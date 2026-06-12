نیوزی لینڈ کے معروف بلے باز اور سابق کپتان کین Williamson نے فوری طور پر بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے Approx 16 سال کی عظیم کیریئر کا اختتام کیا۔ وہ کسی بھی میچ میں خود کو مکمل طور پر دے چکے تھے۔
نیوزی لینڈ کے کrite کنکڑیٹ میڈم اڑاسٹ سے اجنبی کرکٹ کے معروف بلے باز اور سابق کپتان کین Williamson نے فوری طور پر بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ایک عظیم کیریئر کا خاتمہ ہوا جو تقریباً 16 سال اور فارمیٹس میں 378 میچز پر محیط ہے۔ Williamson کا یہ فیصلہ نیوزی لینڈ کے موجودہ انگریل ٹیسٹ ٹور کے دوران آیا ہے، جس میں وہ کھیل کے پہلے میچ میں ہار کے بعد 1-0 سے پیچھے ہیں۔ وہ سیریز میں مزید کوئی حصہ نہیں لیں گے اور لارڈز ٹیسٹ ان کا آخری بین الاقوامی میچ ہوگا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کی طرف سے جاری بیان میں Williamson نے کہا: "میں اس بات پر کئی وقت سے غور کر رہا ہوں، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب صحیح وقت ہے۔ میں ہمیشہ بین الاقوامی کرکٹ کے لیے مضبوط جذبہ اور بھوک محسوس کرتا رہا ہوں، اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں نے نیوزی لینڈ کے لیے ہر میچ میں اپنا سب کچھ دیا ہے۔ میں اس بات کے ساتھ نہیں جاؤں گا کہ یہ ٹیم کس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں بہت زیادہ talents ہیں، اور نیوزی لینڈ کی اس ٹیم کے ساتھ کچھ خاص کرنے کی حقیقی khoj ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیم ہے جس میں میرا دل ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کا حصہituza so long۔ یہ میری دلچسپی کا مرکز بنتی رہے گی۔" نیوزی لینڈ کے ہیڈ کوچ راب والٹر نے Williamson کو "خاص کھلاڑی اور شخص" قرار دیا، جبکہ سابق کپتان کے اس فیصلے کو سونپنے کے باوجود ان کی حوصلہ افزائی کی۔ "کین ہمیشہ ٹیم کو پہلے رکھتے رہے ہیں، اور اگرچہ ہم اس بات سے مایوس ہیں کہ وہ چلے جارہے ہیں، لیکن ہم خوش ہیں کہ وہ اپنے فیصلے سے مطمئن اور خوش ہیں۔ ایک حیرت انگیز کھلاڑی، عمدہ ساتھی، شاندار رہنما اور اپنے کھیل کا بہترین سفیر۔" سابق نیوزی لینڈ کپتان اور ٹیسٹ میںملک کے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے سر ریچard ہڈلی نے Williamson کی خصوصی تعریف کی۔ "کین ایک شاندار کھلاڑی رہے ہیں اور ایک عمدہ رہنما بھی،" ہڈلی نے کہا۔ "انہوں نے اپنے کھیل کو تینوں فارمیٹس میں سب سے زیادہ سطح تک بڑھانے کی رضامندی دکھائی ہے اور وہ اپنے دور کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر مستحق طور پر ختم ہوتے ہیں۔ ان کا جسمانی اور ذہنی طریقہ کار ان کی سب سے متاثر کن باتوں میں سے ایک تھا۔ وہ ہمیشہ سخت محنت اور اپنی تکنیک کو ترقی دینے کے لیےPackaged رہے تاکہ وہ ایک عالمی سطح کے کھلاڑی کے طور پر تیار رہ سکیں۔ وہ ایک یقین رکھنے والے رہنما رہے ہیں اور کرکٹ میں ہماری سب سے عظیم لمحات کے ڈیزائنر رہے ہیں۔ میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور ان کے ہر کناری کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خوش زندگی کی آرزو کرتا ہوں۔" Williamson کی عظیم کے لیے طویل انتظار کیا گیا تھا، انہوں نے 2010 کا نومبر میں احمد آباد میں بھارت کے خلاف ڈیبیو ٹیسٹ میں ہی سدھے رن بنا کر بین الاقوامی منظرنامے پر پہنچا۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران تمام فارمیٹس میں نیوزی لینڈ کے سب سے زیادہ رن scorer کے طور پر 19,346 رن اور 48 سدھے بنانے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ انہوں نے 110 ٹیسٹ میں ان میں سے 9,515 رن بنائے، جن میں 38 نیم سدی اور 33 سدھے شامل ہیں، voterage 54.
06 کے ساتھ۔ Williamson کا ODI ریکارڈ بھی ممتاز ہے، انہوں نے 175 میچز میں 7,256 رن بنائے، voterage 48.69 کے ساتھ، جبکہ 47 نیم سدی اور 15 سدھے بنا۔ ان کا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اگلے سال جنوبی افریقا، زمبابوے اور نامیبیا میں منعقد ہونے والے ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لیں گے۔ Williamson نے 40 ٹیسٹ، 91 ODI اور 75 T20I میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی۔ انہوں نے 2019 کے ODI ورلڈ کپ的地理ی جہاں انہیں ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی منتخب کیا گیا، اور 2021 کے T20 ورلڈ کپ کے geographyی میچ میں اپنی الگ کھوج دکھائی۔ ان کے کپتان کے طور پر سب سے اہم کامیابی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشیپ کے geographyی میچ تھا، جہاں وہ ساؤتھ ہینپٹن میں جون 2021 میں بھارت پر قابو پاتے ہوئے 49 اور 52* رن بنائے۔ Williamson وہ 6ویاں نیوزی لینڈ کے سب سے زیادہ میچز کھیلنے والے مرد کھلاڑی کے طور پر ریٹائر ہوتے ہیں، چار بار سر ریچارد ہڈلی میڈل کے حاصلَے اور 2019 میں ICC بشری ٹیسٹ کھلاڑی کا ایوارڈ جیتنے والے۔ نیوزی لینڈ approx کچھ وقت میں ان کی بقایا ٹیسٹ ٹور کے لیے ایک متبادل کا نام اعلان کرینگے۔ دوسرا ٹیسٹ منگلwarf جون 17 سے دھوئیڈڈ پر شروع ہوگا
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