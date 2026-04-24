گلستان جوہر میں ڈکیتی: اہلخانہ یرغمال، لاکھوں روپے کا مال مسروقہ

کراچی کے گلستان جوہر علاقے میں ڈاکوؤں نے ایک بنگلے میں ڈکیتی کی واردات کو انجام دیا، اہلخانہ کو یرغمال بنا کر 43 لاکھ روپے سے زائد کی نقدی اور طلائی زیورات لوٹ لیے۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش میں مصروف ہے۔
کراچی کے گلستان جوہر علاقے میں ایک بنگلے میں ڈکیتی کی واردات رونما ہوئی ہے، جس میں ڈاکوؤں نے گھر کے اہلخانہ کو یرغمال بنا لیا اور لاکھوں روپے کی نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ دو روز قبل پیش آیا تھا اور متاثرہ خاندان نے فوری طور پر تھانے میں مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے جو اس واردات کی تفتیش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سلور کلر کی گاڑی، جس کے شیشے کالے رنگ کے ہیں، گلی میں آکر رکتی ہے۔ گاڑی سے ایک ملزم اترتا ہے اور پہلے ایک بنگلے کا گیٹ چیک کرتا ہے، لیکن گیٹ بند ہونے پر وہ دوسرے بنگلے کی جانب بڑھتا ہے۔ ویڈیو میں تین ڈاکو بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ چوتھا ڈاکو گاڑی میں ہی منتظر رہتا ہے۔ کچھ وقت بعد، تینوں ڈاکو بنگلے سے باہر نکلتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بھرا ہوا ایک شاپنگ بیگ دکھائی دیتا ہے۔ واردات کو انجام دینے والے ملزمان نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنے منہ پر ماسک پہن رکھے تھے۔ فرار ہونے سے قبل، چاروں ڈاکو گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں اور موقع سے چلے جاتے ہیں۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے، لیکن دو روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک کوئی ٹھوس پیشرفت نہیں ہو سکی ہے۔ شہریوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے اور علاقے میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں اس طرح کی وارداتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ، شہریوں کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ اس سے قبل بھی شہر میں نوجوانوں کے اغوا اور ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس سے ہزاروں ڈالرز کی لوٹ مار کی خبریں سامنے آئی ہیں۔
