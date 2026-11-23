گلشن معمار پولیس نے قتل کے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا
گلشن معمار پولیس نے عبداللہ گبول گوٹھ میں ڈکیتی اور فائرنگ کے واقعے میں ملوث دو مشہور ملزمان کو گرفتار کرکے غیر قانونی اسلحہ برآمد کرلیا۔
گلشن معمار پولیس نے عبداللہ گبول گوٹھ میں ڈکیتی کی کوشش کے دوران ہونے والے قتل اور فائرنگ کے شدید واقعے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی نے تصدیق کی کہ کارروائی کے دوران پولیس نے 31 اکتوبر کی شب پیش آنے والے واردات میں استعمال ہونے والے دو غیر قانونی پسٹلز بھی قبضے میں لے لیے۔
واقعے کی تفصیلات اور شکار کی شناخت
پولیس کے مطابق ملزمان نے 31 اکتوبر کی شب عبداللہ گبول گوٹھ میں ڈکیتی کی واردات کے دوران متاثرین سے مزاحمت کرنے پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں جعفر ولد شاکر شدید زخمی ہوگیا اور بعد ازاں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔Also readPakistan Fuel Dealers Threaten Shutdown Over Pricing Dispute
اس واقعے میں دیگر دو شہری بھی متاثر ہوئے جن میں نوید ولد جعفر اور عنایت ولد شاکر شامل ہیں۔ ان دونوں کو فائرنگ کے اثرات کی وجہ سے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کا علاج زیرِ تکمیل ہے۔
ملزمان کی گرفتاری اور برآمدگی
پولیس نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر گلشن معمار چیپل اب ٹاؤن میں کارروائی کی اور واردات میں ملوث دو مشہور ملزمان عمران علی ولد غلام مصطفیٰ اور محمد علی ولد امجد کو گرفتار کرلیا۔
گرفتار ہونے والے ملزمان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والے دو غیر قانونی پسٹلز کے ساتھ بہت ساری ایمونیشن برآمد کرلی گئی ہے۔ یہ شواہد ثابت کرتے ہیں کہ ملزمان نے اسلحہ کا غلط استعمال کرتے ہوئے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا تھا۔
قانونی کارروائی اور مستقبل کے اقدامات
گرفتار ملزمان کے خلاف غیرقانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈکیتی کے دوران قتل اور زخمی کرنے کے سنگین مقدمے میں ان کی گرفتاری کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے۔
ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی نے عوام کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پولیس اس نوعیت کے جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گی تاکہ شہریوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جاسکے۔
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