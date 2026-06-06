گلگت bluffستان الیکشن: دیامر میں 119 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار

گلگت بلتستان میں آنے والے الیکشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ضلع دیامر کے 174 پولنگ اسٹیشنز میں سے 119 کو انتہائی حساس، 22 کو حساس اور 33 کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ چار انتخابی حلقوں میں کل ایک لاکھ 58 ہزار 714 ووٹرز ہیں جن میں 81 ہزار 655 مرد اور 77 ہزار 059 خواتین شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مہم پر پابندی عائد کی ہے اور پنجاب پولیس کے 5 ہزار جوان سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں۔
گلگت بلتستان میں آنے والے الیکشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جس میں ضلع دیامر کے 174 پولنگ اسٹیشنز میں سے تقریباً دو تہائی (119) کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ ضلع دیامر کے چار انتخابی حلقوں میں کل ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ 58 ہزار 714 ہے، جن میں 81 ہزار 655 مرد و 77 ہزار 059 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ انتخابی عمل کے لیے کل 174 پولنگ اسٹیشنز اور 380 پولنگ بوتھ تیار ہیں جن میں سے 119 کو انتہائی حساس، 22 کو حساس اور صرف 33 کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ حلقہ جی بی اے 15 (چلاس 1) میں 44 ہزار 526 ووٹرز ہیں اور 52 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 22 انتہائی حساس، 12 حساس اور 18 نارمل ہیں۔ حلقہ جی بی اے 16 (چلاس 2) میں سب سے زیادہ 46 ہزار 282 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں اور 44 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 19 انتہائی حساس اور 10 حsens ہیں۔ حلقہ جی بی اے 17 (داریل) میں 41 ہزار 045 ووٹرز ہیں اور اس کے تمام 46 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ حلقہ جی بی اے 18 (تانگیر) میں 26 ہزار 861 ووٹرز ہیں اور اس کے 32 پولنگ اسٹیشنز بھی انتہائی حساس ہیں۔ یہ واضح ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن کسی خاص تاریخ پر منعقد ہونے والا ہے۔ اس等有关 سلسلے میں الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے اور انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے 5 ہزار جوانوں کا عملہ علاقے میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ، پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے اور کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کمرشل کورٹس کے قیام کے Lawyers movements کے بعد سرگرمیوں کا حصہ رہے ہیں۔ مزیدہ برآں، خبروں اور حالات سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ایکسپریز نیوز ہے جو ایکسپریس میڈیا گروپ کی ملکیت ہے اور اس پر شائع ہر,material کے حقوق محفوظ ہیں.
گلگت بلتستان میں آنے والے الیکشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جس میں ضلع دیامر کے 174 پولنگ اسٹیشنز میں سے تقریباً دو تہائی (119) کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ ضلع دیامر کے چار انتخابی حلقوں میں کل ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ 58 ہزار 714 ہے، جن میں 81 ہزار 655 مرد و 77 ہزار 059 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ انتخابی عمل کے لیے کل 174 پولنگ اسٹیشنز اور 380 پولنگ بوتھ تیار ہیں جن میں سے 119 کو انتہائی حساس، 22 کو حساس اور صرف 33 کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ حلقہ جی بی اے 15 (چلاس 1) میں 44 ہزار 526 ووٹرز ہیں اور 52 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 22 انتہائی حساس، 12 حساس اور 18 نارمل ہیں۔ حلقہ جی بی اے 16 (چلاس 2) میں سب سے زیادہ 46 ہزار 282 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں اور 44 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 19 انتہائی حساس اور 10 حsens ہیں۔ حلقہ جی بی اے 17 (داریل) میں 41 ہزار 045 ووٹرز ہیں اور اس کے تمام 46 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ حلقہ جی بی اے 18 (تانگیر) میں 26 ہزار 861 ووٹرز ہیں اور اس کے 32 پولنگ اسٹیشنز بھی انتہائی حساس ہیں۔ یہ واضح ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن کسی خاص تاریخ پر منعقد ہونے والا ہے۔ اس等有关 سلسلے میں الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے اور انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے 5 ہزار جوانوں کا عملہ علاقے میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ، پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے اور کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کمرشل کورٹس کے قیام کے Lawyers movements کے بعد سرگرمیوں کا حصہ رہے ہیں۔ مزیدہ برآں، خبروں اور حالات سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ایکسپریز نیوز ہے جو ایکسپریس میڈیا گروپ کی ملکیت ہے اور اس پر شائع ہر,material کے حقوق محفوظ ہیں
گلگت بلتستان الیکشن دیامر پولنگ اسٹیشنز انتخابات
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