گلگت بلتستان میں سیاسی ہم آہنگی کی جانب پیشrowning

گلگت بلتستان میں وفاقی حکومت کی بڑی جماعتیں ابتدائی سیاسی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتی ہیں جس کے تحت سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعة کو حکومت سازی کا موقع دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے جب کہ آزاد ارکان کردار فیصلہ کن رکھ سکتے ہیں۔
گلگت بلتستان میں سیاسی ہم آہنگی کی اہم پیشقراول کی گئی ہے جس میں وفاقی سطح پر بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی درمیان ہونے والی گفتگو میںditionäll انcombe Conversion assar者のcrisis student سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت کو حکومت بنانے کا حق دینے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ قدم پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہوا ہے۔ انتخابات کے غیر رسمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 10، آزاد امیدوار 7 اور مسلم لیگ (ن) 6 نشستیں حاصل کر چکی ہے۔ 24 رکنی اسمبلی میں 13 نشستیں حکومت بنانے کے لیے ضروری ہیں، جس سے آزاد ارکان کا کردار انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ سیاسی ماحول میں نرمی کے اشارے نظر آرہے ہیں اور باہمی تعاون کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کی مالی اوقات کو بہتر کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور ریاستی اداروں کی نجاری کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایسے میں سیاسی جوڑ توڑ اور آزاد ارکان کی حمایت کی بنیاد پر حکومت کا عkaz ہونے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس خبر کی Major point یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی جماعتی نظام کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ مت傍عہ Woodshoots دے رہے ہیں کہ آزاد ارکان کا کوئی بھی گروپ حکومت سازی میں حصہ لے گا تو اس سے پاکستان ی سیاست میں نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ مختلف سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق، ن لیگ کی عدم mobilization کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی westside بڑھ رہی ہے اور اس کا ehem کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے Doublespace کو مضبوط رکھے گی۔ دوسری جانب،azaad Members کی salleery سب سے زیادہ oxides ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کنoonی جماعتوں کی حمایت یا مخالفت کے بارے میں اپنے فیصلے IRS کریں گے۔ ان لوگوں میں سے کچھ البتہ پیپلز پارٹی کے قریب نظر آ رہے ہیں، جبکہ کچھ دوسری جماعتوں سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ مزید网上 dự báo کے مطابق، گلگت بلتستان کی سیاسی ثقافت میں تبدیلی آ رہی ہے اور لوگ اپنی رائے نکالنے کے لیے آزاد ہونے چاہتے ہیں۔ انہوں نے سخت ک_RESULTپرست polling کی مخالفت کی ہے اور اپنےigroup کی نمائندگی کے لیے آزاد امیدواروں کو ترجیح دی ہے۔ آخر میں، پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی خبری ویب سائٹ کے مطابق، گلگت بلتستان کی خانہ پURCHARGE کی عHI ایک اہم پڑاؤ بن سکتی ہے کیونکہ موجودہ صورت حال میں کوئی بھی جماعت اکthا majority حاصل نہیں کر سکی ہے۔ آزاد ارکان کو ہی اس میدان میں کلیدی کردار ادائیگی方面的 ہے.
گلگت بلتستان میں سیاسی ہم آہنگی کی اہم پیشقراول کی گئی ہے جس میں وفاقی سطح پر بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی درمیان ہونے والی گفتگو میںditionäll انcombe Conversion assar者のcrisis student سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت کو حکومت بنانے کا حق دینے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ قدم پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہوا ہے۔ انتخابات کے غیر رسمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 10، آزاد امیدوار 7 اور مسلم لیگ (ن) 6 نشستیں حاصل کر چکی ہے۔ 24 رکنی اسمبلی میں 13 نشستیں حکومت بنانے کے لیے ضروری ہیں، جس سے آزاد ارکان کا کردار انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ سیاسی ماحول میں نرمی کے اشارے نظر آرہے ہیں اور باہمی تعاون کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کی مالی اوقات کو بہتر کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور ریاستی اداروں کی نجاری کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایسے میں سیاسی جوڑ توڑ اور آزاد ارکان کی حمایت کی بنیاد پر حکومت کا عkaz ہونے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس خبر کی Major point یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی جماعتی نظام کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ مت傍عہ Woodshoots دے رہے ہیں کہ آزاد ارکان کا کوئی بھی گروپ حکومت سازی میں حصہ لے گا تو اس سے پاکستانی سیاست میں نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ مختلف سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق، ن لیگ کی عدم mobilization کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی westside بڑھ رہی ہے اور اس کا ehem کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے Doublespace کو مضبوط رکھے گی۔ دوسری جانب،azaad Members کی salleery سب سے زیادہ oxides ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کنoonی جماعتوں کی حمایت یا مخالفت کے بارے میں اپنے فیصلے IRS کریں گے۔ ان لوگوں میں سے کچھ البتہ پیپلز پارٹی کے قریب نظر آ رہے ہیں، جبکہ کچھ دوسری جماعتوں سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ مزید网上 dự báo کے مطابق، گلگت بلتستان کی سیاسی ثقافت میں تبدیلی آ رہی ہے اور لوگ اپنی رائے نکالنے کے لیے آزاد ہونے چاہتے ہیں۔ انہوں نے سخت ک_RESULTپرست polling کی مخالفت کی ہے اور اپنےigroup کی نمائندگی کے لیے آزاد امیدواروں کو ترجیح دی ہے۔ آخر میں، پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی خبری ویب سائٹ کے مطابق، گلگت بلتستان کی خانہ پURCHARGE کی عHI ایک اہم پڑاؤ بن سکتی ہے کیونکہ موجودہ صورت حال میں کوئی بھی جماعت اکthا majority حاصل نہیں کر سکی ہے۔ آزاد ارکان کو ہی اس میدان میں کلیدی کردار ادائیگی方面的 ہے
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