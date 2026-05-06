گلسٹین جوہر میں هدف بنایا ہوا حملہ، ایک قتل، ایک زخمی

کراچی کے گلسٹین جوہر بلاک 11 میں شب دوہائی کو ایک شخص کو گولی مار کر قتل کیا گیا اور دوسرا زخمی ہوا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور حملہ کاروں کی تلاش میں ہے۔ ایران نے ایمیریٹس پر حملہ امریکا کے مدنی بحریہ جہازوں کو نشان بنانے کے جواب میں بتایا ہے۔
پولیس نے دو موٹر سائکلسٹوں پر حملہ کرنے والے نامعلوم حملہ کاروں کے بارے میں ایک میسج حاصل کی۔ جب پولیس نے جرم کے منظر پر دوڑ کر پہنچا تو حملہ کار فرار ہو گئے۔ کراچی (دنیا نیوز) – گلسٹین جوہر ، بلاک 11 میں شب دوہائی کو ایک شخص کو گولی مار کر قتل کیا گیا اور دوسرا زخمی ہوا، جسے پولیس نے هدف بنایا ہوا حملہ سمجھا۔ مقتول کا نام وجید بتایا گیا۔ پولیس نے زخمی اور مقتول کو ہسپتال میں منتقل کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ زخمیوں پر نامعلوم مسلح افراد نے جادوگر سے حملہ کیا تھا۔ پولیس نے دو موٹر سائکلسٹوں پر حملہ کرنے والے نامعلوم حملہ کاروں کے بارے میں ایک میسج حاصل کی۔ جب پولیس نے جرم کے منظر پر دوڑ کر پہنچا تو حملہ کار فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقہ محفوظ کیا اور عوامی افراد سے بیانات لیتے ہوئے فارینسک سادہ حاصل کر رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے نے بھی حادثے کی ویڈیو فوٹج حاصل کی ہے۔ پولیس نے قتل کے پیچھے کا مقصد جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران نے کہا کہ ایمیریٹس پر حملہ امریکا کے مدنی بحریہ جہازوں کو نشان بنانے کے جواب میں تھا۔ ہورموز تنگے میں زیادہ تر بحریہ ٹریفک ابھی تک رکی ہوئی ہے، علی رغم امریکا کی تازہ ترین وعدے کے.
پولیس نے دو موٹر سائکلسٹوں پر حملہ کرنے والے نامعلوم حملہ کاروں کے بارے میں ایک میسج حاصل کی۔ جب پولیس نے جرم کے منظر پر دوڑ کر پہنچا تو حملہ کار فرار ہو گئے۔ کراچی (دنیا نیوز) – گلسٹین جوہر، بلاک 11 میں شب دوہائی کو ایک شخص کو گولی مار کر قتل کیا گیا اور دوسرا زخمی ہوا، جسے پولیس نے هدف بنایا ہوا حملہ سمجھا۔ مقتول کا نام وجید بتایا گیا۔ پولیس نے زخمی اور مقتول کو ہسپتال میں منتقل کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ زخمیوں پر نامعلوم مسلح افراد نے جادوگر سے حملہ کیا تھا۔ پولیس نے دو موٹر سائکلسٹوں پر حملہ کرنے والے نامعلوم حملہ کاروں کے بارے میں ایک میسج حاصل کی۔ جب پولیس نے جرم کے منظر پر دوڑ کر پہنچا تو حملہ کار فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقہ محفوظ کیا اور عوامی افراد سے بیانات لیتے ہوئے فارینسک سادہ حاصل کر رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے نے بھی حادثے کی ویڈیو فوٹج حاصل کی ہے۔ پولیس نے قتل کے پیچھے کا مقصد جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران نے کہا کہ ایمیریٹس پر حملہ امریکا کے مدنی بحریہ جہازوں کو نشان بنانے کے جواب میں تھا۔ ہورموز تنگے میں زیادہ تر بحریہ ٹریفک ابھی تک رکی ہوئی ہے، علی رغم امریکا کی تازہ ترین وعدے کے
کراچی گلسٹین جوہر حملہ پولیس تحقیقات
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
افغان حکومت کا 11 ستمبر کو حلف اٹھانے کا اعلان - ایکسپریس اردو11 ستمبر کو 9/11 حملوں کو 20 سال مکمل ہوجائیں گے
Read more »
حقیقی آزادی مارچ :عمران خان 11 سے ساڑھے 11 بجے تک گوجرانوالہ کے لئے روانہ ہوں گےحقیقی آزادی مارچ :عمران خان 11 سے ساڑھے 11 بجے تک گوجرانوالہ کے لئے روانہ ہوں گے مزید تفصیلات: arynewsurdu imrankhan LongMarch
Read more »
مسلسل 11 دن اُڑ کر پرندے نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیایہ پرندہ 13 اکتوبر 2022 کو آلاسکا سے اُڑا اور بغیر رکے مسلسل 11 دن 8 ہزار 425 میل کا سفر طے کرکے 11 اکتوبر کو امریکا پہنچا۔
Read more »
Pakistani rupee continues losing streak against US dollarThe Pakistani rupee kept up its losing streak and shed 11 paisas in its value against the US dollar in the interbank trading, US dollar which was up by 11
Read more »
Asian Games Squash: Pakistan beat Singapore at Hangzhou, ChinaPakistan's Zaman Noor beat Liang Aaron Jon Widjaja of Singapore 11/6, 11/6 and 11/9 in three games
Read more »
Myanmar armed group says 11 civilians killed in junta air strikesMyanmar military air strikes in northern Shan state killed 11 civilians and wounded 11 more.
Read more »