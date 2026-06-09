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گلگت بلتستان کی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا بڑا فائدہ

الیکشن News

گلگت بلتستان کی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا بڑا فائدہ
گلگت بلتستان، الیکشن، پیپلز پارٹی، آزاد امیدوار، ن
📆09/06/2026 4:59 am
📰arynewsud
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گلگت بلتستان کی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بڑا فائدہ حاصل کیا ہے، جس میں 9 نشستیں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد امیدواروں نے بھی 5 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ ن لیگ اور ایم ڈبلیو ایم کے امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے۔

گلگت بلتستان کی 24 میں سے 20 نشستوں پر جیتنے والے امیدواروں کے سرکاری نتائج آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی 9، آزاد اُمیدوار 5، ن لیگ 5 اور ایم ڈبلیو ایم ایک نشست پر کامیاب ہوئی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے جاری فارم 47 کے مطابق جی بی 1 گلگت ون سے پیپلز پارٹی کے امجد ایڈووکیٹ 10594 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 4 نگر وَن سے پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر 7654 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 6 ہنزہ سے آزاد امیدوار نیک نام کریم 6390 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 8 اسکردو ٹو سے ایم ڈبلیو ایم کے کاظم میثم 10658 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 10 اسکردو 4 سے پیپلز پارٹی کے ناصر علی خان 6582 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 12 شگر سے پیپلز پارٹی کے عمران ندیم 12944 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 15 دیامر ون سے آزاد امیدوار محمد دل پذیر 5680 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 17 دیامر تھری سے پیپلز پارٹی کے محمد نسیم 7722 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 19 غذر ون سے پی پی امیدوار سید جلال شاہ 9303 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 21 غذر تھری سے آزاد امیدوار امان علی عامر 9938 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔پی ٹی آئی نے جی بی الیکشن کے نتائج مسترد کر دیےجی بی الیکشن ، 3 اسٹیشنز کی پولنگ کالعدم قرارکوئٹہ میں شہری نے بیوی اور بچوں کو قتل کرکے انتہائی قدم اٹھا لی.

گلگت بلتستان کی 24 میں سے 20 نشستوں پر جیتنے والے امیدواروں کے سرکاری نتائج آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی 9، آزاد اُمیدوار 5، ن لیگ 5 اور ایم ڈبلیو ایم ایک نشست پر کامیاب ہوئی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے جاری فارم 47 کے مطابق جی بی 1 گلگت ون سے پیپلز پارٹی کے امجد ایڈووکیٹ 10594 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 4 نگر وَن سے پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر 7654 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 6 ہنزہ سے آزاد امیدوار نیک نام کریم 6390 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 8 اسکردو ٹو سے ایم ڈبلیو ایم کے کاظم میثم 10658 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 10 اسکردو 4 سے پیپلز پارٹی کے ناصر علی خان 6582 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 12 شگر سے پیپلز پارٹی کے عمران ندیم 12944 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 15 دیامر ون سے آزاد امیدوار محمد دل پذیر 5680 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 17 دیامر تھری سے پیپلز پارٹی کے محمد نسیم 7722 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 19 غذر ون سے پی پی امیدوار سید جلال شاہ 9303 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔جی بی 21 غذر تھری سے آزاد امیدوار امان علی عامر 9938 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔پی ٹی آئی نے جی بی الیکشن کے نتائج مسترد کر دیےجی بی الیکشن، 3 اسٹیشنز کی پولنگ کالعدم قرارکوئٹہ میں شہری نے بیوی اور بچوں کو قتل کرکے انتہائی قدم اٹھا لی

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گلگت بلتستان، الیکشن، پیپلز پارٹی، آزاد امیدوار، ن

 

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