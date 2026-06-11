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گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات: نون لیگ کی غیر متوقع شکست اور سیاسی تنازعات

سیاست News

گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات: نون لیگ کی غیر متوقع شکست اور سیاسی تنازعات
گلگت بلتستاناسمبلی انتخاباتنون لیگ
📆11/06/2026 10:37 pm
📰ExpressNewsPK
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جی بی انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی میدان میں شدید ہلچل مچ گئی ہے جہاں پیپلز پارٹی کی کامیابی اور نون لیگ کی ہار نے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔

گلگت بلتستان میں حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج نے ملک کے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث اور شدید تنازع کو جنم دیا ہے۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ نون لیگ اپنی سیاسی گرفت اور مرکز میں حکومت ہونے کی وجہ سے ان انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کرے گی، لیکن نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ ان انتخابات میں پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتوں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں تاکہ وہ اسمبلی میں اکثریت حاصل کر سکیں۔ تاہم، فتح کا تاج کسی ایک پارٹی کے سر سجا، لیکن اس جیت نے خوشی کے بجائے ناراضگی اور غصے کی ایک لہر پیدا کر دی ہے۔ جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے 2024 کے عام انتخابات کا عکس قرار دیا۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی موجودگی اور ان کا اتفاق اس بات کی علامت تھا کہ مخالفین کے درمیان ایک غیر تحریری اتحاد تشکیل ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا اور یہ اعلان کیا کہ جس دن منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، وہ اسے یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی نے اکثریتی سیٹیں جیتی تھیں مگر منظم دھاندلی کے ذریعے نتائج بدل دیے گئے۔ اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس نے بھی ان انتخابات کو غیر شفاف اور چالاکیوں سے بھرپور قرار دیا۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، چاہے وہ قومی ہوں، صوبائی ہوں یا بلدیاتی، ان پر شبہات اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آر ٹی ایس کے سسٹم میں خرابی کا رونا رویا جاتا ہے تو کبھی جیتی ہوئی سیٹوں کی پراسرار طریقے سے تبدیلی کی خبریں آتی ہیں۔ اس صورتحال کا فائدہ دشمن ممالک، خاص طور پر بھارت، اٹھاتے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کے جمہوری عمل کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے ہی گھر میں اتفاقِ رائے پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ نون لیگ کی شکست اس لحاظ سے بھی حیران کن ہے کہ پارٹی کے صدر نواز شریف نے خود جی بی میں انتخابی مہم چلائی۔ وفاقی کابینہ کے کئی اہم ارکان نے بھی وہاں جا کر اپنے امیدواروں کی حمایت کی اور ریٹائرڈ کیپٹن صفدر اعوان نے بھی پارٹی کے حق میں حالات کو پلٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ سیاسی حلقوں میں ایک قدیم نظریہ رہا ہے کہ جس پارٹی کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے، وہی گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے، مگر اس بار یہ نظریہ غلط ثابت ہوا۔ نون لیگ کی اس ناکامی کے بعد پارٹی کے سینئر رہنما اور انتخابی مہم کے انچارج سعد رفیق کا بیان کافی چہرا رُباہ تھا۔ انہوں نے شکست کی وجہ فنڈز کی کمی کو قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ جیت گئے۔ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو مرکز میں مکمل طور پر صاحبِ اختیار ہے، اس کے اتنے تجربہ کار رہنما فنڈز کی کمی کا بہانہ بنائیں۔ یہ بیان نہ صرف سادگی کی انتہا ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی ناقابلِ قبول لگتا ہے کیونکہ مرکز کی حکومت ہونے کے باوجود وسائل کی کمی کا گلہ کرنا منطقی طور پر درست نہیں لگتا۔ اس تمام سیاسی کھچڑی میں سب سے عجیب منظر وزیر اعظم شہباز شریف کا رویہ تھا، جو اپنی پارٹی کی شکست کے باوجود خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو فتح کی مبارکباد دی اور بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی جدوجہد کی تعریف کی۔ زرداری صاحب نے بھی اپنے بیٹے کی تعریف سن کر فخر سے کہا کہ آخر بیٹا کس کا ہے، جو کہ ایک دلچسپ خاندانی اور سیاسی مکالمہ تھا۔ لیکن اگر ہم اس شکست کی گہرائی میں جائیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے دراصل نون لیگ اور مرکزی حکومت پر عدم اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ پچھلے چار سالوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ اور عام آدمی کی زندگی میں آنے والی مشکلات نے عوام کو شدید متاثر کیا ہے۔ جی بی کی عوام نے اپنی رائے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ موجودہ حکومتی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں۔ نون لیگ کے لیے یہ شکست ایک آئینے کی طرح ہے جس میں وہ اپنی آنے والی سیاسی تقدیر دیکھ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اب متبادل کی تلاش میں ہیں اور مرکز میں موجود حکومت کے لیے یہ ایک شدید وار ہے جو مستقبل کے عام انتخابات میں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے.

