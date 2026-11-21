گادی آیزنکوت نے بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ گٹھ جوڑ کی بات چیت شروع کرنے کا اعلان کیا
اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور گادی آیزنکوت کے درمیان گٹھ جوڑ کی بات چیت کا آغاز ہوا ہے جس میں ذاتی حملوں کی مزاحمت پر زور دیا گیا ہے۔
اسرائیل کی مرکزی پارٹی "یاشار" (Yashar) کے سربراہ اور سابق فوجی کمانڈر گادی آیزنکوت نے ہفتہ کے روز ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اگلے حکومتی تشکیل کے عمل میں بڑھتے ہوئے بنیامین نیتن یاہو کی قیادت والی دائیں بازو کی پارٹی "لیکود" (Likud) سے باضابطہ گٹھ جوڑ کی مذاکرات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔
آیزنکوت کی جانب سے لیکود کو مذاکرات کی دعوت
آیزنکوت کی پارٹی کے بیان کے مطابق یہ اہم قدم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ممکنہ حد تک وسیع اور جامع حکومت بنانے کے لیے پوری طرح متعہد ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ جمہوری نظام میں تمام متعلقہ سیاسی طاقتوں کو ایک میز پر لانا ہی مستحکم انتظامیہ کی بنیاد ہے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
پارٹی کے ترجمان نے واضح کیا کہ گادی آیزنکوت نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ وہ لیکود پارٹی کے نمائندوں سے "مارا تھون سیریز" (marathon series) یعنی مسلسل اور طویل مدتی مذاکرات کے سلسلے کا آغاز کریں۔
یہ بات چیت کا سلسلہ اتوار کے روز شروع ہونے والا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کیا دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے مشترکہ زمینی حقائق پر متفق ہو پاتی ہیں یا نہیں۔
نافتالی بینت کا یوشیونائٹی گورنمنٹ کا مطالبہ
اس اہم سیاسی موڑ پر سابق وزیراعظم نافتالی بینت، جو آیزنکوت کی سیاسی ٹیم میں ایک کلیدی اور بااثر شخصیت ہیں، نے ہفتہ کے روز ایک واضح موقف اپناتے ہوئے "یوشیونائٹی گورنمنٹ" (Zionist unity government) یعنی صیہونی اتحادی حکومت بنانے کا اعلان کیا۔
بینت کا کہنا تھا کہ ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس میں گادی آیزنکوت سربراہ ہوں اور ایسی حکومت جو قومی سلامتی کے اہم چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔
انہوں نے سختی سے واضح کیا کہ ان کی پارٹی بنیامین نیتن یاہو یا ان کی جماعت لیکود کے ساتھ کسی بھی قسم کی شراکت داری یا اتحاد میں شامل نہیں ہوگی اور وہ اس حوالے سے کوئی ساز باز میں نہیں ہیں۔
لیکود کی شرطیں اور ذاتی حملوں پر پابندی
آیزنکوت کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد لیکود پارٹی نے بھی اپنی موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ گٹھ جوڑ کے عمل میں شامل ہونے کو تیار ہیں لیکن اس کے لیے چند بنیادی شرائط مقرر کی گئی ہیں۔
لیکود کے بیان میں سختی سے کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی قیادت والی حکومت کے خلاف تمام قسم کے ذاتی حملے (personal attacks) اور عوامی سطح پر بیانات میں نفرت انگیز انداز اپنانا فوری طور پر ختم کیا جائے۔
اس کے علاوہ پارٹی نے سیاسی سطح پر ہونے والے "بائیکاٹ" (boycotts) کو بھی ناacceptable قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ نئی حکومت بننے کے عمل میں تمام فریق اپنی پارٹی کے خلاف ہونے والے سیاسی حملوں کو روکیں گے۔
حکومتی تشکیل کی مدت اور مستقبل کے امکانات
یاد رہے کہ آئینی تقاضوں کے تحت گادی آیزنکوت کو نئی حکومت بنانے کے لیے اگلے مہینے تک کا عرصہ ملا ہوا ہے۔ اکتوبر میں منعقدہ انتخابات کے نتیجے میں کوئی بھی سیاسی بلاک واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔
اس صورتحال کے باوجود آیزنکوت کی قیادت والی گولے کے اندر شدید کشیدگی موجود ہے کیونکہ یہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ آیا وہ ریاستی یهودی (ultra-Orthodox) جماعتوں سے یا عرب اکثریت والی فہرستوں سے اتحاد کریں گے۔
نیتن یاہو کا موقف ہے کہ موجودہ کشیدہ حالات میں قومی اتحادی حکومت (national unity government) کا قیام ناگزیر ہے تاکہ اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
حالیہ رپورٹس کے مطابق آیزنکوت کی پارٹی نے تمام ممکنہ آپشنز کو کھلا رکھا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند روز میں ہونے والے اہم سیاسی ملاقاتوں کے بعد کچھ واضح نتائج سامنے آئیں گے۔
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