ان مقامی گروہوں کے قانونی حقوق اور ان کے ساتھ کیے گئے تاریخی معاہدات کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جسٹس لیونارڈ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مقامی آبادی کے ساتھ مشاورت کیے بغیر علیحدگی پسندوں کی درخواست کو منظور کرنا ایک غیر معقول اور غیر قانونی اقدام تھا۔ عدالت کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی ایسے فیصلے میں جس کے اثرات صوبے کی بنیادوں اور انسانی حقوق پر پڑتے ہوں، تمام متعلقہ فریقین کی رائے لینا لازمی ہے، جس کی اس کیس میں مکمل طور پر نظر اندازی کی گئی۔ دوسری جانب اسٹے فری البرٹا کے اعلیٰ قانونی مشیر جیفری راتھ نے عدالت کے اس فیصلے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ قانون کی متعدد خلاف ورزیوں پر مبنی ہے اور وہ اس فیصلے سے بنیادی طور پر اختلاف کرتے ہیں۔ راتھ نے مزید بتایا کہ انہیں پہلے ہی ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ اپیل کے لیے ضروری دستاویزات تیار کریں اور انہیں متعلقہ عدالت میں جمع کرائیں۔ اگرچہ یہ عدالتی فیصلہ علیحدگی پسند کیمپ کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوا ہے، لیکن گروپ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی ریفرنڈم حاصل کرنے کے کئی دوسرے راستے موجود ہیں۔ البرٹا کے علیحدگی پسند اور وفاق پسند دونوں ہی رہنماؤں کا خیال ہے کہ چاہے ریفرنڈم میں علیحدگی کا رخ ہار جائے، لیکن اس پورے عمل نے کینیڈا کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ آزاد البرٹا کے حامیوں کا یہ موقف ہے کہ اوٹاوا میں موجود لبرل حکومت کی ماحولیاتی پالیسیاں صوبے کی تیل کی صنعت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں اور ان پالیسیوں نے صوبائی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ علیحدگی پسند رہنماؤں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی سیاسی اتحاد کے خواہشمند نہیں ہیں، لیکن وہ اس عمل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی امید رکھتے ہیں تاکہ وہ کینیڈا کے وفاقی نظام سے مکمل طور پر آزاد ہو سکیں۔ یہ پورا معاملہ اب کینیڈا کے اندر ایک گہری سیاسی تقسیم کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں معاشی مفادات اور مقامی حقوق کے درمیان ٹکراؤ شدت اختیار کر گیا ہے.
