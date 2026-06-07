گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات: جمہوری عمل کا آغاز اور سیکیورٹی کے جامع انتظامات

گلگت بلتستان کے 24 جنرل نشستوں کے لیے انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں لاکھوں مرد و خواتین ووٹرز خطے کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔
گلگت بلتستان کے 24 جنرل اسمبلی نشستوں کے لیے اتوار کے روز پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، جہاں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹنگ کا عمل مسلسل جاری رہا۔ یہ انتخابات خطے کی 33 رکنی اسمبلی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے، جہاں کسی بھی سیاسی جماعت یا اتحاد کو حکومت بنانے کے لیے کم از کم 17 ارکان کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق، رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 9 لاکھ 58 ہزار سے زیادہ ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 5 لاکھ 3 ہزار 772 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 4 لاکھ 54 ہزار 708 ہے۔ ان انتخابات میں کل 403 امیدواروں نے اپنی نامزدگی جمع کرائی ہے، جن میں 396 مرد اور 8 خواتین شامل ہیں، جو مختلف حلقوں میں اپنی کامیابی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں بڑی جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہر پارٹی اپنی جیت کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 23 امیدوار نامزد کیے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نواز نے 22 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ استہکامِ پاکستان پارٹی 15 نشستوں پر، جبکہ مسلم لیگ 11 نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ جمیعت علماء اسلام (ف) نے 9، مجلس وحدت المسلمین نے 7، اور جماعت اسلامی و ایم کیو ایم پاکستان نے 6، 6 امیدوار نامزد کیے ہیں۔ واضح رہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کی مجموعی ساخت 33 نشستوں پر مشتمل ہے، جس میں 24 براہ راست منتخب ہونے والی جنرل نشستیں، خواتین کے لیے 6 مخصوص نشستیں اور 3 ٹیکنو کریٹس کی نشستیں شامل ہیں۔ ان انتخابات کے نتائج سے یہ واضح ہوگا کہ خطے میں کون سی سیاسی قوت بااثر رہے گی۔ انتخابات کو پرامن اور شفاف طریقے سے منعقد کرانے کے لیے انتظامیہ نے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور جامع انتظامات کیے ہیں۔ مقامی پولیس اور گلگت بلتستان سکاؤٹس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کے ایک بہت بڑے دستے کو بھی تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس کے 10 ہزار اہلکار خصوصی طور پر الیکشن ڈیوٹی کے لیے گلگت بلتستان بھیجے گئے ہیں، جو تمام انتخابی عمل مکمل ہونے تک وہاں تعینات رہیں گے۔ اس کے علاوہ 1400 اہلکار اسلام آباد میں مقامی حکام کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ الیکشن افسران نے تصدیق کی ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ اسٹاف اور ضروری سامان بروقت پہنچا دیا گیا ہے۔ ووٹرز کے لیے قومی شناختی کارڈ کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے اور انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ خواتین کی ووٹنگ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی حتمی درجہ بندی کے مطابق، مختلف اضلاع میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد اور ان کی حساسیت مختلف ہے۔ ضلع گلگت میں سب سے زیادہ 253 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں 51 نارمل، 48 حساس اور 154 انتہائی حساس اسٹیشنز شامل ہیں۔ سکردو میں 208، غذر میں 207 اور دیامر میں 174 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ دیامر میں انتہائی حساس اسٹیشنز کی تعداد 119 ہے، جو کہ کسی بھی دوسرے ضلع کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ غانچے میں 154، استور میں 108، ہنزہ میں 88 اور نگر میں 85 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ خارمنگ میں 43 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے پولنگ سے قبل مختلف حلقوں میں فلیگ مارچ بھی کیے تاکہ عوام میں اعتماد پیدا کیا جا سکے اور کسی بھی قسم کے خوف کو ختم کیا جا سکے۔ سیاسی لحاظ سے دیامر اور سکردو کے اضلاع انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان دونوں میں چار چار حلقے ہیں، جو کہ خطے میں سب سے زیادہ ہیں۔ گلگت، غذر اور غانچے میں تین تین حلقے ہیں جبکہ نگر اور استور میں دو دو حلقے ہیں۔ نگر کے جی بی اے 4 حلقے میں 29 ہزار 900 سے زائد ووٹرز کے ووٹ ڈالنے کی توقع ہے، جہاں مردوں کے لیے 25 اور خواتین کے لیے 23 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دیامر میں 173 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں 68 مردوں، 67 خواتین اور 38 مشترکہ اسٹیشنز شامل ہیں، جہاں ایک لاکھ 58 ہزار سے زائد ووٹرز کی شرکت متوقع ہے۔ انتخابی مہم کا باضابطہ اختتام 5 جون کو ہوا، جس کے بعد اب عوام کے ووٹوں سے ہی خطے کی نئی حکومت کا تعین ہوگا۔ یہ انتخابات گلگت بلتستان کی جمہوری ترقی اور سیاسی استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں.
گلگت بلتستان کے 24 جنرل اسمبلی نشستوں کے لیے اتوار کے روز پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، جہاں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹنگ کا عمل مسلسل جاری رہا۔ یہ انتخابات خطے کی 33 رکنی اسمبلی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے، جہاں کسی بھی سیاسی جماعت یا اتحاد کو حکومت بنانے کے لیے کم از کم 17 ارکان کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق، رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 9 لاکھ 58 ہزار سے زیادہ ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 5 لاکھ 3 ہزار 772 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 4 لاکھ 54 ہزار 708 ہے۔ ان انتخابات میں کل 403 امیدواروں نے اپنی نامزدگی جمع کرائی ہے، جن میں 396 مرد اور 8 خواتین شامل ہیں، جو مختلف حلقوں میں اپنی کامیابی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں بڑی جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہر پارٹی اپنی جیت کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 23 امیدوار نامزد کیے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نواز نے 22 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ استہکامِ پاکستان پارٹی 15 نشستوں پر، جبکہ مسلم لیگ 11 نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ جمیعت علماء اسلام (ف) نے 9، مجلس وحدت المسلمین نے 7، اور جماعت اسلامی و ایم کیو ایم پاکستان نے 6، 6 امیدوار نامزد کیے ہیں۔ واضح رہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کی مجموعی ساخت 33 نشستوں پر مشتمل ہے، جس میں 24 براہ راست منتخب ہونے والی جنرل نشستیں، خواتین کے لیے 6 مخصوص نشستیں اور 3 ٹیکنو کریٹس کی نشستیں شامل ہیں۔ ان انتخابات کے نتائج سے یہ واضح ہوگا کہ خطے میں کون سی سیاسی قوت بااثر رہے گی۔ انتخابات کو پرامن اور شفاف طریقے سے منعقد کرانے کے لیے انتظامیہ نے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور جامع انتظامات کیے ہیں۔ مقامی پولیس اور گلگت بلتستان سکاؤٹس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کے ایک بہت بڑے دستے کو بھی تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس کے 10 ہزار اہلکار خصوصی طور پر الیکشن ڈیوٹی کے لیے گلگت بلتستان بھیجے گئے ہیں، جو تمام انتخابی عمل مکمل ہونے تک وہاں تعینات رہیں گے۔ اس کے علاوہ 1400 اہلکار اسلام آباد میں مقامی حکام کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ الیکشن افسران نے تصدیق کی ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ اسٹاف اور ضروری سامان بروقت پہنچا دیا گیا ہے۔ ووٹرز کے لیے قومی شناختی کارڈ کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے اور انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ خواتین کی ووٹنگ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی حتمی درجہ بندی کے مطابق، مختلف اضلاع میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد اور ان کی حساسیت مختلف ہے۔ ضلع گلگت میں سب سے زیادہ 253 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں 51 نارمل، 48 حساس اور 154 انتہائی حساس اسٹیشنز شامل ہیں۔ سکردو میں 208، غذر میں 207 اور دیامر میں 174 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ دیامر میں انتہائی حساس اسٹیشنز کی تعداد 119 ہے، جو کہ کسی بھی دوسرے ضلع کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ غانچے میں 154، استور میں 108، ہنزہ میں 88 اور نگر میں 85 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ خارمنگ میں 43 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے پولنگ سے قبل مختلف حلقوں میں فلیگ مارچ بھی کیے تاکہ عوام میں اعتماد پیدا کیا جا سکے اور کسی بھی قسم کے خوف کو ختم کیا جا سکے۔ سیاسی لحاظ سے دیامر اور سکردو کے اضلاع انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان دونوں میں چار چار حلقے ہیں، جو کہ خطے میں سب سے زیادہ ہیں۔ گلگت، غذر اور غانچے میں تین تین حلقے ہیں جبکہ نگر اور استور میں دو دو حلقے ہیں۔ نگر کے جی بی اے 4 حلقے میں 29 ہزار 900 سے زائد ووٹرز کے ووٹ ڈالنے کی توقع ہے، جہاں مردوں کے لیے 25 اور خواتین کے لیے 23 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دیامر میں 173 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں 68 مردوں، 67 خواتین اور 38 مشترکہ اسٹیشنز شامل ہیں، جہاں ایک لاکھ 58 ہزار سے زائد ووٹرز کی شرکت متوقع ہے۔ انتخابی مہم کا باضابطہ اختتام 5 جون کو ہوا، جس کے بعد اب عوام کے ووٹوں سے ہی خطے کی نئی حکومت کا تعین ہوگا۔ یہ انتخابات گلگت بلتستان کی جمہوری ترقی اور سیاسی استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں
گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات ووٹنگ سیکیورٹی سیاسی مقابلہ
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