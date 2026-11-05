کے ایس ای -100 انڈیکس میں 3,366 پوائنٹس کا اضافہ
پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ نے امریکی الیکشنز اور بین الاقوامی صورتحال کے بعد دوسرے روز بھی زبردست رجحان دکھایا۔
پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں جمعرات کو نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جب بینچ مارک کے ایس -100 انڈیکس میں 3,366 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ تیسری نومبر دو ہزار چوبیس کی تاریخ میں ہوا جس کے بعد انڈیکس بند ہونے پر 175,379 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ یہ کاروباری دن کے اختتام پر بازار میں موجود سرمایہ کاروں کے مثبت جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو عالمی معاشی حالات اور خاص طور پر امریکی درمیانی انتخابات کے نتائج سے متعلق اطلاعات پر مبنی تھا۔
بینچ مارک میں بولش رجحان کا آغاز
کاروباری سیشن کے آغاز کے فوراً بعد ہی بینچ مارک انڈیکس میں 4,500 پوائنٹس سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا جس نے بازار میں خریداری کے رجحان کو واضح کر دیا۔ اس دوران انڈیکس نے اندرونی سطح پر 176,604 پوائنٹس تک کا اعلی ترین سطح بھی طے کیا۔ تاہم، کاروباری دن کے دوران کچھ منافع بخش فروخت کی وجہ سے بازار ابتدائی فائدے کا کچھ حصہ گنوا بیٹھا لیکن آخری لمحات میں مثبت سمت برقرار رہی۔Also readپاکستان سٹاک ایکسچینج نے نیا ریکارڈ قائم کیا، 186,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح عبور
دو روزہ مسلسل اضافے کا تسلسل
جمعرات کا یہ کاروباری دن دراصل جمعہ کے روز ہوئے تاریخی اضافے کا تسلسل تھا جس کے دوران بینچ مارک انڈیکس نے 3,994 پوائنٹس کا اضافہ کر کے 172,013 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ دو مسلسل کاروباری دنوں میں یہ اضافہ بازار کے اعتماد میں بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ سرمایہ کاروں کا ردعمل عالمی مالیاتی بازاروں میں ہونے والی تبدیلیوں اور مقامی معاشی ماحول پر مثبت رہا جس نے اسٹاک مارکیٹ کو مزید مضبوط بنایا۔
امریکی انتخابات کا عالمی اثر و رسوخ
عالمی بازاروں میں امریکی درمیانی انتخابات نے کلیدی کردار ادا کیا کیونکہ سرمایہ کاروں نے ان انتخابات کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا۔ ان انتخابات کے نتائج امریکی معاشی پالیسیوں، بین الاقوامی تجارت اور عالمی مالیاتی نظام پر کیسا اثر مرتب ہوگا، اس کا تجزیہ جاری تھا۔ اس تناظر میں پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں خریداری کا سلسلہ جاری رہا جس نے انڈیکس کو اوپر کی طرف حرکت کرنے میں مدد دی۔
ایشیائی مارکیٹوں میں ملتی جلتی صورتحال
ایشیائی ممالک کے اسٹاک مارکیٹوں میں مختلف کاروباری دنوں میں ملتی جلتی کارکردگی سامنے آئی۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں تین فیصد سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا جبکہ چین کے شینزن کمپوزٹ انڈیکس میں تقریباً ایک فیصد کا اضافہ ہوا۔ اس کے برعکس جنوبی کوریا کے کوس پی انڈیکس میں پانچ فیصد سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی جو مقامی اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کے دباؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔
مقامی اور عالمی عوامل کا مستقبل کا تعین
جاپان کے نکی 225 انڈیکس میں 1.49 فیصد کمی اور تائیوان کے بینچ مارک انڈیکس میں تین فیصد کمی دیکھی گئی۔ پاکستانی بازار میں سرمایہ کار اب بین الاقوامی مالیاتی خبروں، مقامی معاشی اشاریوں اور سرمایہ کاری کے اعتماد کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ جاننا کہ آیا موجودہ اوپر کی جانب رجحان آنے والے کاروباری سیشنز میں برقرار رہتا ہے یا نہیں، مستقبل کے لیے اہم ثابت ہوگا۔
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