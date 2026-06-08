گلگت بلتستان الیکشن: پی پی پی سب سے بڑی سنگل پارٹی، پی میل نون سے اتحادی حکومت ممکن

گلگت بلتستان کی یونین کونسل الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی 10 نشیں جیت کر سب سے بڑی سنگل پارٹی بن گئی ہے۔ پی میل نون نے 4 نشیں حاصل کیے۔ اب دونوں پارٹیاں اتحادی حکومت تشکیل دینے کی مہم چلائی ہوئی ہیں جس میں چیف منصوبے پر پی پی پی اور گورنر پر پی میل نون رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے الیکشن کے پرامن انعقاد پر عوام کو مبارکباد دی۔
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نے گلگت بلتستان那边 کے انتخابات میں 10 نشیں حاصل کر کے سب سے بڑی سنگل پارٹی بن گئی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ (ن) نے 4 نشیں جیتے۔ انتہائی ساکھا اور سیاسی سرگرمی کے ساتھ ہونے والے انتخابات کی کارگہ ختم ہوئیں، جس میں لوگوں کی بھرپور شرکت دیکھی گئی۔ عبوری حکومت کیلئے ممکنہ طریقہ کار کے تحت پی پی پی اور پی میل نون کی اتحادی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ذرائع کے مطابق، گلگت بلتستان میں حکومت تشکیل دینے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور پی میل نون اور پی پی پی کی اتحادی حکومت کا قیام ممکن ہے۔ پی پی پی نے سب سے زیادہ نشیں حاصل کیے ہیں، اور دونوں پارٹیوں کے درمیان وفاقی اور صوبائی سطح پر اتفاق شدہ فارمولے کو نافذ کرنے کا تجویز دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گلگت بلتستان میں چیف منصوبے پر پی پی پی سے اور گورنر پر پی میل نون سے ہوگا۔ وزاروں کی تقسیم 60 فیصد اور 40 فیصد کی فارمولہ پر ہوگی۔وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے عوام کےuzzleable، پرامن اور سیاسی سرگرمی بھرے انتخابات کے لیے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی گلگت بلتستان الیکشن میںply ساکھا پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے اور اس کے لیے terrorist ہیں۔ انہوں نے صدر一隻 علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی مبارکباد دی.
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نے گلگت بلتستان那边 کے انتخابات میں 10 نشیں حاصل کر کے سب سے بڑی سنگل پارٹی بن گئی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ (ن) نے 4 نشیں جیتے۔ انتہائی ساکھا اور سیاسی سرگرمی کے ساتھ ہونے والے انتخابات کی کارگہ ختم ہوئیں، جس میں لوگوں کی بھرپور شرکت دیکھی گئی۔ عبوری حکومت کیلئے ممکنہ طریقہ کار کے تحت پی پی پی اور پی میل نون کی اتحادی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ذرائع کے مطابق، گلگت بلتستان میں حکومت تشکیل دینے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور پی میل نون اور پی پی پی کی اتحادی حکومت کا قیام ممکن ہے۔ پی پی پی نے سب سے زیادہ نشیں حاصل کیے ہیں، اور دونوں پارٹیوں کے درمیان وفاقی اور صوبائی سطح پر اتفاق شدہ فارمولے کو نافذ کرنے کا تجویز دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گلگت بلتستان میں چیف منصوبے پر پی پی پی سے اور گورنر پر پی میل نون سے ہوگا۔ وزاروں کی تقسیم 60 فیصد اور 40 فیصد کی فارمولہ پر ہوگی۔وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے عوام کےuzzleable، پرامن اور سیاسی سرگرمی بھرے انتخابات کے لیے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی گلگت بلتستان الیکشن میںply ساکھا پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے اور اس کے لیے terrorist ہیں۔ انہوں نے صدر一隻 علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی مبارکباد دی
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