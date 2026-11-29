کیٹی پیری اور جسٹن ٹریڈو کا شاہانہ سفر: ٹرین کی ایک رات کا کرایہ اٹھاسی ہزار پاؤنڈز
امریکی گلوکارہ کیٹی پیری اور سابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو نے ویسپیئرلن اورینٹ ایکسپریس پر اپنی مہنگی اور شاہانہ یاترا کا آغاز کیا جس میں ایک رات کا خرچہ اٹھاسی ہزار پاؤنڈز تک گیا۔
امریکی مشہور گلوکارہ کیٹی پیری اور سابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو کے درمیان یورپ کے دورے کے دوران ایک انتہائی شاہانہ اور مہنگی سفر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دونوں نے ویسپیئرلن اورینٹ ایکسپریس نامی عظیم الشان ٹرین پر سفر کیا جس کی ایک رات کی قیمت تقریباً اٹھائیس دس لاکھ روپے سے زائد ہے۔ یہ سفر پیرس سے وینس تک پھیلا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے ٹرین کے خصوصی اور غیر معمولی پرائیویٹ کاروگی 'ایل اوبزرویٹو' کا انتخاب کیا۔ یہ کاروگی پوری دنیا میں سب سے مہنگے اور لامحدود پرائیویٹ ٹرین سفر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس خصوصی کاروگی کے کرائے کی قیمت تقریباً اٹھاسی ہزار پاؤنڈز ہے جو کہ ایک لمبی اور آرام دہ دو گھنٹے کی یاترا کے لیے ایک حیران کن رقم ہے۔ یہ سفر صرف ایک سادہ جاب نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس میں شاہانہ راحت اور عیش و آرام کے تمام پہلو شامل تھے۔ کیٹی پیری نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس سفر کے دوران لی گئی متعدد تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر کے اپنے مداحوں کو ان کے یورپین دورے کے شاہانہ انداز سے روشناس کرایا۔ ان تصاویر میں وہ خوبصورت لباسوں میں دکھائی دیں اور ان کے چہروں پر خوشی اور سکون کا اظہار واضح تھا۔ اس خاص ٹرین میں مسافروں کے لیے مختلف منفرد سہولیات موجود ہیں جن میں ایک الگ بیڈروم، سنہری باتھ ٹب، ایک وسیع اور خوبصورت لاؤنج ایریا، ایک پرائیویٹ ڈائننگ ایریا اور ایک ذاتی لائبریری شامل ہے جس میں ہزار سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سفر کے دوران مسافروں کے لیے تمام وقت دستیب ایک ذاتی بٹلر بھی موجود تھا جو ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ کھانے کا انتظام بھی بہت ہی خاص تھا جہاں مہنگے ترین چیف کچن کے ذریعے تیار کیے گئے کھانے، قویار، اور اعلیٰ معیار کی شراب کی سہولیات میسر آئیں۔.
امریکی مشہور گلوکارہ کیٹی پیری اور سابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو کے درمیان یورپ کے دورے کے دوران ایک انتہائی شاہانہ اور مہنگی سفر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دونوں نے ویسپیئرلن اورینٹ ایکسپریس نامی عظیم الشان ٹرین پر سفر کیا جس کی ایک رات کی قیمت تقریباً اٹھائیس دس لاکھ روپے سے زائد ہے۔ یہ سفر پیرس سے وینس تک پھیلا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے ٹرین کے خصوصی اور غیر معمولی پرائیویٹ کاروگی 'ایل اوبزرویٹو' کا انتخاب کیا۔ یہ کاروگی پوری دنیا میں سب سے مہنگے اور لامحدود پرائیویٹ ٹرین سفر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس خصوصی کاروگی کے کرائے کی قیمت تقریباً اٹھاسی ہزار پاؤنڈز ہے جو کہ ایک لمبی اور آرام دہ دو گھنٹے کی یاترا کے لیے ایک حیران کن رقم ہے۔ یہ سفر صرف ایک سادہ جاب نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس میں شاہانہ راحت اور عیش و آرام کے تمام پہلو شامل تھے۔ کیٹی پیری نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس سفر کے دوران لی گئی متعدد تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر کے اپنے مداحوں کو ان کے یورپین دورے کے شاہانہ انداز سے روشناس کرایا۔ ان تصاویر میں وہ خوبصورت لباسوں میں دکھائی دیں اور ان کے چہروں پر خوشی اور سکون کا اظہار واضح تھا۔ اس خاص ٹرین میں مسافروں کے لیے مختلف منفرد سہولیات موجود ہیں جن میں ایک الگ بیڈروم، سنہری باتھ ٹب، ایک وسیع اور خوبصورت لاؤنج ایریا، ایک پرائیویٹ ڈائننگ ایریا اور ایک ذاتی لائبریری شامل ہے جس میں ہزار سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سفر کے دوران مسافروں کے لیے تمام وقت دستیب ایک ذاتی بٹلر بھی موجود تھا جو ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ کھانے کا انتظام بھی بہت ہی خاص تھا جہاں مہنگے ترین چیف کچن کے ذریعے تیار کیے گئے کھانے، قویار، اور اعلیٰ معیار کی شراب کی سہولیات میسر آئیں۔
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