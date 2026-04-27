گدھے کے گوشت اور کھالوں کی برآمد کی منظوری، پی آئی اے کے لیے 5 ارب روپے کا فنڈ

وفاقی حکومت نے گدھے کے گوشت اور کھالوں کی برآمد کی منظوری دے دی، جبکہ پی آئی اے کے واجبات کے لیے 5 ارب 98 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا گیا۔ اجلاس میں مہنگائی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام کا رجحان دیکھنے میں آیا۔
وفاقی حکومت نے گدھے کے گوشت اور کھالوں کی برآمد کی منظوری دے دی ہے، جو کہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی ) کے اجلاس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق، اس اجلاس میں کئی اہم اقتصادی معاملات زیر غور لائے گئے۔ ان میں سے ایک اہم فیصلہ پی آئی اے کے واجبات کی ادائیگی کے لیے 5 ارب 98 کروڑ روپے کی منظوری تھی۔ اس فنڈز کی مدد سے پی آئی اے اپنے ملازمین کی تنخواہوں، پنشن اور طبی اخراجات کو پورا کر سکے گا۔ اجلاس میں گاڑیوں اور آٹو پارٹس کی عارضی درآمد کی بھی اجازت دی گئی۔ اس اقدام کا مقصد مقامی آٹو انڈسٹری کو سہارا دینا اور صارفین کو سستی قیمتوں پر گاڑیاں فراہم کرنا ہے۔ تاہم، بجلی کمپنیوں کے معاہدوں کے معاملے کو مزید غور و خوض کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ای سی سی نے جبری مشقت سے تیار کردہ اشیاء کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جو کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ بلوچستان میں سرکاری افسران کے لیے 31 کروڑ 10 لاکھ روپے، نیب کی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے 37 کروڑ 20 لاکھ روپے اور قومی ہاکی ٹیم کے لیے 3 کروڑ روپے انعام کی منظوری بھی دی گئی۔ یہ فیصلے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں اور سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اجلاس کے دوران، ای سی سی کو ملک میں مہنگائی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضروری اشیاء کی قیمتیں اب مستحکم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹماٹر، پیاز، آٹا، لہسن اور ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ چینی کی قیمتوں میں بھی کمی کا رجحان ہے۔ انڈے، چکن، دالیں، گھی اور دودھ کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پر حساس قیمتوں کے اشاریہ میں کمی کا رجحان جاری ہے۔ اجلاس میں استعمال شدہ گاڑیوں اور آٹو پارٹس کی عارضی درآمد اور مرمت کے بعد دوبارہ برآمد کے لیے ایک سالہ پائلٹ منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ یہ منصوبہ مقامی صنعت کو فروغ دینے اور گاڑیوں کی مرمت کے شعبے میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ حکومت نے دوسرے ممالک کو پاکستان کے ذریعے ایران تک سامان منتقل کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جس سے پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تاہم، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے باعث گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یہ فیصلے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں.
گدھے کا گوشت برآمد پی آئی اے ای سی سی مہنگائی
United States Latest News, United States Headlines
