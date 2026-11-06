گادی آئزنکوت کو حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپنے کا اشارہ
اسرائیلی صدر آئزک ہرزگ نے اکتوبر 27 کے انتخابات کے بعد گادی آئزنکوت کو حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
اسرائیلی صدر آئزک ہرزگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اتوار کو یہ فیصلہ سامنے لائیں گے کہ نئی حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری کس سیاست دان کو سونپی جائے گی۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب اپوزیشن کے لیڈر گادی آئزنکوت نے پارلیمنٹ میں حکومت بنانے کے لیے کافی حمایت حاصل کر لی ہے۔
انتخابات کے نتائج اور حمایتی تعداد
اکتوبر 27 کو ہونے والے اسرائیلی انتخابات میں کوئی بھی بلاک اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ صدر آئزک ہرزگ نے ہفتہ کے روز تیسری بار مشاورت کے سیشن منعقد کیے۔ ان کے مطابق بیس اسی لوگوں نے گادی آئزنکوت کی حمایت کی جبکہ چالیس چھ لوگوں نے بندیتا نتن یاہو کی حمایت کا اعلان کیا۔ سات ارکان نے اپنی رائے سے انکار کیا۔Also readDollar holds, yen gains as equity rout saps risk appetite ahead of payrolls
قانونی طور پر صدر کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس شخص میں حکومت بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ گادی آئزنکوت کی جماعت یاشار نے کہا ہے کہ عوام نے تبدیلی کا انتخاب کیا ہے اور انہیں موجودہ وزیر اعظم پر مکمل اعتماد نہیں ہے۔
عرب جماعتوں کا کردار اور سیاسی اختلافات
اس انتخابات میں غیر معمولی طور پر چودہ عرب اکثریتی فہرستیں چوڑی عوامی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ انہوں نے مجموعی طور پر انیس نشستیں حاصل کیں جو کہ تاریخ میں پہلی بار ہے۔ اگر گادی آئزنکوت اپنی حکومت بناتے ہیں تو یہ جماعتیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔
تاہم اس حوالے سے واضح صورتحال نہیں ہے کیونکہ آئزنکوت کے اپنے اتحادی دائیں بازو کی جماعت اسرائیل بیتی نو نے واضح کر دیا ہے کہ وہ انہیں حکومت میں شامل نہیں کریں گے جو عرب لیگیوں پر انحصار کرے۔ ایویگڈور لیبرمین نے کہا ہے کہ عرب جماعتوں نے حماس کو دہشت گرد گروپ قرار نہیں دیا۔
رسمی ادائیگی اور فوجی خدمت کے استثناء کے مسائل
یو ٹی جی پارٹی جو پچھلے پانچ انتخابات میں بندیتا نتن یاہو کی حمایت کرتی رہی ہے، نے اس بار ان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جماعت نے صدر آئزک ہرزگ کو بتایا کہ وہ کسی بھی ارکانِ کونسل کو حکومت بنانے کے لیے نامزد نہیں کرے گی۔
اس جماعت کا موقف ہے کہ اگلی تشکیل پانے والی حکومت میں توریہ طلباء کی فوجی خدمت سے استثنیٰ کی حیثیت طے پانا چاہیے۔ گادی آئزنکوت نے سیکولر عوام کو متوجہ کرنے کے لیے واضح کیا ہے کہ وہ فوجی خدمت کے استثناء کو ختم کریں گے۔
اگلا مرحلہ اور وقت کی مدت
صدر آئزک ہرزگ کے حکم کے بعد جس ارکانِ کونسل کو یہ ذمہ داری دی جائے گی، ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے اٹھارہ دن ہوں گے۔ اگر وہ ناکام رہتے ہیں تو صدر دس دن کی مزید مدت بھی دے سکتے ہیں۔
نئی پارلیمنٹ میں بندیتا نتن یاہو کے اتحادیوں کے پاس پچپن نشستیں ہیں جبکہ گادی آئزنکوت کے پاس اسی نشستیں ہیں۔ بندیتا نتن یاہو نے حال ہی میں اپوزیشن پر غیر ملکی طاقتوں کے مداخلت کے شکوک کا اظہار کیا ہے۔
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