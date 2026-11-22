کے پی گورنر فیصل کریم کنڈی نے سیاسی قیادت سے نرمی اور گفتگو پر زور دیا
کے پی گورنر فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں سیاسی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ بدتمیزی ترک کریں اور اختلافات کو مذاکرات سے حل کریں۔
کے پی گورنر فیصل کریم کنڈی نے اتوار کے دن پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کہا کہ سیاسی اختلافات کو ذاتی حملوں اور بدتمیزی کا ذریعہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام سیاسی رہنماؤں کو مطلق نرمی اختیار کرتے ہوئے اختلافات کو باہمی گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
فیصل کریم کنڈی کا سخت ردعمل اور ذاتی موقف
گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے اس بات پر زور دیا کہ اگرچہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں، لیکن انہیں ان کی غلطیوں کو بتانے کا حق ہے لیکن گالی گلوچ کرنا سیاسی ذہنیت کا حصہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان غلط بھی ہوں تو ہم انہیں غلط کہیں گے لیکن سیاست کا تقاضا ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں احتیاط برتی جائے اور رواداری دکھائی جائے۔Also readMisbah Arshad showcases Pakistan’s Markhor at 75th Miss Universe costume show
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی سیاسی تربیت نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی زبانی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے استفسار کے جواب میں کہا کہ ان کا سافٹ ویئر بالکل ٹھیک ہے اور دوسروں سے بھی اپنا سافٹ ویئر بتانے کا مطالبہ کیا۔
سیاسی حلقوں پر تنقید اور شہباز یوسف زئی کا ذکر
فیصل کریم کنڈی نے سابق وزیر اطلاعات شہباز یوسف زئی کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ٹی وی پر انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ شہباز یوسف زئی پر اپنے ہی پارٹی کے ارکان کی جانب سے سنگین زبانی حملے کیے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ سیاست دانوں کو آپس میں بات چیت کرنے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کو ضروری سمجھنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی اختلافات اتنے کڑوے ہو جائیں کہ رہنما ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر مسائل کا حل نہ نکال سکیں تو یہ صحت مند سیاست نہیں ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے وفاقی وزراء کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اختلافات کی شدت اس حد تک نہیں بڑھنی چاہیے کہ میز گردی ناممکن ہو جائے۔
ریفرینڈم اور صدارتی نمائندگی کا واضح کردار
اس موقع پر گورنر نے ریفرینڈم کے مسئلے پر بھی بات کی اور کہا کہ یہ معاملہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا نہیں بلکہ پنجاب اور سندھ کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ وہ صدر آصف علی زرداری کے نمائندے ہیں اور صدر نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے۔
سیاسی کشیدگی کے بڑھتے ہوئے پس منظر میں فیصل کریم کنڈی نے مزید سیاسی رواداری اور مکالمے کا مطالبہ کیا تاکہ پارٹیوں کے درمیان تعلقوں میں مزید خرابی نہ آئے۔ ان کا موقف ہے کہ مطلق پختگی، حکمت عملی اور برداشت ہی سیاسی استحکام کی بنیاد ہیں۔
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