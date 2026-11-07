گرنور برار کی شاندار کارکردگی کے بھارت نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی
گرنور برار کی باؤلنگ جادو نے بھارت کو نیوزی لینڈ سے چار رنز سے فتح دلوائی۔ یہ جیت بھارت کو ون ڈی سیریز میں 2-0 کی بڑی برتری دے دیتی ہے۔
بھارت کی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ویلنگٹن میں کھیلی گئی بارش سے متاثرہ دوسری ایک روزہ بین الاقوامی (او ڈی آئی) میچ میں چار رنز کی قریبی فتح حاصل کر لی۔ اس تاریخی کامیابی میں گرنور برار کی زبردست باؤلنگ کارکردگی نے کلیدی کردار ادا کیا، جنہوں نے ساتوارے کو ٹائمنگ پر میچ جیتنے میں کلیدی حیثیت حاصل کی۔ میچ ڈکورتھ لیوس سٹرن (ڈی ایل ایس) کے طریقہ کار کے تحت ختم ہوا، جس نے بھارت کو سیریز میں دو صفر کی غالب برتری حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔
گرنور برار کی باؤلنگ کا فیصلہ کن اثر
گرنور برار نے میچ میں انتہائی مؤثر اور جارحانہ باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 اوورز میں صرف 30 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی اس شاندار کارکردگی کے نتیجے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو 41 اوورز میں صرف 134 رنز پر آؤٹ ہونا پڑا۔ گرنور برار کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا کیونکہ انہوں نے ٹام لتھم، گلین فلپس، مچل سنٹنر اور نیٹھن اسمتھ سمیت اہم بیٹسمینوں کو آؤٹ کیا۔ ان کے علاوہ، اوقیب نبی، انشول کمبوج اور اکشر پٹیل نے بھی دو دو وکٹیں لے کر نیوزی لینڈ کے بیٹنگ آرڈر کو مکمل طور پر بکھودیا۔Also readYamamoto outduels Darvish in historic matchup as Dodgers beat Padres 2-0 to reach NLCS
نیوزی لینڈ کی بیٹنگ میں ناکامی کی تفصیلات
نیوزی لینڈ کی ٹیم کی جانب سے ڈیرل مچل نے سب سے زیادہ 104 گیندوں پر 55 رنز بنائے، جن میں پانچ چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ مچل سنٹنر نے 38 گیندوں پر 31 رنز بنا کر ٹیم کی مدد کی، لیکن باقی بیٹسمینوں نے بھارت کے منظم باؤلنگ حملے کا سامنا نہیں کیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ابتدائی رن کی ضرورت تھی، لیکن وہ بھارت کی باؤلنگ کے دباؤ میں آکر گر گئی۔ ان کی کل اسکور 134 رنز تھا جو کہ اس میدان میں کامیابی کے لیے ناکافی ثابت ہوا۔
بھارت کی مشکل چیس اور فیصلہ کن لمحات
بھارت کی جانب سے کھیل کا تعاقب (چیس) انتہائی مشکل ثابت ہوا کیونکہ نیوزی لینڈ کے بولرز نے شروع میں ہی خطرناک گیندیں کیں۔ جیکب ڈفی نے کپتان شوبمن گیل کو پہلی گیند پر ڈک آؤٹ کیا اور رائے کولی کو سات رنز پر پویلین کی طرف بھیجا۔ کائل جمیسن نے روہت شرمہ کو 23 رنز پر آؤٹ کیا، جس سے بھارت کا اسکور 39-3 پر گر گیا۔ اس مشکل وقت میں شریاس آئیر اور کے ایل راہول نے چوتھی وکٹ کے لیے 39 رنز کی شراکت داری کی۔ شریاس آئیر نے 46 گیندوں پر 30 رنز بنائے، جبکہ کے ایل راہول نامعلوم 26 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
میچ کا اختتام اور آئندہ سیریز کا نقطہ نظر
میچ بارش کی وجہ سے متوقف ہوا اور مقامی وقت رات 11 بجے تک کھیل رک دیا گیا۔ بھارت کا اسکور 113-7 تھا جبکہ ڈی ایل ایس کے مطابق ضروری اسکور 109 تھا، جس سے بھارت کو چار رنز کی کامیابی ملی۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سنٹنر نے اعتراف کیا کہ ان کی ٹیم بیٹنگ میں ناکام رہی اور 160 سے 180 رنز بنانا ممکن تھا۔ دوسری طرف، بھارتی کپتان شوبمن گیل نے گرینور برار کی رفتار، باؤنس اور مستقل مزاجی کی تعریف کی۔ یہ فتح بھارت کو پانچ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی قیادت دیتی ہے اور تیسرا میچ ہیمپٹن میں بارش کے امکان کے باوجود کھیلا جائے گا۔
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