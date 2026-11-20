گرینڈ تھفٹ آٹو 6 کی لانچنگ نے برطانیہ میں انٹرنیٹ ٹریفک کا نیا ریکارڈ توڑ دیا
گرینڈ تھفٹ آٹو 6 کی لانچنگ کے دوران برطانیہ میں انٹرنیٹ ٹریفک میں 9.4 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو اس سے قبل کے ریکارڈ سے بھی نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
مشہور ویڈیو گیم سیریز کا نیا ترین کھیل گرینڈ تھفٹ آٹو 6 لانچ ہونے کے بعد برطانیہ میں انٹرنیٹ انفراسٹرکچر پر ایک غیر معمولی بوجھ پیدا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں براڈ بینڈ ٹریفک کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔
نیٹ ورک ٹریفک میں غیر معمولی اضافے کی تفصیلات
برطانوی ٹیلی کام کمپنی ورجن میڈیا او 2 کے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جمعہ کی شام 8 بجے سے 10 بجے کے درمیان دورانیے میں انٹرنیٹ ڈیٹا ٹریفک میں 9.4 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ اس سے قبل قائم کیے گئے کسی بھی ریکارڈ سے کہیں زیادہ ہے۔Also readGolden Globes tap Nikki Glaser to be the telecast's next host
اس وقت کے دوران لاؤنچنگ کی تقریب رات بارہ بجے شروع ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے کروڑوں شائقین ایک ہی وقت پر یہ گیم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آن لائن موجود تھے، جس سے نیٹ ورک لوڈ بہت تیزی سے بڑھ گیا۔
اس سے قبل جمعہ کی رات شروع ہونے والے اس بے پناہ ڈاؤن لوڈنگ کے عمل نے اس گیم کی 212 گیگا بائٹس پر مشتمل فائل سائز کی وجہ سے نیٹ ورک سرورز پر بھاری دباؤ ڈالا تھا، جسے ہینڈل کرنا کمپنی کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوا۔
کارپوریٹ حکمت عملی اور انتظامی اقدامات
ورجن میڈیا او 2 کے ڈائریکٹر آف پروڈکٹ گیارتھ لسٹر نے واضح کیا کہ کمپنی کی ٹیکنیکل ٹیمز نے اس لانچنگ کے دوران آنے والے ٹریفک کے بڑھنے کی توقعات کا تجزیہ پہلے ہی کر لیا تھا اور سرورز کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے مناسب انتظامات کر رکھے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ کمپنی نے گیم کے مختلف مراحل میں ہونے والی تیاریوں کو گہرائی سے مانیٹر کیا، جس کی بدولت لاؤنچنگ کے اہم لمحات میں نیٹ ورک کی استحکام برقرار رہا اور کوئی بڑا نظامی ناکامی پیش نہیں آئی۔
گیارتھ لسٹر نے مزید وضاحت کی کہ ٹریفک کی بڑھتی ہوئی لہروں کو منظم کرنے کے لیے انٹرنیٹ فیڈ کوڈ اور سرور کیپیسیٹی کو ڈائنامک انداز میں ایڈجسٹ کیا گیا، جس سے ڈیٹا کی رفتار برقرار رہی۔
حالیہ سابقہ ریکارڈز اور مقابلہ
یہ نیا قائم شدہ ٹریفک ریکارڈ اس سال شروع ہونے والے اس ریکارڈ سے بھی 13.6 فیصد زیادہ ہے، جو اس وقت سامنے آیا تھا جب دو بڑے فٹبال ٹیموں آر سینل اور ایٹلیکو میڈرڈ کے درمیان ایک اہم میچ کھیلا گیا تھا۔
اس موازنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جدید ترین ویڈیو گیمز کی ریلیز فی الحال دنیا بھر میں انٹرنیٹ استعمال میں سب سے بڑا محرک بن چکی ہے، جو روایتی اسپورٹنگ ایونٹس سے بھی کہیں زیادہ ٹریفک جنریشن کرتی ہے۔
کمپنی کے ذرائع کے مطابق، گیم کی عظیم مقبولیت کی وجہ سے صارفین نے نہ صرف آن لائن وقت گزارا بلکہ ڈاؤن لوڈنگ کے بعد گیم کو ریڈی اسٹیٹس میں لانچ کرنے کے لیے تیار بھی رہے، جس نے ڈیٹا کی کثافت کو مزید بڑھا دیا۔
صارفین کے رویے اور آنے والے مراحل
گیم کی عظیم تشہیر کی وجہ سے ہزاروں شائقین نے اپنی روزمرہ کی ملازمتوں اور ذمہ داریوں سے ایک دن کی چھٹی لے کر اس خاص لمحے کو منانے کا فیصلہ کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گیمنگ انڈسٹری اب معاشرتی سرگرمیوں پر گہرا اثر انداز ہو چکی ہے۔
اس غیر معمولی انٹرنیٹ رش سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ گرینڈ تھفٹ آٹو 6 دنیا بھر میں انتہائی جلدی سے متوقع ویڈیو گیمز کی فہرست میں شامل ہو چکی ہے، جس نے شائقین میں ایسی جوشیلی کیفیت پیدا کی ہے جس کا مقابلہ کسی بھی دوسری ٹیکنالوجیکل ریلیز سے مشکل ہے۔
کمپنی کے مطابق، مستقبل میں بھی اسی طرح کے بڑے پیمانے پر ڈیٹا ٹرانسفر کے واقعات پیش آنے کے امکانات ہیں، جس کے لیے نیٹ ورک انفراسٹرکچر کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ صارفین کو بہتر تجربہ فراہم کیا جا سکے۔
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