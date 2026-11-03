گلستان جوہر میں انجینئر کا قتل، کراچی میں تینوں جائے وقوع پر فائرنگ کے واقعات
کراچی میں گلستان جوہر میں پی آئی اے انجینئر امتیاز احمد کا قتل، ابراہیم حیدری اور ناظم آباد میں فائرنگ سے شہری زخمی۔ تفصیلات جانیں۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں بدامنی کا سلسلہ جاری ہے۔ گلستان جوہر میں پی آئی اے کے انجینئر کی گولی ماری جا کر ہلاکت، ابراہیم حیدری اور ناظم آباد میں بھی فائرنگ کے واقعات پیش آئے۔ تینوں جائے وقوعہ پر پولیس نے تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔
گلستان جوہر میں انجینئر کی شہادت
شارع فیصل تھانے کے علاقے گلستان جوہر بلاک 13 میں نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی لاش پہلے نجی اسپتال لائی گئی اور بعد ازاں قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔ فائرنگ کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کرنے کے لیے کرائم سین یونٹ کو طلب کر لیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 54 سالہ امتیاز احمد ولد شاہ دین کے نام سے کی گئی۔ مقتول چار بچوں کا باپ تھا اور پی آئی اے میں بطور انجینئر تعینات تھا۔
مقتول کی اہلیہ اور بیٹیاں جرمنی میں مقیم ہیں۔ ایس ایچ او شارع فیصل عنصر بٹ کے مطابق امتیاز احمد گلستان جوہر بلاک 13 میں واقع رُمشا ایونیو میں مقیم تھا۔ مقتول اپنے گھر سے روٹی لینے نکلا تھا۔
سی سی پی وی فوٹیج اور ملزم کی نشاندہی
پولیس نے واقعے کی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں مقتول امتیاز کو تیز قدموں سے سڑک عبور کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سڑک عبور کرتے ہی وہ سڑک کنارے گاڑی کے قریب گرتے دکھائی دیتے ہیں۔
فائرنگ ہوتے ہی قریب موجود لوگوں کو جان بچا کر بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک موٹر سائیکل سوار کو تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پولیس کا شبہ ہے کہ اسی نے فائرنگ کی تھی۔
مقتول کا موبائل فون اور پرس اور دیگر چیزیں اس کے پاس موجود تھیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مقتول پر فائرنگ موٹر سائیکل سوار ملزم کی جانب سے کی گئی۔ مسلح ملزم نے چار سے پانچ فائر کیے۔
مقتول کو بازو کے پاس ایک گولی پسلی میں لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ قریب کھڑی گاڑی کو تین گولیاں لگیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ فائرنگ کی نوعیت کے حوالے سے فوری کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔
ابراہیم حیدری میں ڈکیتی کی کوشش
ابراہیم حیدری تھانے کے علاقے کورنگی سیکٹر 51 بی جمعہ گوٹھ پیالہ ہوٹل کے قریب فائرنگ سے ایک شخص گردن پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ اسے چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
زخمی کی شناخت 35 سالہ غلام نبی ولد محمد کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق تاج آئس فیکری سے موٹر سائیکل سوار دو نامعلوم مسلح ملزمان لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے۔
شہریوں نے شور مچایا جس پر مسلح ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے غلام نبی گردن پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔
ناظم آباد میں فائرنگ کا خاندانی وجہ
شاہراہ نورجہاں تھانے کے نارتھ ناظم آباد بلاک جے تقی سینٹر کے قریب دودھ کی دکان پر نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ اسے فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
زخمی کی شناخت 25 سالہ عاطف ولد صابر کے نام سے کی گئی۔ ایس ایچ او افتخار تنولی کے مطابق دودھ کی دکان پر لوٹ مار نہیں ہوئی بلکہ فائرنگ کا خاندانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔
مسلح ملزمان نے جب دکان پر فائرنگ کی تو دکان پر زخمی عاطف نے سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ اٹھا کر ملزمان پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
زخمی عاطف کا کہنا ہے کہ ان کا پنجاب میں تنازعہ چل رہا ہے اور فائرنگ کا واقعہ اسی تناظر میں پیش آیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد کٹھا کر کے تفتیش شروع کر دی۔
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