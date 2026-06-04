گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ٹکٹ ملنے کے الزامات، انھیں آزاد حثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے الزام عائد کیا کہ انھیں انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے گلگت بلتستان نہیں جانے دیا گیا اور یہی سب ان کی جماعت کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ ہوا۔
گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ٹکٹ ملنے کے الزامات، انھیں آزاد حثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے الزام عائد کیا کہ انھیں انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے گلگت بلتستان نہیں جانے دیا گیا اور یہی سب ان کی جماعت کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ ہوا۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کے میڈیا کوآرڈینیٹر بہادر جمیل نے بتایا کہ گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی کی رجسٹریشن اس لیے معطل کی گئی کیونکہ اس جماعت نے الیکشن کمیشن کی واضح ہدایات کے باوجود مطلوبہ کاغذات جمع نہیں کروائے تھے.
گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ٹکٹ ملنے کے الزامات، انھیں آزاد حثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے الزام عائد کیا کہ انھیں انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے گلگت بلتستان نہیں جانے دیا گیا اور یہی سب ان کی جماعت کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ ہوا۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کے میڈیا کوآرڈینیٹر بہادر جمیل نے بتایا کہ گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی کی رجسٹریشن اس لیے معطل کی گئی کیونکہ اس جماعت نے الیکشن کمیشن کی واضح ہدایات کے باوجود مطلوبہ کاغذات جمع نہیں کروائے تھے
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