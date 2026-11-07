گلشن معمار میں ڈاکٹر کاشف الدین کا قتل، معمار تھانے میں مقدمہ درج
گلشن معمار میں ڈاکٹر کاشف الدین کی قتل کیس میں معمار تھانے میں ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ مقتول کے اسسٹنٹ کی گواہی پر نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ 302 تحت درج کیا گیا۔
کراچی کے علاقے گلشن معمار میں گذشتہ شب پیش آنے والے قتل کے واقعہ کی تفتیش کیلئے معمار تھانے میں باضابطہ مقدر درج کر دیا گیا ہے۔ مقتول ڈاکٹر آغا محمد کاشف الدین کی اہلیہ مسماة سندس احسن کی مدعیت میں این سی او 536 سال 2026 کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی بجرم 302 ت پ کی دفعات کے تحت کی گئی ہے۔
مقدمہ درج اور ایف آئی آر کی تفصیلات
مقتولہ کی بیوہ نے تھانے میں دئیے گئے بیانات میں وضاحت کی کہ وہ گلشن معمار میں اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پزیر ہیں۔ ان کے شوہر آغا محمد کاشف الدین جو کہ ڈاکٹر ہیں، ان کا کلینک آغا میڈیکل سینٹر سیکٹر 2-X گلشن معمار میں واقع ہے۔ یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے عرصہ 20 سال سے اسی مقام پر اپنا کلینک چلا رہے ہیں۔Also readکورونا وبا؛ مزید 6 افراد جاں بحق، مثبت کیسز کی شرح 0.70 فیصد ریکارڈ - ایکسپریس اردو
گذشتہ چھ ماہ سے محمد حسنین تنویر ان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہمارے گھر میں ان کی عارضی رہائش تھی۔ واقعہ کے دوران انہوں نے بتایا کہ 6 نومبر کو ان کے شوہر اپنے اسسٹنٹ کے ہمراہ کلینک پر گئے۔ بعد ازاں اطلاع ملی کہ انہیں کسی نے گولی مار کر زخمی کر دیا۔
ابتدا میں عباسی شہید ہسپتال میں انہیں زخمی حالت میں لایا گیا۔ جب مقتول کی اہلیہ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ ان کی زندگی نہ بچ سکی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو گولی سر پر ماتھے کی جانب لگی تھی۔ پولیس نے قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی۔
واقعے کا منظر نامہ اور گواہی
ایف آئی آر میں درج بیانات کے مطابق 6 نومبر کو رات 9 بجکر 10 منٹ کے لگ بھگ ایک شخص اسم و سکونت نامعلوم حالت میں کلینک میں آیا۔ یہ شخص پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور صورت شناس تھا۔ کلینک میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ اس کی والدہ اور بچی یہاں آئی ہے۔
پھر اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر کاشف کا کلینک ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہاں۔ اسی اثنا میں نامعلوم شخص نے اسلحہ نکال کر ڈاکٹر پر فائرنگ شروع کر دی۔ جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ نامعلوم شخص فائرنگ کر کے فرار ہو گیا۔
زخمی حالت میں ڈاکٹر کو ایدھی ایمبولنس کے ذریعہ عباسی شہید ہسپتال لایا گیا۔ تاہم ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ مقتول کی اہلیہ نے بیان میں کہا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ کسی نامعلوم شخص پر نامعلوم دشمنی کی بنا پر ان کے شوہر کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔
تفتیش اور لواحقین کے اقدامات
معمار تھانے کے ایس ایچ او محمد علی نیازی نے بتایا کہ مقتول ڈاکٹر کاشف پانچ بچوں کے باپ تھے۔ ان کا آبائی تعلق بہاولپور سے تھا لیکن وہ گلشن معمار کا رہائشی تھا۔ مقتول کے لواحقین لاش کو آبائی علاقہ تدفین لے گئے ہیں۔
اس کیس کی تفتیح ایس آئی او گلشن معمار کریں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیح کے دوران تمام پہلوؤں سے معلومات حاصل کی جائیں گی۔ ملزم کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے پولیس پراسرار واقعہ کی حقیقت کے تعین کی کوشش کر رہی ہے۔
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