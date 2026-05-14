کے ایم سی وکیل کا موقف: تجاوزات کی باقاعدگی سے نگرانی نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست

کے ایم سی کے وکیل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ تجاوزات کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے گی، وکیل کا مؤقف سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر میئر کراچی، میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کیخلاف توہین عدالت کی درخواست پر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔
کے ایم سی کے وکیل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ تجاوزات کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے گی، وکیل کا مؤقف سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر میئر کراچی ، میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کیخلاف توہین عدالت کی درخواست پر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔ جسٹس عدنان الکریم میمن کی سربراہی میں 2 رکنی آئینی بینچ کے روبرو شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر میئر کراچی ، میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کیخلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت درخواستگزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے 2016 میں شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا تھا اور کے ایم سی کے وکیل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ تجاوزات کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عدالتی احکامات کے برخلاف نگرانی کا موثر نظام نہیں بنایا گیا۔ کے ایم سی کی ہٹائی گئی تجاوزات دوبارہ قائم ہوچکی ہیں۔ میئر کراچی بطور سربراہ کے ایم سی اور میونسپل کمشنر بطور انتظامی افسر عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہیں۔ وکیل کے مطابق عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر میئر کراچی ، میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جواب جمع نہ کروانے کی صورت میں افسران عدالت میں پیش ہوں۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کرلیا۔کراچی کیلئے خوشخبری، 10 ارب روپے کے 10 بڑے انفرا اسٹرکچر منصوبے تیاربلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد ہلاک، میجر سمیت 5 جوان شہی.
کے ایم سی کے وکیل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ تجاوزات کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے گی، وکیل کا مؤقف سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر میئر کراچی، میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کیخلاف توہین عدالت کی درخواست پر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔ جسٹس عدنان الکریم میمن کی سربراہی میں 2 رکنی آئینی بینچ کے روبرو شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر میئر کراچی، میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کیخلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت درخواستگزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے 2016 میں شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا تھا اور کے ایم سی کے وکیل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ تجاوزات کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عدالتی احکامات کے برخلاف نگرانی کا موثر نظام نہیں بنایا گیا۔ کے ایم سی کی ہٹائی گئی تجاوزات دوبارہ قائم ہوچکی ہیں۔ میئر کراچی بطور سربراہ کے ایم سی اور میونسپل کمشنر بطور انتظامی افسر عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہیں۔ وکیل کے مطابق عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر میئر کراچی، میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جواب جمع نہ کروانے کی صورت میں افسران عدالت میں پیش ہوں۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کرلیا۔کراچی کیلئے خوشخبری، 10 ارب روپے کے 10 بڑے انفرا اسٹرکچر منصوبے تیاربلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد ہلاک، میجر سمیت 5 جوان شہی
کے ایم سی وکیل تجاوزات کی باقاعدگی سے نگرانی تاہین عدالت کی درخواست عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین میئر کراچی میونسپل کمشنر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