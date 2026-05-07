کین ویلیمسن نیوزیلینڈ کی ٹیم میں شامل، 10,000 ٹیسٹ رنز کے لیے تلاش جاری

نیوزیلینڈ کی ٹیم نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کیا ہے، جس میں کین ویلیمسن کو شامل کیا گیا ہے۔ ویلیمسن نے کہا کہ وہ اپنی کرکٹ کیریئر کے آخری مرحلے میں ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں دو نئے کھلاڑیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جن میں کریسٹین کلارک اور ڈین فاکسکرافٹ شامل ہیں۔ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں کائل جمیسن اور وِل او رورک کی واپسی سے مزید مضبوط ہو گئی ہے۔
کیپٹن کین ویلیمسن نے ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز کے حصول کی تلاش جاری رکھنے کے لیے نیوزیلینڈ کی ٹیم میں شامل ہونے کے بعد کہا کہ وہ اپنی کرکٹ کیریئر کے آخری مرحلے میں ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نیوزیلینڈ کی 19 میمبر ٹیم نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف میچوں کے لیے ٹیم کا اعلان کیا ہے، جس میں ایک بڑا تبدیلی بھی شامل ہے۔ وِل یانگ کو انگلینڈ کے ٹور کے لیے ٹیم سے خارج کر دیا گیا ہے، جبکہ ہینری نکلز کو شامل کیا گیا ہے۔ نیوزیلینڈ کی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف 27 مئی کو بیلفاسٹ میں ایک واحد ٹیسٹ کھیل ے گی، جبکہ انگلینڈ کے خلاف 4 جون سے تین ٹیسٹ سیریز کھیل ے گی۔ ویلیمسن نے 108 ٹیسٹ میچوں میں 9,461 رنز بنائے ہیں، جن کا ایوریج 54.
7 ہے۔ وہ دسمبر میں ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ویلیمسن نے کہا کہ وہ اپنی کرکٹ کیریئر کے آخری مرحلے میں ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے ویلیمسن کو اگلے چار ٹیسٹ سیریز کے لیے منتخب کیا ہے، جبکہ نیوزیلینڈ بعد میں گھر پر انڈیا کے خلاف اور خارج از کشور آسٹریلیا کے خلاف بھی کھیلے گی۔ وِل یانگ کی انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم سے خریج کاری ایک بڑا شوک ہے، کیونکہ وہ نیوزیلینڈ کی بیٹنگ گروپ کے لیے ایک طویل مدت کے لیے منتخب رہے تھے۔ محدود مواقع کے باوجود، یانگ نے اپنے آخری نو ٹیسٹ اننگز میں چار 50 سے زیادہ اسکور کیے، جن میں زیمبابوی کے خلاف ایک فائر بولنگ اسپیل کے دوران 74 رنز شامل ہیں۔ نکلز، جنہوں نے 18 مہینے بعد بین الاقوامی وائلڈرنس سے واپس آکر 150 رنز ناٹ آؤٹ بنائے، لیکن وہ زیمبابوی کے بہترین بولر کے سامنے کھیلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نیوزیلینڈ کے کوچ راب والٹر نے دو نئے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے، جن میں سیمر کریسٹین کلارک اور اسپن بولنگ آل راؤنڈر ڈین فاکسکرافٹ شامل ہیں۔ والٹر نے کہا کہ عالمی سطح کے بہترین ٹیسٹ ٹیموں کے خلاف اپنی صلاحیتوں کو پرکھنا ایک دلکش چیلنج ہے، جبکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا چوتھا ایڈیشن بھی شامل ہے۔ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں کائل جمیسن اور وِل او رورک کی واپسی سے مزید مضبوط ہو گئی ہے، جبکہ جیکب ڈفی ٹیم سے خارج ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہے ہیں۔ آل راؤنڈر مائیکل بریس ویل نے کہا کہ وہ اب ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلیں گے، بلکہ لیمیٹڈ اوورز فارمیٹس پر فوکس کریں گے۔ نیوزیلینڈ کی ٹیم: ٹام لیتھم (کپٹن), ٹام بلنڈل, کریسٹین کلارک (آئرلینڈ کے لیے), ڈیون کونی, زیک فولکس, ڈین فاکسکرافٹ, میٹ ہینری, کائل جمیسن, ڈیرل مچل, ہینری نکلز, وِل او رورک, گلین فلپس, مائیکل ری (آئرلینڈ کے لیے), رچن راوندرا, بن سیئرز, نیتھن سمیتھ, بلیئر ٹکنر, کین ویلیمسن, وِل یانگ (آئرلینڈ کے لیے
کین ویلیمسن نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ آئرلینڈ انگلینڈ
