کے ٹو سکواش چیمپئن شپ: زینہ زین کی فتح، امریکہ میں سکواش کی ترقی کا پیغام

ون ورلڈ سکواش کی جانب سے پیش کردہ کے ٹو سکواش پی ایس اے خواتین چیلنجر 6 کے چیمپئن شپ 2026 اختتام پزیر ہوئی۔ مصری کھلاڑی زینہ زین نے امریکی کھلاڑی لوسی سٹیفانو کو شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی۔
معاشی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے قیمتوں میں استحکام کو نوٹ کیا اور ضمنی گرانٹس کی منظوری دی۔ اس کے ساتھ ہی، ون ورلڈ سکواش کی جانب سے پیش کردہ کے ٹو سکواش پی ایس اے خواتین چیلنجر 6 کے چیمپئن شپ 2026 کے ٹو سکواش کلب میں اختتام پزیر ہوا۔ یہ کلب کی پہلی خواتین کی بین الاقوامی سکواش چیمپئن شپ اور مجموعی طور پر دوسرا بین الاقوامی ٹورنامنٹ تھا۔ فائنل میں، ٹاپ سیڈ زینہ زین (مصر) نے تیسرے سیڈ لوسی سٹیفانو ( امریکہ ) کو 3-1 سے شکست دے کر چیمپئن شپ کا اعزاز اپنے نام کیا۔ زینہ نے میچ پر اعتماد کے ساتھ کنٹرول رکھا اور 34 منٹ میں 11-9، 11-7، 8-11، 11-3 سے گیمز جیتے۔ اس فتح کے ساتھ، زینہ زین کو چیمپئن قرار دیا گیا اور انہوں نے 1,140 ڈالر کا انعام جیتا، جبکہ رنر اپ لوسی سٹیفانو نے ٹورنامنٹ میں اپنی بہترین کارکردگی کے لیے 720 ڈالر حاصل کیے۔ اختتامی تقریب ون ورلڈ سکواش کے بانی کرامات اللہ خان کی موجودگی میں منعقد ہوئی، ساتھ ہی ٹورنامنٹ ڈائریکٹر محمد نوید عالم نے بھی فاتح اور رنر اپ کو ٹرافیاں دیں۔ ختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، کرامات اللہ خان نے کہا: 'ہمارا مقصد امریکہ میں سکواش کو فروغ دینا ہے۔ میں تمام سپانسرز، یو ایس سکواش ، پی ایس اے ، پی ایس اے میڈیا ٹیم اور تمام شریک کھلاڑیوں کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ٹورنامنٹ ڈائریکٹر محمد نوید عالم کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ ان کا بین الاقوامی تجربہ چیمپئن شپ کی تنظیم میں واضح طور پر دکھائی دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اگلے سال بڑھتی ہوئی انعامی رقم کے ساتھ اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے کے منتظر ہیں۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر محمد نوید عالم نے بھی اپنی گراں قدر رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ' ہمیں اپنی پہلی خواتین کی بین الاقوامی چیمپئن شپ کو کامیابی سے منعقد کرنے پر فخر ہے۔ مقابلے کا معیار بہترین تھا، اور ہم ان تمام افراد کے مشکور ہیں جنہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں تعاون کیا۔ چیمپئن شپ نے اعلیٰ سطح کی بین الاقوامی سکواش کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختتام پزیر کیا اور امریکہ میں اس کھیل کی ترقی کو مزید تقویت بخشی۔ اس ایونٹ کی کامیابی مستقبل میں مزید بڑے ٹورنامنٹس کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ چیمپئن شپ نہ صرف کھلاڑیوں کے لیے ایک اہم موقع تھی بلکہ امریکہ میں سکواش کے کھیل کو ایک نئی شناخت ملی ہے۔ اس ٹورنامنٹ کی کامیابی سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ میں سکواش کے مداحوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ اس کھیل کو مزید آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس چیمپئن شپ میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جس سے بین الاقوامی سطح پر بھی امریکہ کی ساکھ بلند ہوئی۔ ٹورنامنٹ کے انعقاد میں مقامی تنظیموں اور رضا کاروں نے بھی اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ چیمپئن شپ کے دوران کھلاڑیوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی گئیں، جس سے انہیں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملی۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ نے دیکھنے والوں کو خوب محظوظ کیا اور یہ ایک یادگار لمحات سے بھرپور مقابلہ تھا۔ زینہ زین کی جیت نے ثابت کر دیا کہ وہ سکواش کی دنیا میں ایک اہم کھلاڑی ہیں اور مستقبل میں بھی وہ مزید کامیابیاں حاصل کریں گی۔ لوسی سٹیفانو نے بھی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے چیمپئن شپ میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ کرامات اللہ خان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سکواش کو امریکہ میں مزید فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کھیل کو اسکولوں اور کالجوں میں متعارف کرایا جائے تاکہ نوجوان نسل کو بھی اس سے جوڑا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکواش کے کھلاڑیوں کے لیے مزید تربیتی مراکز قائم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکیں۔ محمد نوید عالم نے بھی کہا کہ وہ مستقبل میں بھی امریکہ میں سکواش کے ٹورنامنٹس منعقد کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور وہ اس کھیل کو امریکہ میں ایک مقبول کھیل بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس چیمپئن شپ کی کامیابی کو ایک سنگ میل سمجھتے ہیں اور وہ اس سے حوصلہ لے کر مزید بڑے ایونٹس منعقد کریں گے۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر، شرکاء نے ایونٹ کے منتظمین اور کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسے ہی کامیاب ٹورنامنٹس منعقد کیے جائیں گے.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
دبئی میں فلائنگ ٹیکسیاں اڑان بھرنے کے لیے تیاردبئی میں اڑنے والی ٹیکسیوں کو 2026 میں متعارف کرایا جائے گا۔
Read more »
Toyota to launch 10 new battery EV models by 2026Toyota to launch 10 new battery EV models by 2026 Details:DunyaNews DunyaUpdates Toyota
Read more »
Indian Immunologicals targets dengue vaccine launch by Jan 2026Indian Immunologicals targets dengue vaccine launch by Jan 2026
Read more »
Conflict-riven Myanmar cedes upcoming ASEAN chair to PhilippinesMyanmar was slated to chair the 10-member regional grouping in 2026
Read more »
Pakistan make FIFA World Cup qualifying history by beating CambodiaHaroon Hameed made the goal to help Pakistan maiden victory in World Cup 2026 Qualifiers
Read more »
Deaf International Cricket Council announces DICC Cricket World Cup 2026 in UAEThe Deaf International Cricket Council (DICC) has announced that the DICC Cricket World Cup 2026 will be hosted in the United Arab Emirates (UAE) from October 24 to 31, 2026.
Read more »