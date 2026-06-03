گلگت بلتستان انتخابات: خواتین ووٹرز کا فیصلہ کن کردار

گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 میں خواتین ووٹرز کی تعداد 4.54 لاکھ سے زائد ہے، اور پانچ حلقوں میں وہ نتائج پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہیں، خاص طور پر دیامر-1 میں جہاں مرد و خواتین کے ووٹوں میں صرف 12 کا فرق ہے۔ 8 خواتین امیدوار بھی میدان میں ہیں۔
گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 میں خواتین ووٹرز کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے، جہاں متعدد حلقوں میں مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد میں معمولی فرق انتخابی نتائج پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کی مجموعی تعداد 4 لاکھ 54 ہزار 480 ہے، جبکہ کم از کم پانچ حلقوں میں خواتین ووٹرز جیت اور ہار کا فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ان حلقوں میں دیامر-1 سب سے منفرد ہے جہاں مرد ووٹرز کی تعداد 22 ہزار 269 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 22 ہزار 257 ہے، یعنی صرف 12 ووٹوں کا فرق۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر خواتین متحد ہو کر ووٹ ڈالیں تو وہ کسی بھی امیدوار کو جیت دلا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس گلگت-2 میں مرد و خواتین ووٹرز کے درمیان سب سے زیادہ فرق 3 ہزار 829 ہے، جہاں 26 ہزار 10 خواتین رجسٹرڈ ہیں۔ انتخابی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فرق اتنا بڑا نہیں کہ خواتین کی رائے کو نظر انداز کیا جا سکے، خاص طور پر اگر خواتین کی ٹرن آؤٹ زیادہ ہو۔ دیگر اہم حلقوں میں ہنزہ (25 ہزار 588 خواتین)، غذر-2 (24 ہزار 945)، گلگت-3 (24 ہزار 810) اور اسکردو-2 (24 ہزار 346) شامل ہیں۔ ان تمام حلقوں میں خواتین ووٹرز کی تعداد 20 ہزار سے زیادہ ہے، جو کسی بھی امیدوار کے لیے اہم ووٹ بینک ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق گلگت بلتستان میں خواتین کی سیاسی شعور میں اضافہ ہوا ہے، اور انتخابی مہم کے دوران خواتین کے مسائل جیسے تعلیم، صحت اور روزگار کو مرکزی موضوع بنایا جا رہا ہے۔ اس بار 8 خواتین امیدوار مختلف حلقوں سے انتخاب لڑ رہی ہیں، جو خواتین کی سیاسی نمائندگی میں اضافے کی علامت ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ کے جیتنے کے امکانات کم ہیں، لیکن ان کی موجودگی نے خواتین ووٹرز کو متحرک کر دیا ہے۔ اس مرتبہ انتخابی مہم میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، اور خواتین ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ خواتین کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر خواتین نے بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالے تو یہ نہ صرف انتخابی نتائج بلکہ گلگت بلتستان کی سیاست میں خواتین کے کردار کو بھی مضبوط کرے گا۔ پاکستان کی سمندری تجارت میں اہم بہتری کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی ہیں، جہاں کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے انتخابات میں خواتین کا کردار اس وقت پوری قوم کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ انتخابات خطے میں جمہوری عمل کی مضبوطی اور خواتین کی بااختیاری کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں.
گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 میں خواتین ووٹرز کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے، جہاں متعدد حلقوں میں مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد میں معمولی فرق انتخابی نتائج پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کی مجموعی تعداد 4 لاکھ 54 ہزار 480 ہے، جبکہ کم از کم پانچ حلقوں میں خواتین ووٹرز جیت اور ہار کا فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ان حلقوں میں دیامر-1 سب سے منفرد ہے جہاں مرد ووٹرز کی تعداد 22 ہزار 269 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 22 ہزار 257 ہے، یعنی صرف 12 ووٹوں کا فرق۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر خواتین متحد ہو کر ووٹ ڈالیں تو وہ کسی بھی امیدوار کو جیت دلا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس گلگت-2 میں مرد و خواتین ووٹرز کے درمیان سب سے زیادہ فرق 3 ہزار 829 ہے، جہاں 26 ہزار 10 خواتین رجسٹرڈ ہیں۔ انتخابی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فرق اتنا بڑا نہیں کہ خواتین کی رائے کو نظر انداز کیا جا سکے، خاص طور پر اگر خواتین کی ٹرن آؤٹ زیادہ ہو۔ دیگر اہم حلقوں میں ہنزہ (25 ہزار 588 خواتین)، غذر-2 (24 ہزار 945)، گلگت-3 (24 ہزار 810) اور اسکردو-2 (24 ہزار 346) شامل ہیں۔ ان تمام حلقوں میں خواتین ووٹرز کی تعداد 20 ہزار سے زیادہ ہے، جو کسی بھی امیدوار کے لیے اہم ووٹ بینک ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق گلگت بلتستان میں خواتین کی سیاسی شعور میں اضافہ ہوا ہے، اور انتخابی مہم کے دوران خواتین کے مسائل جیسے تعلیم، صحت اور روزگار کو مرکزی موضوع بنایا جا رہا ہے۔ اس بار 8 خواتین امیدوار مختلف حلقوں سے انتخاب لڑ رہی ہیں، جو خواتین کی سیاسی نمائندگی میں اضافے کی علامت ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ کے جیتنے کے امکانات کم ہیں، لیکن ان کی موجودگی نے خواتین ووٹرز کو متحرک کر دیا ہے۔ اس مرتبہ انتخابی مہم میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، اور خواتین ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ خواتین کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر خواتین نے بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالے تو یہ نہ صرف انتخابی نتائج بلکہ گلگت بلتستان کی سیاست میں خواتین کے کردار کو بھی مضبوط کرے گا۔ پاکستان کی سمندری تجارت میں اہم بہتری کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی ہیں، جہاں کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے انتخابات میں خواتین کا کردار اس وقت پوری قوم کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ انتخابات خطے میں جمہوری عمل کی مضبوطی اور خواتین کی بااختیاری کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں
گلگت بلتستان انتخابات 2026 خواتین ووٹرز دیامر-1 خواتین امیدوار
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bangladesh heads toward historic general elections on Feb 12DHAKA: Bangladesh is set to hold general elections on February 12(Thursday) 2026 , widely regarded as one of the most significant polls
Read more »
کراچی، جوئے کے اڈے سے برآمد ہونے والی رقم میں خوردبرد، ڈی آئی جی ساؤتھ نے ایکشن لے لیاماڑی پور پولیس نے 12 اپریل 2026 کو واقعے کا مقدمہ قمار بازی ایکٹ کے تحت درج کیا تھا
Read more »
صومالی قزاقوں نے بحری جہاز کے عملے کا تاوان 10 ملین ڈالر کر دیا، اہل خانہ کا دعویٰ(12 مئی 2026): صومالی قزاقوں نے تیل بردار جہاز پر یرغمال بنائے گئے عملے کی رہائی کے لیے تاوان 10 ملین ڈالر کر دیا ہے۔
Read more »
سعودی اور روسی شہری بغیر ویزا ایک دوسرے کے ملک آ سکیں گے!ریاض (12 مئی 2026): سعودی عرب اور روس کے درمیان ویزا فری معاہدہ نافذ ہو گیا ہے جس کے بعد دونوں ممالک کے شہری بغیر ویزا سفر کر سکیں گے۔
Read more »
وجے تھلاپتی کا مفت بجلی کے بعد ایک اور بڑا حکم، عوام کے دل جیت لیے(12 مئی 2026): تمل ناڈو کے وزیراعلیٰ وجے تھلاپتی نے مفت بجلی کے بعد دوسرا بڑا حکم جاری کر کے ریاستی شہریوں کے دل جیت لیے۔
Read more »
فدرل حکومت نے بجٹ کے شیڈول میں تبدیلی کیفدرل حکومت نے 2026-27 کے بجٹ کے شیڈول میں تبدیلی کی ہے، جو اب 8 یا 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔
Read more »