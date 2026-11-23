گریٹ تھفٹ آٹو 6 کی کامیابی کے بعد ٹیک ٹو انٹرایکٹو پر اسرائیلی تعلق کا سوال
گریٹ تھفٹ آٹو 6 کی لانچنگ کے بعد اس کی ماں کمپنی ٹیک ٹو انٹرایکٹو پر اسرائیلی ذیلی کمپنیوں اور مالی معاونت کے الزامات عائد ہوئے ہیں۔
گریٹ تھفٹ آٹو 6 ( GTA 6) کی متوقع لانچنگ نے گیمنگ کی دنیا میں جو لہر دوڑا دی ہے، وہ اب صرف کھیل کے کاروباری پہلوؤں تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ کمپنی کی کارپوریٹ ساخت اور اس کے بین الاقوامی روابط کے حوالے سے نئے سوال بھی پیدا کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پٹرفارمز اور گیمرز کے مابین جاری بحث میں اب 'ٹیک ٹو انٹرایکٹو' ( Take-Two Interactive) جیسے بڑے اداروں کی اسرائیلی ذیلی کمپنیوں سے وابستگی مرکزی موضوع بن گئی ہے۔
ٹیک ٹو انٹرایکٹو کی اسرائیلی ذیلی کمپنیوں کی تفصیلات
عرب نیوز ایجنسی 'رویا' کی رپورٹ کے مطابق، 'عرب پوسٹ' (Arab Post) نے کیا گیا ایک انوسٹیگیشن میں 'ٹیک ٹو انٹرایکٹو' کی اسرائیلی رجسٹرڈ ذیلی کمپنیوں کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر دو اداروں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں 'سٹور میون (Storemaven Ltd)' اور 'زنگا اسرائیل (Zynga Israel Ltd)' شامل ہیں۔ اس تحقیق کے ذرائع میں کارپوریٹ فائلز اور شائع ہونے والی رپورٹس کا حوالہ دیا گیا ہے جو ان تعلق کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔Also readپاکستان میں کینیبالسزم اور اس قانونی خلا کی حقیقت
مزید برآں، دستاویزات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 'زنگا' نے تل ابیب (Tel Aviv) میں آفس کا کرایہ پر لینے کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ یہ معلومات ان اسسٹیکرز (Stakeholders) کے لیے اہم ہیں جو کمپنی کی آپریشنل پالیسیوں اور اس کی جغرافیائی موجودگی میں گہرائی سے دلچسپی رکھتے ہیں، خاص طور پر جب کہ اس کھیل کے بڑے پیمانے پر لانچنگ کا انتظار ہو رہا ہے۔
زنگا کی حصول اور اسٹور میون کے ملازمین کا اثر
'ٹیک ٹو انٹرایکٹو' نے 'زنگا' (Zynga) کو 23 مئی 2022 کو ایک ڈیل کے تحت خریدا تھا جس کی مالیت 12.7 بلین ڈالر تھی۔ اس بڑے کاروباری عمل کے بعد 'زنگا' نے بعد ازاں 'سٹور میون' (Storemaven) کو خریدا، جو کہ ایک اسرائیلی موبائل گروتھ اور ڈیٹا ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو 2015 میں قائم ہوئی تھی۔ اب اس ادارے کو 'میونز' (Mavens) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
اس حصولیاری نے 'زنگا اسرائیل' کے آپریشنز کو مزید وسیع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ رپورٹس کے مطابق، اس ڈیل کے ذریعے تقریباً 50 'سٹور میون' کے ملازمین 'زنگا اسرائیل لمیٹڈ' کے حصے بن گئے۔ یہ تعداد اور ان ملازمین کی خدمات کمپنی کے اسرائیلی شعبے کی کارکردگی اور اس کی توسیع کے حوالے سے ایک اہم عنصر بنی ہوئی ہیں۔
7 اکتوبر حملوں کے بعد مالی معاونت کا انکشاف
اس انوسٹیگیشن کی ایک اور اہم جانب یہ ہے کہ ان کمپنیوں نے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد اسرائیل میں ریلیف کے اقدامات کے لیے مالی معاونت کی تھی۔ یہ بات گیمنگ کے دیوانوں اور ایکٹیویسٹس کے مابین بحث کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ گیمرز اور سوشل میڈیا یوزرز اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا گیمز کا کاروبار ایسی تنظیموں سے جڑا ہوا ہے جو کنفلیکٹ کے دوران ایک فریق کی حمایت کرتی ہیں۔
اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 'ٹیک ٹو انٹرایکٹو' اور اس کی ذیلی کمپنیوں کی جانب سے یہ مالی امداد رپورٹ کی گئی ہے، جو اب 'گریٹ تھفٹ آٹو 6' کی کامیابی کے پس منظر میں ایک نئے تنازعے کا سبب بن رہی ہے۔
کھیل کی کارکردگی اور میٹاکرٹک ریٹنگز کی جنگ
اس سارے سیاسی اور کارپوریٹ شور کے باوجود، 'گریٹ تھفٹ آٹو 6' کا کاروباری کارنامہ غیر معمولی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کھیل کی پہلے دن کی ریتل سیلز 3.79 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں، جب کہ اس کے پری آرڈرز 32.5 ملین یونٹس سے تجاوز کر گئے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا بھر میں گیمرز کی ڈیمانڈ کتنی شدید ہے، چاہے کمپنی کی پالیسیز پر کتنی ہی تنقید کیوں نہ کی جائے۔
یہ کھیل 19 نومبر 2026 کو 'پلی اسٹیشن 5' (PlayStation 5) اور 'ایکس باکس سیریز ایکس' (Xbox Series X|S) کے لیے لانچ کیا گیا، جب کہ پی سی (PC) ورژن کے لیے اگلے سال کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ تاہم، یہ کامیابی سوشل میڈیا اور ریٹنگ پلیٹ فارمز پر ایک نئی جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ 'گریٹ تھفٹ آٹو 6' اب 'د لیجنڈ آف زنڈا: اوکاریا آف ٹائم' (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, 1998) کے ساتھ ساتھ میٹاکرٹک (Metacritic) پر تاریخ کا سب سے زیادہ ریٹڈ کھیل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔
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