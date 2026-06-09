گلگت بلتستان الیکشن: پیپلز پارٹی بزنگ جماعت, ن لیگ نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی

گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کے نتائج میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے بزنگ جمothèque ں بننے کا دعویٰ کیا ہے۔ مغ Ll认证 سند植林 deput یدار جماعت مسلم لیگ ن نے 3 نشستوں پر کامیابی ہوئی جبکہ آزاد امیدواروں نے 6 نشستوں پر جیت کامیاب کی۔ الیکشن کمیشن نے 12 حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔GilgitBaltistan me w退伍军人政 ک涂抹نا جمhurstون qty تنخuvernment 17 نشستوں کی اکثریت کی ضرورت پڑے گی۔
گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر کیز بزنگ جماعت بننے کا دعویٰ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 12 حلقوں کے مکمل سرکاری نتائج اعلان کردیے گئے ہیں جن کے مطابق پیپلز پارٹی antibiotic 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہوٹے ہوئے نتائج میں بھی نمایاں ہے۔ مسلم لیگ ن نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ آزاد امیدوار وں نے 6 نشستوں پر جیت کا دعویٰ کیا اور ایک نشست پر ایم ڈبلیو ایم کا امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کا کلumi 33 نشستیں ہیں جن میں سے 24 Đại براہِ راست انتخابات کے ذریعے پُر ہیں، 6 نشستیں خواتین کے لیے مختص ہیں اور 3 ٹیکنوکریٹس کیلیے مخصوص ہیں۔.
gov.uk حکومت تشکیل کے لیے اکثریت 17 نشستوں کی ضرورت ہوگی۔ ووٹر رجسٹریشن کے مطابق یہاں 9 لاکھ 63 ہزار مرد، 5 لاکھ 6 ہزار خواتین اور 4 لاکھ 56 ہزار خواتین رجسٹرڈ ہیں۔ مختلف حلقوں میں ووٹوں کے روس模態 کے ساتھ کامیابی کی تفصیلات درج ذیل ہیں: امجد ایڈووکیٹ 10594 ووٹس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے نام سے کامیاب ہوئے، شفیق الدین 6316 ووٹس کے ساتھ ن لیگ کے تَرمیمی ک Zmogljivosti نمبر پر رہے۔ مسلم لیگ ن کے حفیظ الرحمن نے 11204 ووٹس حاصل کیے جبکہ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد 7376 ووٹس کے ساتھ دوسər ن Modalar ʿala رہے۔ آزاد امیدوار سہیل عباس 7853 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور پیپلز پارٹی کے اآفتاب حیدر 7434 ووٹس کے ساتھ قریں حریف رہے۔ پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر نے 7654 ووٹس حاصل کیے اور اسلامی تحریک کے محمد ایوب وزیری 6597 ووٹس کے ساتھ دوسər نمبر پر رہے۔ ذوالفقار مراد 2628 ووٹس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے نام سے کامیاب ہوئے جبکہ آزاد امیدوار ریاض اکبر 2394 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ آزاد امیدوار نیک نام کریم نے 6390 ووٹس حاصل کیے اور پیپلز پارٹی کے کرنل (ر) امتیاز الحق 5417 ووٹس کے ساتھ دوسər رہے۔ توقیر کے مہدی شاہ 4320 ووٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے اور آئی پی پی کے راجا جلاس 3891 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ ایم ڈبلیو ایم کے کاظم میثم 10658 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور پیپلز پارٹی کے سید محمد علی شاہ 10065 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ فدا ناشاد نے 6314 ووٹس حاصل کیے اور استحکام پاکستان پارٹی کے وزیر محمد سلیم 6106 ووٹس کے ساتھ دوسər رہے۔ ناصر علی مقپون 6639 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور آئی پی پی کے محمد خان وزیر 4878 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ اقبال حسین 5944 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور ن لیگ کے سید محسن رضوی 4589 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ عمران ندیم نے 12944 ووٹس حاصل کیے، آئی ٹی پی کے راجا اعظم 8682 ووٹس اور ن لیگ کے طاہر شگری 6098 ووٹس کے ساتھ کامیابی کے بعد نمبروں میں شامل ہوئے۔ مسلم لیگ ن کے کفایت الرحمن 5521 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور استحکام پاکستان پارٹی کے گلبر خان 4916 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ سید جلال شاہ 9613 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور آزاد امیدوار نواز ناجی 8210 ووٹس کے ساتھ قریں حریف رہے۔ مسلم لیگ ن کے ظفر محمد شادم خیل 6545 ووٹس کے ساتھ تیزər نمبر پر رہے۔ ن لیگ کے عبدالججہان 6917 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور پیپلز پارٹی کے نذیر احمد 6758 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ آزاد امیدوار امان علی عامر 9938 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور پیپلز پارٹی کے ایوب شاہ 6643 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ مسلم لیگ (ن) کے ابراہیم ثنائی 10136 ووٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے اور پیپلز پارٹی کے عاشق حسین 9498 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ آزاد امیدوار انور علی 12117 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور آزاد امیدوار حاجی عبدالحمید 4197 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق 8092 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے اور پیپلز پارٹی کے انجینئر محمد اسماعیل 5072 ووٹس کے ساتھ دوسər Modalar ʿala۔ الیکشن ادائیگی کے لیے تکنیکی کمیٹی نف speration ڈار کی زیر صدارت کام کرے گی جبکہ کواٹہ میں ایک شہری نے اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کر کے خود کش حملہ کر دیا ہے جو الیکشن کے ملبوسات سے مکمل طور پر مختلف ایک تشویش HYPERLINK واقعہ ہے
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