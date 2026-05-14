Xpress News کے مطابق گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس میں مجموعی طور پر 403 امیدوار شامل ہیں، جن میں سے 272 آزاد امیدوار جبکہ 131 سیاسی جماعتوں کے امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ انتخابات میں مجموعی طور پر 8 خواتین امیدوار بھی شامل ہیں۔
گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق فہرست کے مطابق مجموعی طور پر 403 امیدوار انتخابی میدان میں آگئے ہیں، جن میں سے 272 آزاد امیدوار جبکہ 131 سیاسی جماعتوں کے امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ انتخابات میں مجموعی طور پر 8 خواتین امیدوار بھی شامل ہیں۔ خواتین امیدوار وں میں سے 5 آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیں گی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ، استحکام پاکستان پارٹی اور پی این پی کی ایک، ایک خاتون امیدوار بھی انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے امیدوار وں کی تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے 23 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے جبکہ پاکستان مسلم لیگ ن کے 22 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار، اسلامی تحریک پاکستان کے 10 امیدوار اور جماعت اسلامی کے 6 امیدوار بھی انتخابات میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح مجلس وحدت المسلمین کے 7 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے 10 امیدوار بھی الیکشن لڑیں گے جبکہ ایم کیو ایم کے 6 امیدوار انتخابات میں شریک ہوں گے۔ عوامی ورکرز پارٹی کے 4 امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ علاوہ ازیں عوامی نیشنل پارٹی، عوامی پاکستان، مرکزی مسلم لیگ ، تحریک تحفظ پاکستان پارٹی ، سنی اتحاد کونسل اور تحریک لبیک پاکستان کا ایک، ایک امیدوار انتخابات میں حصہ لے گا۔ پاکستان مسلم لیگ کے 11 امیدوار جبکہ مسلم لیگ ق کے ایک امیدوار بھی انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی ٹاور گروپ کا بھی ایک امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔کراچی کیلئے خوشخبری، 10 ارب روپے کے 10 بڑے انفرا اسٹرکچر منصوبے تیاربلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد ہلاک، میجر سمیت 5 جوان شہی.
گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق فہرست کے مطابق مجموعی طور پر 403 امیدوار انتخابی میدان میں آگئے ہیں، جن میں سے 272 آزاد امیدوار جبکہ 131 سیاسی جماعتوں کے امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ انتخابات میں مجموعی طور پر 8 خواتین امیدوار بھی شامل ہیں۔ خواتین امیدواروں میں سے 5 آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیں گی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی اور پی این پی کی ایک، ایک خاتون امیدوار بھی انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے 23 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے جبکہ پاکستان مسلم لیگ ن کے 22 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار، اسلامی تحریک پاکستان کے 10 امیدوار اور جماعت اسلامی کے 6 امیدوار بھی انتخابات میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح مجلس وحدت المسلمین کے 7 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے 10 امیدوار بھی الیکشن لڑیں گے جبکہ ایم کیو ایم کے 6 امیدوار انتخابات میں شریک ہوں گے۔ عوامی ورکرز پارٹی کے 4 امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ علاوہ ازیں عوامی نیشنل پارٹی، عوامی پاکستان، مرکزی مسلم لیگ، تحریک تحفظ پاکستان پارٹی، سنی اتحاد کونسل اور تحریک لبیک پاکستان کا ایک، ایک امیدوار انتخابات میں حصہ لے گا۔ پاکستان مسلم لیگ کے 11 امیدوار جبکہ مسلم لیگ ق کے ایک امیدوار بھی انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی ٹاور گروپ کا بھی ایک امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔کراچی کیلئے خوشخبری، 10 ارب روپے کے 10 بڑے انفرا اسٹرکچر منصوبے تیاربلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 دہشت گرد ہلاک، میجر سمیت 5 جوان شہی
گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 انتخابی امیدواروں کی فہرست آزاد امیدوار سیاسی جماعتوں کے امیدوار خواتین امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ ن جماعت علماء اسلام اسلامی تحریک پاکستان جماعت اسلامی مجلس وحدت المسلمین استحکام پاکستان پارٹی پاکستان نظریاتی پارٹی ایم کیو ایم عوام کے کاررز پارٹی عوام کے نیشنل پارٹی مرکزی مسلم لیگ تحریک تحفظ پاکستان پارٹی سنی اتحاد کونسل تحریک لبیک پاکستان
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مراکش: گمشدہ ہوجانے میں 2 امریکی فوجیوں میں سے ایک کی لاش برآمد، دوسرے کی تلاش جاریدونوں فوجی سالانہ مشترکہ فوجی مشق افریقی لائن 2026 میں حصہ لے رہے تھے
Read more »
صومالی قزاقوں نے بحری جہاز کے عملے کا تاوان 10 ملین ڈالر کر دیا، اہل خانہ کا دعویٰ(12 مئی 2026): صومالی قزاقوں نے تیل بردار جہاز پر یرغمال بنائے گئے عملے کی رہائی کے لیے تاوان 10 ملین ڈالر کر دیا ہے۔
Read more »
سعودی اور روسی شہری بغیر ویزا ایک دوسرے کے ملک آ سکیں گے!ریاض (12 مئی 2026): سعودی عرب اور روس کے درمیان ویزا فری معاہدہ نافذ ہو گیا ہے جس کے بعد دونوں ممالک کے شہری بغیر ویزا سفر کر سکیں گے۔
Read more »
وجے تھلاپتی کا مفت بجلی کے بعد ایک اور بڑا حکم، عوام کے دل جیت لیے(12 مئی 2026): تمل ناڈو کے وزیراعلیٰ وجے تھلاپتی نے مفت بجلی کے بعد دوسرا بڑا حکم جاری کر کے ریاستی شہریوں کے دل جیت لیے۔
Read more »
Pakistan offers scholarships to Bangladeshi students at Dhaka expoThe second phase of the Allama Muhammad Iqbal Scholarships under the Pakistan–Bangladesh Knowledge Corridor has officially been launched with the inauguration of the Pakistan Education Expo 2026 in Dhaka.
Read more »
کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی سے تحقیقات کے لیے 3 الگ الگ تحقیقاتی کمیٹیاں قائمکراچی (13 مئی 2026): انتہائی مطلوب کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی سے تحقیقات کے لیے تین الگ الگ تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔
Read more »