گلگت بلتستان: 26 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا حکم، PPP کے امیدواروں کا احتجاج

گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے پانچ آزاد قومی اسمبلی حلقوں میں 26 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم امیدواروں کی درخواستوں اور رپورٹ کئے گئے irregularities کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ ڈیمیرعلاقے میں الیکشن نتائج پر الیکشن commotion کی巴赫ا bljaa PPP نے احتجاج کیا اور سڑک بلاک کر دی، جس پر سیکیورٹی ہائی الارٹ ہو گئی ہے۔
گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے پانچ数量 سے تعلق رکھنے والے 26 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر راجہ شhbaz نے بتایا کہ دوبارہ پولنگ GBA-8 سکردو، GBA-13 استور، GBA-15 ڈیمیر، GBA-16 چلاس اور GBA-17 داریل میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی نوٹیفکیشن کے مطابق، پانچ قومی اسمبلی کے نشستوں کے نتائج کی وضاحت اور دوبارہ پولنگ کے لیے روک دیا گیا ہے۔ یہ وہی نشستیں ہیں جن میں حلقے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ان حلقوں میں امیدواروں نے fibroblastic گنتی کی درخواست کی تھی، جبکہ کئی امیدواروں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے لیے درخواست کی تھی۔ راجہ شhbaz کے مطابق، دوبارہ پولنگ پانچ حلقوں میں 26 پولنگ اسٹیشنز پر ہوگی۔ انہوںnite بتایا کہ GBA-8 سکردو میں 10 پولنگ اسٹیشنز اور GBA-13 استور میں ایک پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ کمیشن نے GBA-15 ڈیمیر میں ایک پولنگ اسٹیشن، GBA-16 چلاس میں تین پولنگ اسٹیشنز اور GBA-17 داریل میں 11 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ ڈیمیر کے حوالے سے، الیکشن کمیشن نے GBA-16 ڈیمیر-2 اور GBA-15 ڈیمیر-1 میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ نوٹیفکیشن میں ان دو حلقوں میں چار پولنگ اسٹیشنز شامل ہیں جن میں سے GBA-16 ڈیمیر-2 میں تین پولنگ اسٹیشنز اور GBA-15 ڈیمیر-1 میں ایک پولنگ اسٹیشن شامل ہے۔ ڈیمیر کے رپورٹس کے مطابق، دوبارہ پولنگ کے لیے ان پولنگ اسٹیشنز سمیت thک لوشی، کھیاوڑے، تھورسری اور گچھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے PPP امیدوار بشیر احمد اور آزاد امیدوار سید امام ملک سمیت امیدواروں کی درخواست پر دوبارہ پولنگ کا حکم جاری کیا۔ GBA-16 ڈیمیر-2 میں PPP کے attaullah اور آزاد امیدوار سید امام ملک وہ امیدوار ہیں جو مقابلے میں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار سید امام ملک کی درخواست پر اس حلقے میں تین پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ GBA-16 ڈیمیر-2 میں الیکشن نتائج پر ticketنگ کے الزامات کے بعد گزشہ واقعات پیدا ہوئے۔ PPP workers نے ڈیمیر میں ڈسٹرکٹ رٹرنگ آفیسر کے گھر کے باہر احتجاج کیا۔ PPP امیدوار attaullah کے حمایتیوں نے کاراکورام ہائی وے کو بلاک کر دیا جس سے DRO ہاؤس کے باہر کی صورت میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ احتجاج اور سڑک بلاک کے بعد، چلاس شہر میں سیکیورٹی ہائی الارٹ پر رکھ دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن من যা جاری کر رہی ہے اس دوران مذہب authorities مخصوص حالات پر نظر رکھ رہے ہیں.
گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے پانچ数量 سے تعلق رکھنے والے 26 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر راجہ شhbaz نے بتایا کہ دوبارہ پولنگ GBA-8 سکردو، GBA-13 استور، GBA-15 ڈیمیر، GBA-16 چلاس اور GBA-17 داریل میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی نوٹیفکیشن کے مطابق، پانچ قومی اسمبلی کے نشستوں کے نتائج کی وضاحت اور دوبارہ پولنگ کے لیے روک دیا گیا ہے۔ یہ وہی نشستیں ہیں جن میں حلقے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ان حلقوں میں امیدواروں نے fibroblastic گنتی کی درخواست کی تھی، جبکہ کئی امیدواروں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے لیے درخواست کی تھی۔ راجہ شhbaz کے مطابق، دوبارہ پولنگ پانچ حلقوں میں 26 پولنگ اسٹیشنز پر ہوگی۔ انہوںnite بتایا کہ GBA-8 سکردو میں 10 پولنگ اسٹیشنز اور GBA-13 استور میں ایک پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ کمیشن نے GBA-15 ڈیمیر میں ایک پولنگ اسٹیشن، GBA-16 چلاس میں تین پولنگ اسٹیشنز اور GBA-17 داریل میں 11 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ ڈیمیر کے حوالے سے، الیکشن کمیشن نے GBA-16 ڈیمیر-2 اور GBA-15 ڈیمیر-1 میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ نوٹیفکیشن میں ان دو حلقوں میں چار پولنگ اسٹیشنز شامل ہیں جن میں سے GBA-16 ڈیمیر-2 میں تین پولنگ اسٹیشنز اور GBA-15 ڈیمیر-1 میں ایک پولنگ اسٹیشن شامل ہے۔ ڈیمیر کے رپورٹس کے مطابق، دوبارہ پولنگ کے لیے ان پولنگ اسٹیشنز سمیت thک لوشی، کھیاوڑے، تھورسری اور گچھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے PPP امیدوار بشیر احمد اور آزاد امیدوار سید امام ملک سمیت امیدواروں کی درخواست پر دوبارہ پولنگ کا حکم جاری کیا۔ GBA-16 ڈیمیر-2 میں PPP کے attaullah اور آزاد امیدوار سید امام ملک وہ امیدوار ہیں جو مقابلے میں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار سید امام ملک کی درخواست پر اس حلقے میں تین پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ GBA-16 ڈیمیر-2 میں الیکشن نتائج پر ticketنگ کے الزامات کے بعد گزشہ واقعات پیدا ہوئے۔ PPP workers نے ڈیمیر میں ڈسٹرکٹ رٹرنگ آفیسر کے گھر کے باہر احتجاج کیا۔ PPP امیدوار attaullah کے حمایتیوں نے کاراکورام ہائی وے کو بلاک کر دیا جس سے DRO ہاؤس کے باہر کی صورت میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ احتجاج اور سڑک بلاک کے بعد، چلاس شہر میں سیکیورٹی ہائی الارٹ پر رکھ دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن من যা جاری کر رہی ہے اس دوران مذہب authorities مخصوص حالات پر نظر رکھ رہے ہیں
گلگت بلتستان الیکشن دوبارہ پولنگ PPP احتجاج ڈیمیر الیکشن
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