گلگت بلتستان میں اسمال اسمبلی کے انتخابی عمل کی تکمیل

گلگت بلتستان کی اسمال اسمبلی کے 24 حلقوں میں آج صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک پولنگ کا عمل جاری ہے۔ تمام پولنگ سٹیشنوں پر الیکٹرانک سامان پہنچ چکا ہے اور سیکورٹی کے لیے پندرہ ہزار پولیس افسر تعینات ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ووٹرز سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں بیلٹ ڈالیں اور پرامن ماحول کو برقرار رکھنے میں تعاون کریں۔
گلگت بلتستان کی اسمال اسمبلی کے اکٹھائی انتخابی دنگل کا اہتمام مکمل ہو گیا ہے۔ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہنے والی پولنگ کا عمل آج چوبیس حلقوں میں منعقد ہوگا۔ انتخابات کے لیے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر الیکٹرانک انتخابی سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس اسمبلی کی کل 33 نشستیں ہیں جن میں اکیسویں سادہ انتخابات کے لیے 24 براہ راست منتخب ارکان، چھ خواتین کی مخصوص نشستیں اور تین ٹیکنو کریٹس کی نشستیں شامل ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت یا اتحاد کے لیے حکومت تشکیل کرنے کے لیے سادہ اکثریت یعنی سترہ نشستیں ضروری ہیں۔ پارٹیوں کے امیدواروں کی تعداد میں پیپلز پارٹی کے تیئیس، نیشنل لیگ کے بائیس، استحکامِ پاکستان پارٹی کے پندرہ، پاکستان مسلم لیگ کے گیارہ اور جے یو آئی ف کے نو امیدوار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ملشحوں میں ایم ڈبلیو ایم کے سات، جماعتِ اسلامی اور ایم کیو ایم کے ہر ایک کے چھ، آزاد امیدواروں کی تعداد دو سو چھے اور خواتین کے سات امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹ رز کی کل تعداد نو لاکھ اٹھاون ہزار سات سو اسی ہے۔ اس میں مرد ووٹ رز کی تعداد پانچ لاکھ تین ہزار سات سو بائیس اور خواتین ووٹ رز کی تعداد چار لاکھ چوانی ہزار سات سو آٹھ ہیں۔ دیامر اور سکردو دو ایسے اضلاع ہیں جو سیاسی اعتبار سے نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور ہر ایک میں چار انتخابی حلقے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہنزہ، شگر اور کھرمنگ جیسے چھوٹے اضلاع ہر ایک میں ایک حلقہ رکھتے ہیں۔ انتخابات کے لیے کل ایک ہزار تین سو اڑسٹھ پولنگ سٹیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں چار سو اسی سٹیشنز کو انتہائی حساس، تین سو پچاس کو حساس اور چار سو پچن کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ سیکورٹی کے لیے پندرہ ہزار پولیس افسران کو تعینات کیا جائے گا تاکہ انتخابی دن پر امن اور منظم ماحول برقرار رکھا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ، راجہ شہباز خان نے ووٹ رز سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں بیلٹ ڈالیں اور اپنی جمہوری ذمہ داریوں کو پوری ذمہ داری سے ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ضروری انتظامات کئے جا چکے ہیں تاکہ انتخابی عمل آزادانہ، منصفانہ اور شفاف رہے۔ انہوں نے شہریوں کو دعوت دی کہ وہ فعال شرکت کے ذریعے جمہوریت کی حفاظت کریں اور اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی آواز ملک کے آئندہ سیاسی منظرنامے پر پہنچائیں۔ ان کی جانب سے زور دیا گیا کہ پولنگ کے دن انتخابی حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے امن و امان کے قیام میں اپنا حصہ ڈالیں.
گلگت بلتستان کی اسمال اسمبلی کے اکٹھائی انتخابی دنگل کا اہتمام مکمل ہو گیا ہے۔ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہنے والی پولنگ کا عمل آج چوبیس حلقوں میں منعقد ہوگا۔ انتخابات کے لیے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر الیکٹرانک انتخابی سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس اسمبلی کی کل 33 نشستیں ہیں جن میں اکیسویں سادہ انتخابات کے لیے 24 براہ راست منتخب ارکان، چھ خواتین کی مخصوص نشستیں اور تین ٹیکنو کریٹس کی نشستیں شامل ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت یا اتحاد کے لیے حکومت تشکیل کرنے کے لیے سادہ اکثریت یعنی سترہ نشستیں ضروری ہیں۔ پارٹیوں کے امیدواروں کی تعداد میں پیپلز پارٹی کے تیئیس، نیشنل لیگ کے بائیس، استحکامِ پاکستان پارٹی کے پندرہ، پاکستان مسلم لیگ کے گیارہ اور جے یو آئی ف کے نو امیدوار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ملشحوں میں ایم ڈبلیو ایم کے سات، جماعتِ اسلامی اور ایم کیو ایم کے ہر ایک کے چھ، آزاد امیدواروں کی تعداد دو سو چھے اور خواتین کے سات امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد نو لاکھ اٹھاون ہزار سات سو اسی ہے۔ اس میں مرد ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ تین ہزار سات سو بائیس اور خواتین ووٹرز کی تعداد چار لاکھ چوانی ہزار سات سو آٹھ ہیں۔ دیامر اور سکردو دو ایسے اضلاع ہیں جو سیاسی اعتبار سے نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور ہر ایک میں چار انتخابی حلقے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہنزہ، شگر اور کھرمنگ جیسے چھوٹے اضلاع ہر ایک میں ایک حلقہ رکھتے ہیں۔ انتخابات کے لیے کل ایک ہزار تین سو اڑسٹھ پولنگ سٹیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں چار سو اسی سٹیشنز کو انتہائی حساس، تین سو پچاس کو حساس اور چار سو پچن کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ سیکورٹی کے لیے پندرہ ہزار پولیس افسران کو تعینات کیا جائے گا تاکہ انتخابی دن پر امن اور منظم ماحول برقرار رکھا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان، راجہ شہباز خان نے ووٹرز سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں بیلٹ ڈالیں اور اپنی جمہوری ذمہ داریوں کو پوری ذمہ داری سے ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ضروری انتظامات کئے جا چکے ہیں تاکہ انتخابی عمل آزادانہ، منصفانہ اور شفاف رہے۔ انہوں نے شہریوں کو دعوت دی کہ وہ فعال شرکت کے ذریعے جمہوریت کی حفاظت کریں اور اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی آواز ملک کے آئندہ سیاسی منظرنامے پر پہنچائیں۔ ان کی جانب سے زور دیا گیا کہ پولنگ کے دن انتخابی حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے امن و امان کے قیام میں اپنا حصہ ڈالیں
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