گلگت بلتستان میں حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج نے ملک کے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث اور شدید تنازع کو جنم دیا ہے۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ نون لیگ اپنی سیاسی گرفت اور مرکز میں حکومت ہونے کی وجہ سے ان انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کرے گی، لیکن نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ ان انتخابات میں پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتوں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں تاکہ وہ اسمبلی میں اکثریت حاصل کر سکیں۔ تاہم، فتح کا تاج کسی ایک پارٹی کے سر سجا، لیکن اس جیت نے خوشی کے بجائے ناراضگی اور غصے کی ایک لہر پیدا کر دی ہے۔ جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے 2024 کے عام انتخابات کا عکس قرار دیا۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی موجودگی اور ان کا اتفاق اس بات کی علامت تھا کہ مخالفین کے درمیان ایک غیر تحریری اتحاد تشکیل ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا اور یہ اعلان کیا کہ جس دن منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، وہ اسے یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی نے اکثریتی سیٹیں جیتی تھیں مگر منظم دھاندلی کے ذریعے نتائج بدل دیے گئے۔ اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس نے بھی ان انتخابات کو غیر شفاف اور چالاکیوں سے بھرپور قرار دیا۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، چاہے وہ قومی ہوں، صوبائی ہوں یا بلدیاتی، ان پر شبہات اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آر ٹی ایس کے سسٹم میں خرابی کا رونا رویا جاتا ہے تو کبھی جیتی ہوئی سیٹوں کی پراسرار طریقے سے تبدیلی کی خبریں آتی ہیں۔ اس صورتحال کا فائدہ دشمن ممالک، خاص طور پر بھارت، اٹھاتے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کے جمہوری عمل کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے ہی گھر میں اتفاقِ رائے پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ نون لیگ کی شکست اس لحاظ سے بھی حیران کن ہے کہ پارٹی کے صدر نواز شریف نے خود جی بی میں انتخابی مہم چلائی۔ وفاقی کابینہ کے کئی اہم ارکان نے بھی وہاں جا کر اپنے امیدواروں کی حمایت کی اور ریٹائرڈ کیپٹن صفدر اعوان نے بھی پارٹی کے حق میں حالات کو پلٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ سیاسی حلقوں میں ایک قدیم نظریہ رہا ہے کہ جس پارٹی کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے، وہی گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے، مگر اس بار یہ نظریہ غلط ثابت ہوا۔ نون لیگ کی اس ناکامی کے بعد پارٹی کے سینئر رہنما اور انتخابی مہم کے انچارج سعد رفیق کا بیان کافی چہرا رُباہ تھا۔ انہوں نے شکست کی وجہ فنڈز کی کمی کو قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ جیت گئے۔ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو مرکز میں مکمل طور پر صاحبِ اختیار ہے، اس کے اتنے تجربہ کار رہنما فنڈز کی کمی کا بہانہ بنائیں۔ یہ بیان نہ صرف سادگی کی انتہا ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی ناقابلِ قبول لگتا ہے کیونکہ مرکز کی حکومت ہونے کے باوجود وسائل کی کمی کا گلہ کرنا منطقی طور پر درست نہیں لگتا۔ اس تمام سیاسی کھچڑی میں سب سے عجیب منظر وزیر اعظم شہباز شریف کا رویہ تھا، جو اپنی پارٹی کی شکست کے باوجود خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو فتح کی مبارکباد دی اور بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی جدوجہد کی تعریف کی۔ زرداری صاحب نے بھی اپنے بیٹے کی تعریف سن کر فخر سے کہا کہ آخر بیٹا کس کا ہے، جو کہ ایک دلچسپ خاندانی اور سیاسی مکالمہ تھا۔ لیکن اگر ہم اس شکست کی گہرائی میں جائیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے دراصل نون لیگ اور مرکزی حکومت پر عدم اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ پچھلے چار سالوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ اور عام آدمی کی زندگی میں آنے والی مشکلات نے عوام کو شدید متاثر کیا ہے۔ جی بی کی عوام نے اپنی رائے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ موجودہ حکومتی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں۔ نون لیگ کے لیے یہ شکست ایک آئینے کی طرح ہے جس میں وہ اپنی آنے والی سیاسی تقدیر دیکھ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اب متبادل کی تلاش میں ہیں اور مرکز میں موجود حکومت کے لیے یہ ایک شدید وار ہے جو مستقبل کے عام انتخابات میں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے

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گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات نون لیگ پیپلز پارٹی سیاسی تجزیہ

 

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