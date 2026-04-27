کے ای وینچرز نے عدیب احمد کو چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا

کراچی : کے ای وینچرز نے اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کی تقرری کر دی ہے، جس کا مقصد کراچی میں بجلی کی روایتی فراہمی سے آگے بڑھ کر خدمات کی متنوعیت پیدا کرنا ہے۔ کے ای وینچرز ، جو کے الیکٹرک کی مکمل طور پر ملکیتی ذیلی کمپنی ہے اور 2020 میں قائم کی گئی تھی، اب عدیب احمد کو اپنا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر چکی ہے۔ یہ کمپنی کراچی میں رہائشیوں اور کاروباری اداروں کے لیے توانائی کے پورے سلسلے میں مربوط خدمات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرنے والا ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری بازو ہے۔ یہ تقرری کے الیکٹرک کی طویل مدتی تبدیلی کی حکمت عملی میں ایک اہم قدم ہے۔ کے ای وینچرز نے اپنی پہلی ونچر، کے ای سولر میں 1.
3 بلین روپے سے زائد کی ابتدائی سرمایہ کاری کے بعد، اب اپنی پورٹ فولیو کو قابل تجدید توانائی، ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن، ای-موبلٹی، صنعتی انفراسٹرکچر اور خدمات، ٹیکنالوجی حل، اور فِن ٹیک پر مبنی پیشکشوں میں وسعت دے رہی ہے۔ کے ای وینچرز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور کے الیکٹرک کے بورڈ کے رکن سمیع چشتی نے کہا کہ یہ اقدام کراچی میں خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، جو ایک ایسا جدید نظام قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا جو تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول ملازمین، صارفین اور سرکاری شراکت داروں کے لیے قدر پیدا کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کے ای وینچرز کا مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں نئی تکنیکوں اور خدمات کو فروغ دیا جا سکے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر عدیب احمد نے اپنی تقرری پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کے ای وینچرز کے الیکٹرک کے بنیادی ڈھانچے اور رسائی کی کلیدی کردار ادا کرنے والے مواقعوں کو استعمال کرنے کے لیے پرامید ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صنعتی اور صارفین کے شعبوں میں نئی تکنیکوں اور جدید خدمات کو یکجا کرنے کے کافی امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے ای وینچرز قابل توسیع حل تیار کرنے کے لیے تجربہ کار آپریٹرز اور سرمایہ کاروں کے ساتھ تعاون کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جو اس تصور کو ظاہر کرتا ہے کہ کراچی کی مستقبل کی توانائی کی ضروریات متنوع پلیٹ فارمز اور جدید ماحولیاتی نظام پر مبنی خدمات سے پوری ہوں گی۔ کراچی کے شہریوں اور کاروباری اداروں کے لیے بجلی کی فراہمی کے علاوہ دیگر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کے ای وینچرز کی یہ پیش کش ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف توانائی کے شعبے میں نئی تکنیکوں کو فروغ ملے گا بلکہ یہ کراچی کی معیشت کو بھی تقویت پہنچائے گا۔ کے ای سولر میں کی گئی ابتدائی سرمایہ کاری کے بعد، کے ای وینچرز کی جانب سے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی کراچی کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ عدیب احمد کی تقرری کے ساتھ، کے ای وینچرز اب نئی توانائیوں اور مواقعوں کو تلاش کرنے اور کراچی کے شہریوں کے لیے بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اقدام کے الیکٹرک کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ہے، جو اپنے صارفین کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ اس منصوبے کے تحت، کے ای وینچرز قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو فروغ دینے اور ماحول دوست حل فراہم کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرے گی۔ اس سے کراچی میں صاف توانائی کے استعمال کو بڑھانے میں مدد ملے گی اور شہر کو ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی۔ مجموعی طور پر، کے ای وینچرز کا یہ اقدام کراچی کے لیے ایک مثبت تبدیلی لائے گا اور شہر کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا
