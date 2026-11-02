گادی آئزنکوت بنیامین نتن یاہو کے خلاف حکومت تشکیل کے لیے امیدوار
اسرائیلی اپوزیشن کے اتحاد نے سابقہ فوجی سربراہ گادی آئزنکوت کو وزیر اعظم بنانے کی تائید کی ہے جبکہ عرب فہرستوں کا کردار ابھی تک متنازعہ ہے۔
اسرائیلی اپوزیشن کے جماعتی سربراہان، جن کی قیادت سابقہ فوجی سربراہ گادی آئزنکوت کر رہے ہیں، منگل کی صبح ہرتزیلیا میں ملنے والے ہیں۔ ان سب نے پیر کی شام تک بطور اگلے وزیر اعظم گادی آئزنکوت کی تائید کر دی ہے۔ یہ اس متنوع اتحاد کا یہ پہلا اجتماع ہے جوگزشتہ ہفتے کے قریبی انتخابات کے بعد منعقد ہو رہا ہے جن میں نہ گادی آئزنکوت کے بلے اور نہ ہی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے بلے کو اکثریت ملی۔
انتخابی نتائج اور پارٹی کی سیٹیں
گادی آئزنکوت کی جماعت یاشار نے 48 نشستیں حاصل کیں جبکہ بنیامین نتن یاہو کے گھرانے نے 53 نشستیں حاصل کیں۔ یہ نتیجہ 120 رکنی پارلیمنٹ میں عدم استحکام کا باعث بنا ہے۔ اس صورتحال میں عرب اکثریتی فہرستوں نے 19 نشستیں حاصل کر کے ایک تاریخ ساز ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ان 19 نشستیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ عرب فہرستیں اگلی حکومت تشکیل دینے کے عمل میں ممکنہ کنگ میکر کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
تعاون کے حوالے سے اختلافی آراء
اپوزیشن کی مختلف جماعتیں مختلف امور پر متفق نہ ہونے کے باوجود گادی آئزنکوت کے ساتھ حکومت بنانے کے عزم پر متفق ہیں۔ تاہم، عرب فہرستوں سے تعاون کی ممکنہ تائید ایک بڑے تنازعے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ جمہوریوں کے بائیں بازو کے لیڈر یائر گولن نے عرب فہرستوں کے ساتھ شراکت داری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے برعکس، یسرائل بییتینو کی جماعت کے دائیں بازو کے لیڈر ایویگڈور لیبرمین اس بات کے سخت مخالف ہیں۔
نافتالی بینٹ کی جماعت کی واضح پوزیشن
نافتالی بینٹ کی سینٹر رائٹ جماعت ٹوگیٹر کی پوزیشن ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اسرائیل میں یہ رائج عمل ہے کہ صدر ان امیدوار کو منتخب کرتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ سفارشات ہوں اور مختلف جماعتوں کے وزن کو مدنظر رکھا جائے۔ بنیامین نتن یاہو کے گھرانے میں، ان کے دور دراز کے دائیں بازو کے اتحادی اور الٹرا آرڈھوڈک شاس پارٹی کے ذریعے سابقہ وزیر اعظم کے نام کی سفارش متوقع ہے۔
صدر اسحاق ہرزوگ کی مشاورتی میٹنگز
صدر اسحاق ہرزوگ جمعہ سے شروع ہونے والی پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی سے مشاورتی میٹنگز کا انعقاد کریں گے۔ حکومت تشکیل دینے کے بعد منتخب کردہ امیدوار کو 28 دن دیے جاتے ہیں، جو 14 دن کے لیے توسیع پذیر ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو صدر کسی دوسرے امیدوار کو منتخب کر سکتے ہیں جسے بھی 28 دن دیے جائیں گے۔
حکومت نہ بننے پر نئے انتخابات کا عمل
اگر دوسری کوشش بھی ناکام ہو جاتی ہے تو 61 قانون سازوں کا ایک گروہ صدر سے تیسرے امیدوار کو منتخب کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر 14 دن کے اندر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا ہے تو پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے گی اور نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ پورا عمل سیاسی عدم استحکام کے دوران اسرائیلی حکومت کے نئے دور کی شکل طے کرے گا۔
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