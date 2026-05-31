کے پی کی حکومت نے 2026-27 کے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں

کے پی کی حکومت نے اپنے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 2026-27 کے مالی سال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس کے مطابق کل بجٹ کا سائز 2.3 ٹرلین روپے سے زیادہ ہونے کی امید ہے، 24 نیوز ہی ڈی ٹی وی چینل نے اہمیت کے ساتھ بتایا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، صوبہ 2027 کے مالی سال کے دوران وفاقی حکومت سے 1.
671 ٹرلین روپے حاصل کرنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، صوبے کو 2027 کے مالی سال کے دوران 107 بلین روپے کی نٹ ہائیڈل پریفت کا حصہ ملنے کا امکان ہے، جو صوبے کے لیے اہم ذرائع آمدنی ہیں۔ اس میں سے Rs99 بلین ٹیکس سے، Rs51 بلین غیر ٹیکس آمدنی اور دیگر ذرائع سے حاصل کیا جائے گا۔ صوبے کے میرجڈ اضلاع کے لیے بھی اہم کٹوتی کی امید ہے، جس کے لیے تقریبا 334 بلین روپے جاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیا جائے گا تاکہ ان علاقوں کی Infrastructure اور عوامی خدمات میں بہتری لائی جائے۔ Meanwhile، صوبے کے Settled اضلاع کے لیے تیار کردہ بجٹ Rs1.971 ٹرلین روپے کا ہو گا، جس میں حکومت کی ترقیاتی اور چلانے کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترجیحات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت صوبے کی حکومت کی ترجیحات 2027 کے مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی، عوامی خدمات اور ترقیاتی اقدامات کے لیے ہوں گی۔
