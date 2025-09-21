گرین لائن منصوبہ: وفاقی حکومت کی ذمہ داری پوری، اب معاملہ میئر کراچی اور ٹھیکیدار کے درمیان

سندھ حکومت کے ترجمان نے گرین لائن منصوبے پر جاری تنازعہ پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے فنڈز جاری کر دیے ہیں، اب ذمہ داری میئر کراچی پر عائد ہوتی ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی کی تکمیل کے لیے جے آئی کی ایکشن کمیٹی اور وزیراعظم کی یو این جی اے میں شرکت۔
کراچی : سندھ کے وزارت اطلاعات و نشریات کے ترجمان بیرسٹر راجہ خالق الزمان انصاری نے گرین لائن منصوبے پر کام کی معطلی سے متعلق خبروں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے پہلے ہی اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب اور ٹھیکیدار کے درمیان ہے۔ ایک بیان میں راجہ انصاری نے کہا کہ وفاقی حکومت نے گرین لائن منصوبے کے لیے 5.5 ارب روپے فراہم کیے ہیں، جبکہ باقی 5.
5 ارب روپے سندھ حکومت کو خرچ کرنے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ بیرسٹر راجہ خالق الزمان انصاری نے نوٹ کیا کہ میئر کراچی نے ٹھیکیدار کے این او سی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن وفاقی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کراچی کے شہریوں کو جلد از جلد ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ راجہ انصاری نے مزید کہا کہ گرین لائن کی نمائش سے جامعہ کلاتھ تک توسیع پر پہلے ہی کام شروع ہو چکا ہے اور تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ “کچھ دن پہلے میں نے خود سائٹ کا دورہ کیا تھا”، مزید کہا کہ اب یہ کراچی کے میئر پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اعتراضات کی وضاحت کریں۔\اس کے علاوہ، جمعیت اسلامی (جے آئی) نے ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے سندھ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک ایکشن کمیٹی قائم کی ہے۔ یہ کمیٹی منصوبے میں تاخیر کے خلاف احتجاج کرے گی اور حکومت سے مطالبہ کرے گی کہ وہ کام کی رفتار تیز کرے۔ جے آئی کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ کراچی کے شہریوں کے لیے انتہائی اہم ہے اور اس کی تکمیل میں تاخیر ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب، وزیراعظم کل سے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (یو این جی اے) کے 80 ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس اجلاس میں مختلف عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی قیادت میں وفد میں اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور ماہرین شامل ہوں گے۔\وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان گرین لائن منصوبے کے حوالے سے جاری بحث و مباحثہ کراچی کے شہریوں کے لیے تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کرنے اور شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے دونوں حکومتوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گرین لائن اور ریڈ لائن جیسے اہم منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر شہر کے ٹرانسپورٹ کے نظام پر منفی اثر ڈالتی ہے اور شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہے۔ اس صورتحال میں، شہریوں کو امید ہے کہ حکومتیں جلد از جلد مسائل کو حل کرنے اور منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں گی۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ٹھیکیداروں کے ساتھ مسائل حل کریں اور منصوبوں کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ، شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ حکومتوں کے ساتھ تعاون کریں اور منصوبوں کی تکمیل میں مدد فراہم کریں
گرین لائن کراچی سندھ وفاقی حکومت مرتضیٰ وہاب جے آئی ریڈ لائن بی آر ٹی یو این جی اے