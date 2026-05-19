کیوبا کے صدر میگوئیل ڈیاز کینال نے امریکا کو خبردار کیا کہ اگر واشنگٹن کیوبا کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا تو ’خونریزی‘ ہوگا اور پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ جائے گا

📆19/05/2026 10:26 am
📰ExpressNewsPK
کیوبا کے صدر میگوئیل ڈیاز کینال نے امریکا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے کیوبا کے خلاف فوجی کارروائی کی تو اس کے نتیجے میں ’خونریزی‘ ہوگی اور پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوبن صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ کیوبا کسی کے لیے خطرہ نہیں تاہم اگر ملک پر حملہ کیا گیا تو عوام بھرپور مزاحمت کریں گے۔ دوسری جانب ہوانا کے شہریوں نے بھی امریکی دھمکیوں کے خلاف سخت ردعمل ظاہر کیا، مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید معاشی بحران اور ایندھن کی قلت کے باوجود کیوبا اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکا کی جانب سے وینزویلا کے تیل کی فراہمی محدود کیے جانے کے بعد کیوبا شدید توانائی بحران کا شکار ہے.

