کیپ ورڈی میں ہنٹا وائرس کا خطرہ: کروز جہاز پر تین اموات، مسافر تنہائی میں

کیپ ورڈی کے ساحل سے دور پھنسے ہوئے کروز جہاز پر ہنٹا وائرس کے شبہ میں تین اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد حکام نے جہاز کو لنگر انداز کرنے سے روک دیا ہے۔ جہاز پر 149 مسافر اور عملہ موجود ہیں جو تنہائی میں ہیں۔
کیپ ورڈی کے ساحل سے دور پھنسے ہوئے ایک بحری جہاز پر پیر کو مسافر اور عملہ تنہائی میں مجبور ہوگئے، جب مقامی حکام نے ہنٹا وائرس کے شبہ میں تین افراد کی موت کے بعد اسے لنگر انداز کرنے سے روک دیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ( WHO ) یورپ نے کہا کہ عام عوام کے لیے خطرہ کم ہے، لیکن جزیرہ ملک نے انہیں اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ایم وی ہنڈیس پر برطانیہ، اسپین اور امریکہ کے مسافر وں کے ساتھ ساتھ فلپائن کے عملہ سمیت 23 مختلف قومیتوں کے 149 افراد موجود تھے۔ جہاز کے آپریٹر اوشین وائیڈ ایکسپڈیشنز نے ایک بیان میں کہا کہ جہاز پر موجود افراد 'سخت احتیاطی تدابیر' کے تحت ہیں، بشمول تنہائی ، حفظان صحت کے پروٹوکول اور طبی نگرانی۔ کمپنی نے ارجنٹینا کے اوشوا سے کیپ ورڈی کی طرف سفر کرنے والے کروز پر تین اموات کی تصدیق کی ہے۔ کمپنی کے مطابق، ایک برطانوی مسافر کو جوہانسبرگ میں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے اور دو عملہ ممبران - ایک برطانوی اور دوسرا ڈچ - کو 'فوری طبی دیکھ بھال' کی ضرورت ہے۔ WHO کے وبائی اور وبائی بیماری وں کی تیاری اور روک تھام کے ڈائریکٹر ماریا وین کرکھوف نے مزید کہا، 'اس وقت جہاز پر کوئی دوسرا علامتی شخص نہیں ہے لیکن اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔' انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ مسافر وں کو اپنے کیبن میں رہنے اور اپنے خطرے کو محدود کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جبکہ صفائی اور دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جےک روسمارن، ایک مسافر جو صحت کے بحران سے پہلے سفر کے بارے میں باقاعدگی سے پوسٹ کرتے تھے، نے اپنے کیبن میں دکھائی دیتے ہوئے، واضح طور پر پریشانی کے عالم میں کہا کہ جہاز پر موجود لوگ بدسما چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں۔ 'بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے اور یہی سب سے مشکل حصہ ہے۔ ابھی ہم سب چاہتے ہیں کہ محفوظ محسوس کریں، وضاحت ہو اور گھر چلے جائیں۔' آپریٹر کے مطابق، ہنٹا وائرس ، جو عام طور پر چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، کی تصدیق جوہانسبرگ میں انتہائی نگہداشت میں زیر علاج مسافر میں ہوگئی ہے۔ 'کوئی رابطہ نہیں' - پہلے اس دن، کیپ ورڈی کے صحت کے وزیر نے کہا کہ 'قومی صحت حکام نے پورٹ آف پرایا میں جہاز کو لنگر انداز کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔' یہ فیصلہ ' کیپ ورڈی کی آبادی کی حفاظت' کے لیے کیا گیا تھا، نیشنل پبلک ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ کی سربراہ ماریا دا لوز لیما نے اتوار کی رات ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا۔ آپریٹر نے کہا کہ اسپین کے کینری جزائر کو اب اترنے کے لیے زیر غور کیا جا رہا ہے، 'جہاں مزید طبی اسکریننگ اور ہینڈلنگ کی جا سکتی ہے۔' کیپ ورڈی حکام پیر کو جہاز پر موجود کچھ لوگوں کی جانب سے درخواست کردہ ایئر ایمبولینس کے لیے نیدرلینڈز اور برطانیہ سے گرین لائٹ کا انتظار کر رہے تھے، صحت کے وزیر نے کہا۔ مسافر وں میں پہلی اموات ایک ڈچ جوڑے کی ہوئی - ایک شوہر جو 11 اپریل کو جہاز پر فوت ہو گئے اور ان کی اہلیہ جو 27 اپریل کو سینٹ ہیلینا میں ان کی میت کے ساتھ اترنے کے بعد فوت ہو گئیں، آپریٹر نے کہا۔ کیپ ورڈی کے ڈاکٹروں نے دو بیمار عملہ ممبران کی طبی حالت کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا، لیکن انہیں ساحل پر منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تشویش کے باوجود، WHO کے یورپ کے ڈائریکٹر ہانس کلوگ نے ایک بیان میں کہا کہ 'عام عوام کے لیے خطرہ کم ہے۔' انہوں نے مزید کہا کہ ہنٹا وائرس کے انفیکشن 'غیر معمولی ہیں اور عام طور پر متاثرہ چوہوں کے سامنے آنے سے منسلک ہیں۔' WHO نے کہا کہ وہ 'ایٹلانٹک میں ایک کروز جہاز پر ہنٹا وائرس کے واقعے کے ردعمل کی حمایت کے لیے فوری طور پر کام کر رہا ہے، جانوں کے نقصان کے بعد۔' ' WHO یورپ شامل ممالک کے ساتھ طبی دیکھ بھال، انخلاء، تحقیقات اور عوامی صحت کے خطرے کے جائزے کی حمایت کے لیے کام کر رہا ہے۔' جہاز پر ابھی تک توجہ کی ضرورت والے دو علامتی افراد میں سے ہنٹا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اتوار کو، WHO نے کہا کہ ہنٹا وائرس کا ایک کیس تصدیق ہو گیا ہے اور 'پانچ اضافی مشتبہ کیسز' ہیں۔ 'اگرچہ یہ غیر معمولی ہے، ہنٹا وائرس انسانوں کے درمیان پھیل سکتا ہے اور اس سے شدید سانس کی بیماری ہو سکتی ہے،' اقوام متحدہ کی صحت ایجنسی نے کہا.
