گلگت بلتستان الیکشن: غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کی کامیابی

گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج میں پیپلز پارٹی کی کچھ حلقوں میں واضح کامیابی دیکھی جا رہی ہے۔
اسکردو (7 جون 2026): گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی مختلف حلقوں میں کامیابی کے حصول میں کامیاب ہے۔ جی بی 7 اسکردو ون میں پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ نے 4337 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے راجہ جلال کو 3891 ووٹات ملیں۔ جی بی 24 گانچھے 3 میں آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق 8092 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی 1 گلگت 1 کے 35 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کے امجد ایڈووکیٹ 3600 ووٹوں سے پیش رہے ہیں۔ جی بی 4 نگر ون کے بوائز ہائی اسکول ہوپرنگر پولنگ اسٹیشن میں پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر 76 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی 6 ہنزہ کے 57 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں آزاد امیدوار نیک نام کریم 3860 ووٹوں سے آگے ہیں۔ جی بی اے 11 کھرمنگ میں پیپلز پارٹی کے اقبال حسین 6141 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی اے 12 شگر میں پیپلز پارٹی کے عمران ندیم 12179 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ جی بی 5 نگر ٹو کے بوائز ہائی اسکول ہوپرنگر پولنگ اسٹیشن میں پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 45 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی 5 نگر 2 کے خواتین پولنگ اسٹیشن میں آزاد امیدوار جہانگیر شاہ 88 ووٹوں سے پیش رہے ہیں۔ جی بی 2 گلگت 2 میں ن لیگ کے حافظ حفیظ الرحمن 858 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی 16 دیامر 2 میں آزاد امیدوار سید امام مالک 2790 ووٹوں سے پیش رہے ہیں۔ مجموعی طور پر غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی ایک نشست پر کامیابی کے علاوہ 9 سیٹوں پر آگے ہے، ن لیگ 6 سیٹوں پر، استحکام پاکستان پارٹی 2 سیٹوں پر اور آزاد امیدوار 4 سیٹوں پر ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی کل 33 نشستوں میں سے 24 براہِ راست، 6 خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹ نشستوں کے لیے مختص ہیں۔ پولنگ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو چکی ہے اور 1391 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے.
اسکردو (7 جون 2026): گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی مختلف حلقوں میں کامیابی کے حصول میں کامیاب ہے۔ جی بی 7 اسکردو ون میں پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ نے 4337 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے راجہ جلال کو 3891 ووٹات ملیں۔ جی بی 24 گانچھے 3 میں آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق 8092 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی 1 گلگت 1 کے 35 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کے امجد ایڈووکیٹ 3600 ووٹوں سے پیش رہے ہیں۔ جی بی 4 نگر ون کے بوائز ہائی اسکول ہوپرنگر پولنگ اسٹیشن میں پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر 76 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی 6 ہنزہ کے 57 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں آزاد امیدوار نیک نام کریم 3860 ووٹوں سے آگے ہیں۔ جی بی اے 11 کھرمنگ میں پیپلز پارٹی کے اقبال حسین 6141 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی اے 12 شگر میں پیپلز پارٹی کے عمران ندیم 12179 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ جی بی 5 نگر ٹو کے بوائز ہائی اسکول ہوپرنگر پولنگ اسٹیشن میں پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 45 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی 5 نگر 2 کے خواتین پولنگ اسٹیشن میں آزاد امیدوار جہانگیر شاہ 88 ووٹوں سے پیش رہے ہیں۔ جی بی 2 گلگت 2 میں ن لیگ کے حافظ حفیظ الرحمن 858 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ جی بی 16 دیامر 2 میں آزاد امیدوار سید امام مالک 2790 ووٹوں سے پیش رہے ہیں۔ مجموعی طور پر غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی ایک نشست پر کامیابی کے علاوہ 9 سیٹوں پر آگے ہے، ن لیگ 6 سیٹوں پر، استحکام پاکستان پارٹی 2 سیٹوں پر اور آزاد امیدوار 4 سیٹوں پر ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی کل 33 نشستوں میں سے 24 براہِ راست، 6 خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹ نشستوں کے لیے مختص ہیں۔ پولنگ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو چکی ہے اور 1391 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے
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