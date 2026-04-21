گلوکار زین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت: ہسپتال میں زیر علاج اور مصروفیات معطل

عالمی شہرت یافتہ گلوکار زین ملک کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر تشہیری سرگرمیاں اور موسیقی کے شوز ملتوی کر دیے ہیں۔
برطانوی نژاد عالمی شہرت یافتہ گلوکار زین ملک کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آئی ہیں جس کے بعد ان کے مداحوں میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گلوکار اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور طبی ماہرین کی سخت نگرانی میں اپنی صحت کی بحالی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے جس کے پیش نظر انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زین ملک نے اپنی حال ہی میں ریلیز ہونے والی البم کوناکول کی تشہیری
مہم کو بھی روک دیا ہے تاکہ وہ اپنی صحت پر پوری طرح توجہ دے سکیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے ان کی مقبول ٹیلی ویژن شو دی ٹونائٹ شو اسٹارنگ جمی فالن میں شرکت بھی منسوخ کر دی گئی ہے جو کہ ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی مایوسی کا باعث بنی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 33 سالہ گلوکار اس وقت ماہر امراض قلب کی زیر نگرانی ہیں تاہم ان کی بیماری کی اصل نوعیت کے بارے میں کسی قسم کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ زین ملک نے خود 17 اپریل کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے ہسپتال کے بستر سے اپنی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے مداحوں کو آگاہ کیا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے بعد کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دینے والے طبی عملے اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے اپنے مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ صورتحال اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ گلوکار رواں برس اپنے پہلے سولو ایرینا ٹور کے آغاز کی تیاریوں میں مصروف تھے جس کا شیڈول جون سے نومبر کے درمیان شمالی امریکہ میں طے کیا گیا ہے۔ تاحال انتظامیہ کی جانب سے ٹور کے حوالے سے کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا ہے اور سب کی نظریں زین ملک کی مکمل صحت یابی پر لگی ہوئی ہیں۔ زین ملک کی نئی البم کوناکول ان کے کیریئر کا ایک اہم سنگ میل سمجھی جا رہی ہے جسے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی، جذبات اور شناخت کا بہترین عکاس قرار دیا ہے۔ اس البم کے ریلیز ہوتے ہی اسے دنیا بھر میں بھرپور پذیرائی ملی ہے اور مداحوں کی بڑی تعداد اس کے گانوں کو بے حد پسند کر رہی ہے۔ موسیقی کے حلقوں میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ کیا صحت کی یہ خرابی ان کے طویل مدتی کیریئر اور آنے والے ٹورز پر اثر انداز ہوگی۔ فی الحال تمام تر توجہ ان کی جلد سے جلد صحت یابی پر مرکوز ہے تاکہ وہ دوبارہ موسیقی کی دنیا میں اپنی پرفارمنس سے مداحوں کے دل جیت سکیں۔ دنیا بھر میں موجود ان کے کروڑوں پرستار سوشل میڈیا پر ان کے لیے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ زین ملک جلد ہی مکمل صحت یابی کے بعد موسیقی کی دنیا میں ایک نئی توانائی کے ساتھ واپسی کریں گے
