گلگت بلتستان میں کل پولنگ، انتخابی مہم ختم

گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے کل 7 جون کو 24 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ 958,480 ووٹرز ووٹ ڈالیں گے جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے اور کل 7 جون کو 24 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ کل 958,480 ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ انتخابی مواد اور پولنگ عملہ آج پولنگ اسٹیشنوں پر روانہ کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات 2026 اتوار 7 جون کو ہوں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ انتخابی مہم کل رات آدھی رات کو ختم ہو گئی، جس کے بعد امیدواروں کو عوامی اجتماعات، جلوسوں یا کونے کی میٹنگوں کی اجازت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں 958,480 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ ابتدا میں 396 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، تاہم کئی حلقوں میں آزاد امیدواروں نے مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت میں الیکشن سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ الیکشن کے لیے 1,400 سے زائد پولنگ اسٹیشن اور 2,447 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ گلگت بلتستان میں کل 1,391 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ گلگت میں 154 پولنگ اسٹیشن اور دیامر میں 119 پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ 10 اضلاع میں 349 پولنگ اسٹیشنوں کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ پرامن انتخابات کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کل 14,500 اہلکار بشمول پولیس مختلف حلقوں میں انتخابی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ ان میں سے 4,000 اہلکار گلگت بلتستان کے ہوں گے، جبکہ باقی سیکیورٹی اہلکار وفاقی حکومت سے آئیں گے۔ پولنگ میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی ہے، آج مختلف حلقوں میں انتخابی مواد تقسیم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عملے کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ پولنگ عملہ بیلٹ بکس اور دیگر انتخابی سامان کے ساتھ اپنے مقرر کردہ پولنگ اسٹیشنوں کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ ضلع دیامر میں جی بی اے انتخابات کے لیے پولنگ کا شیڈول طے کر لیا گیا ہے۔ جی بی اے-15 دیامر میں 44,526 ووٹرز کے لیے 49 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں 13 مرد ووٹرز کے لیے، 13 خواتین کے لیے اور 23 مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں مرد اور خواتین دونوں ووٹ ڈالیں گے۔ حلقے میں پولنگ بوتھوں کی تعداد 109 مقرر کی گئی ہے۔ جی بی اے-16 دیامر میں 46,282 ووٹرز کے لیے 59 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 28 مرد، 27 خواتین اور 4 مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہوں گے۔ جی بی اے-16 میں پولنگ بوتھوں کی تعداد 133 ہے۔ جی بی اے-17 دیامر میں 41,045 ووٹرز کے لیے 50 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 25 مرد اور 25 خواتین پولنگ اسٹیشن ہوں گے۔ حلقے میں 118 پولنگ بوتھ ہوں گے۔ جی بی اے-18 دیامر میں 26,861 ووٹرز کے لیے 26 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 13 مرد اور 13 خواتین پولنگ اسٹیشن ہوں گے۔ حلقے میں پولنگ بوتھوں کی تعداد 41 مقرر کی گئی ہے۔ اسکردو کے چار حلقوں میں بھی آج انتخابی مواد تقسیم کیا جائے گا۔ ان چار حلقوں میں کل 124 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ جی بی اے-7 اسکردو-1 میں 31 پولنگ اسٹیشن، جی بی اے-8 اسکردو-2 میں 29، جی بی اے-9 اسکردو-3 میں 30، اور جی بی اے-10 اسکردو-4 میں 34 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ اہلکاروں کے مطابق حتمی انتخابی انتظامات جاری ہیں جبکہ اسکردو میں پولنگ مواد کی ترسیل دوپہر 2 بجے کے بعد شروع ہوگی۔ الیکشن حکام کا کہنا ہے کہ پولنگ پرامن اور ہموار طریقے سے کرانے کے لیے تمام انتظامات حتمی مراحل میں ہیں۔ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد اب توجہ انتخابی مواد کی تقسیم، پولنگ عملے کی تعیناتی اور سیکیورٹی انتظامات پر ہے۔ کل صبح جب پولنگ شروع ہوگی تو گلگت بلتستان کے تمام 24 حلقوں کے ووٹرز خطے کی اگلی سیاسی سمت کا فیصلہ کریں گے.
گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے اور کل 7 جون کو 24 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ کل 958,480 ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ انتخابی مواد اور پولنگ عملہ آج پولنگ اسٹیشنوں پر روانہ کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات 2026 اتوار 7 جون کو ہوں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ انتخابی مہم کل رات آدھی رات کو ختم ہو گئی، جس کے بعد امیدواروں کو عوامی اجتماعات، جلوسوں یا کونے کی میٹنگوں کی اجازت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں 958,480 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ ابتدا میں 396 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، تاہم کئی حلقوں میں آزاد امیدواروں نے مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت میں الیکشن سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ الیکشن کے لیے 1,400 سے زائد پولنگ اسٹیشن اور 2,447 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ گلگت بلتستان میں کل 1,391 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ گلگت میں 154 پولنگ اسٹیشن اور دیامر میں 119 پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ 10 اضلاع میں 349 پولنگ اسٹیشنوں کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ پرامن انتخابات کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کل 14,500 اہلکار بشمول پولیس مختلف حلقوں میں انتخابی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ ان میں سے 4,000 اہلکار گلگت بلتستان کے ہوں گے، جبکہ باقی سیکیورٹی اہلکار وفاقی حکومت سے آئیں گے۔ پولنگ میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی ہے، آج مختلف حلقوں میں انتخابی مواد تقسیم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عملے کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ پولنگ عملہ بیلٹ بکس اور دیگر انتخابی سامان کے ساتھ اپنے مقرر کردہ پولنگ اسٹیشنوں کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ ضلع دیامر میں جی بی اے انتخابات کے لیے پولنگ کا شیڈول طے کر لیا گیا ہے۔ جی بی اے-15 دیامر میں 44,526 ووٹرز کے لیے 49 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں 13 مرد ووٹرز کے لیے، 13 خواتین کے لیے اور 23 مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں مرد اور خواتین دونوں ووٹ ڈالیں گے۔ حلقے میں پولنگ بوتھوں کی تعداد 109 مقرر کی گئی ہے۔ جی بی اے-16 دیامر میں 46,282 ووٹرز کے لیے 59 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 28 مرد، 27 خواتین اور 4 مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہوں گے۔ جی بی اے-16 میں پولنگ بوتھوں کی تعداد 133 ہے۔ جی بی اے-17 دیامر میں 41,045 ووٹرز کے لیے 50 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 25 مرد اور 25 خواتین پولنگ اسٹیشن ہوں گے۔ حلقے میں 118 پولنگ بوتھ ہوں گے۔ جی بی اے-18 دیامر میں 26,861 ووٹرز کے لیے 26 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 13 مرد اور 13 خواتین پولنگ اسٹیشن ہوں گے۔ حلقے میں پولنگ بوتھوں کی تعداد 41 مقرر کی گئی ہے۔ اسکردو کے چار حلقوں میں بھی آج انتخابی مواد تقسیم کیا جائے گا۔ ان چار حلقوں میں کل 124 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ جی بی اے-7 اسکردو-1 میں 31 پولنگ اسٹیشن، جی بی اے-8 اسکردو-2 میں 29، جی بی اے-9 اسکردو-3 میں 30، اور جی بی اے-10 اسکردو-4 میں 34 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ اہلکاروں کے مطابق حتمی انتخابی انتظامات جاری ہیں جبکہ اسکردو میں پولنگ مواد کی ترسیل دوپہر 2 بجے کے بعد شروع ہوگی۔ الیکشن حکام کا کہنا ہے کہ پولنگ پرامن اور ہموار طریقے سے کرانے کے لیے تمام انتظامات حتمی مراحل میں ہیں۔ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد اب توجہ انتخابی مواد کی تقسیم، پولنگ عملے کی تعیناتی اور سیکیورٹی انتظامات پر ہے۔ کل صبح جب پولنگ شروع ہوگی تو گلگت بلتستان کے تمام 24 حلقوں کے ووٹرز خطے کی اگلی سیاسی سمت کا فیصلہ کریں گے
گلگت بلتستان انتخابات پولنگ ووٹرز سیکیورٹی
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