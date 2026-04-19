گلگت بلتستان انتخابات 2026: مسلم لیگ (ن) کی ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ آج ہو گا

پاکستان مسلم لیگ (ن) گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات 2026 کے لیے پارٹی کے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے آج مری میں ایک اہم اجلاس منعقد کر رہی ہے۔
پاکستان مسلم لیگ (نواز) جو سابق وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں ہے، نے گلگت بلتستان کے آئندہ 2026 کے انتخابات کے لیے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے تعین کے واسطے 20 اپریل کو مری میں اپنے پارلیمانی بورڈ کا ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ اس خطے میں 24 حلقوں میں تقریباً 150 خواہشمندوں نے پارٹی کے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ پارلیمانی بورڈ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان درخواستوں کا جائزہ لے گا اور اس اجلاس کے دوران حتمی امیدواروں کا انتخاب کرے گا۔
امیدواروں کے انتخاب کے علاوہ، انتخابی حکمت عملی کے حصے کے طور پر ممکنہ سیاسی اتحاد اور نئے پارٹی ممبران کی شمولیت جیسے موضوعات پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ پارٹی نے 23 رکنی پارلیمانی بورڈ قائم کیا ہے، جس میں شہباز شریف، اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ آصف، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز اور خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر سینئر رہنما شامل ہیں۔ اس بااختیار ادارے کے پاس امیدواروں کی نامزدگیوں کی منظوری کا مکمل اختیار ہے۔
مری میں صبح 11 بجے طے شدہ یہ اجلاس نواز شریف کی زیر صدارت ہوگا، اور تمام ارکان کو باقاعدہ طور پر مطلع کر دیا گیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے لیے بھی ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق ایک ایسے ہی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے جلد منعقد ہونے کے اشارے بھی موجود ہیں۔ اس اہم اجلاس میں نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے خطے کی سیاسی صورتحال پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔
پارلیمانی بورڈ کا یہ اجلاس گلگت بلتستان میں مسلم لیگ (ن) کی انتخابی مہم کا نقطہ آغاز ہوگا۔ پارٹی قیادت انتخابات میں کامیابی کے لیے تمام ممکنہ حکمت عملیوں پر غور کرے گی۔ اس میں ووٹروں کو متحرک کرنے، اپنے منشور کو مؤثر انداز میں پیش کرنے اور مخالف جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین امیدواروں کا انتخاب شامل ہے۔ 150 کے قریب درخواست دہندگان میں سے حتمی ناموں کا انتخاب ایک مشکل اور حساس عمل ہو گا، جس کے لیے پارٹی کو میرٹ، عوامی مقبولیت اور پارٹی کے مفادات کو مدنظر رکھنا ہوگا۔
اجلاس میں صرف امیدواروں کے ناموں پر ہی بات نہیں ہوگی بلکہ پارٹی کی تنظیم نو، تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور نئے رضاکاروں کو شامل کرنے کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کا امکان ہے۔ خطے میں مسلم لیگ (ن) کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے پارٹی کو اپنی اندرونی صورتحال کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ اتحادوں کے حوالے سے، پارٹی اپنے دیرینہ اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ضرورت پڑنے پر نئے اتحاد بنانے کے امکانات کا بھی جائزہ لے گی۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گلگت بلتستان خطے کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کے پیش نظر، یہاں کے انتخابات کے نتائج کا براہ راست اثر ملک کی مجموعی سیاست پر پڑتا ہے۔ مسلم لیگ (ن) اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے اور اس لیے وہ اس مرتبہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنا چاہتی ہے۔ سابق وزیراعظم کی سربراہی میں ہونے والا یہ اجلاس اس عزم کا مظہر ہے۔
اجلاس میں انتخابی منشور پر بھی ابتدائی غور و خوض کیا جائے گا۔ پارٹی کے رہنما خطے کے عوام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے پارٹی کے وژن کو اجاگر کرنے کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ امر بھی زیر غور آئے گا کہ کس طرح پارٹی اپنے انتخابی مہم کو جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے استعمال سے مزید مؤثر بنا سکتی ہے۔
یہ اجلاس نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ دونوں خطوں میں انتخابی حکمت عملی میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بھی سفارشات دی جا سکتی ہیں۔ پارٹی کے سینئر رہنما اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ تمام فیصلے پارٹی کے مفاد میں ہوں اور وہ آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکیں۔
اجلاس کا اصل مقصد ایک مضبوط اور منظم انتخابی مہم چلانا ہے جو پارٹی کو گلگت بلتستان میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کرنے میں مدد دے سکے۔ صدر نواز شریف کی موجودگی اور ان کی قیادت میں یہ اجلاس یقیناً تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا۔
مری میں منعقد ہونے والا یہ اہم اجلاس، جو کہ گہری سیاسی بصیرت اور تدبر کا حامل ہے، مسلم لیگ (ن) کے لیے ایک نئی سمت کا تعین کرے گا۔ یہ نہ صرف امیدواروں کے انتخاب کا موقع ہے بلکہ پارٹی کی آئندہ کی سیاسی ترجیحات اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے عزم کا بھی ایک اظہار ہے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا باقاعدہ آغازاس سال کراچی ائیرپورٹ سے 31 ہزار سے زائد عازمین حج روانہ ہوں گے، حکام
Read more »
پاکستان کے زرمبادلہ ذخائر جون 2026 تک 18 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقعاسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد نے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ملاقات میں بتایا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے توقعات سے بہتر ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے باوجود، معیشت بہتر پوزیشن میں ہے۔ زرمبادلہ ذخائر جون 2026 تک 18 ارب ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے۔
Read more »
Islamabad Police conduct 597 search operations in first quarter of 2026During these operations, police checked 57,961 people and 25,025 households.
Read more »
2026 حج پروازوں کا آغاز: روڈ ٹو مکہ منصوبے سے 95,800 پاکستانی عازمین مستفید ہوں گےسعودی ایئرلائن کی پہلی حج پرواز ایس وی 5723 نے 2026 کے حج کے لیے پرواز بھر لی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے عازمین کو رخصت کیا اور سعودی قیادت کو بہترین سہولیات کی فراہمی پر خراج تحسین پیش کیا۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے 95,800 سے زائد عازمین مستفید ہوں گے، جس سے ان کے سفری مراحل آسان ہوں گے۔
Read more »
ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور چائلڈ سیفٹی سینٹر WSIS پرائزز 2026 کے لیے شارٹ لسٹوزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ڈیجیٹل گورننس ماڈل عالمی سطح پر سراہا گیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے دو منصوبے، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی، ای گورننس کیٹیگری میں اقوام متحدہ کے WSIS پرائزز 2026 کے لیے دنیا کے ٹاپ 20 منصوبوں میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ یہ منصوبے خواتین کے تحفظ اور گمشدہ افراد کو ان کے خاندانوں سے ملانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
Read more »
پنجاب کے ڈیجیٹل گورننس ماڈل کو عالمی سطح پر بڑی کامیابی حاصلورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کو WSIS پرائزز 2026 کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا
Read more »